Астана-10 в Сочи: с прицелом на саммиты и конституционную комиссию в Сирии

СОЧИ, 1 авг — РИА Новости. Астанинский формат переговоров по сирийской проблематике сменил на десятом своем раунде место проведения, переехав в Сочи, и значительно расширил тематику обсуждаемых тем. Наметились определенные подвижки в обсуждении проблемы заключенных, речь о которой так или иначе заходила в течение девяти предыдущих раундов, актуальным стал вопрос возвращения беженцев в Сирию и формирования конституционной комиссии.

В городе Сочи страдают журналисты очень

Встреча вызвала немалый ажиотаж среди журналистов, число которых явно превышало ставшие привычными группки от СМИ стран-гарантов и не только. Проходившие на пляж отеля в купальниках гости оживленно интересовались, по какому поводу в отель прибыли люди со штативами и камерами.

Выходившие из зала заседаний спикеры по традиции астанинского формата были немногословны, а если и уделяли внимание журналистам, то выцепить что-то ценное удавалось с трудом. Поэтому участники делегаций лишь могли посочувствовать "страдавшим" слугам пера.

Между тем, источники РИА Новости сообщали, что дискуссии за закрытыми дверями ведутся по таким животрепещущим вопросам, как продление и расширение перемирия в Сирии, освобождение заключенных и похищенных, ситуация вокруг провинции Идлиб и — на удивление новая тема — формирование конституционной комиссии Сирии.

Позже глава российской делегации Александр Лаврентьев на брифинге, немного удовлетворившем информационный голод работников СМИ, подтвердил, что основным фокусом переговоров стал именно вопрос конституционной комиссии. Во вторник и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура подтвердил проведение встречи по этому вопросу параллельно с "Астаной-10" — в тех же залах, но в то же время не в рамках этих переговоров.

По традиции политические вопросы обсуждаются на площадке в Женеве, астанинская же посвящена обсуждению военных аспектов урегулирования. Но на десятом раунде ситуация изменилась, а среди заданных журналистами вопросов ни разу не удалось услышать хоть что-то связанное с переговорами в Женеве.

Пилотный проект по обмену задержанными

Определенный прогресс по итогам раунда наметился по проблеме заключенных, похищенных и пропавших без вести: в ходе раунда состоялась четвертая встреча рабочей группы по данному вопросу, но истинным нововведением стал пункт коммюнике о запуске так называемого пилотного проекта по обмену заключенными между Дамаском и оппозицией.

Подразумевается, что в случае успеха первого шага по обмену данный опыт будет повторен. Как пояснил Лаврентьев, пока что речь идет всего о 10-15 именах. Он пояснил, что такой список подала оппозиция, Дамаск же подал список с более чем десятью тысячами имен задержанных, похищенных, удерживаемых против воли и пропавших без вести. Глава российской делегации отметил, что оппозиция пока "боится" подавать подобные списки.

Лаврентьев добавил, что Москва надеется на содействие международных организаций и турецких партнеров. Помощник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Джабери Ансари в интервью РИА Новости заявил, что проект стартует "скоро".

Перспективы конституционной комиссии

Формирование конституционной комиссии САР довольно интенсивно обсуждалось на Астане-10: так, в понедельник шли консультации по составу кандидатов в комиссию от гражданского общества Сирии. Во вторник де Мистура представил странам-гарантам предварительные списки комиссии и способы назначения ее членов, сообщил РИА Новости источник в иранской делегации.

Офис де Мистуры позже сообщил, что дипломат провел "полезные" дискуссии, которые намерен продолжить в начале сентября уже в Женеве. В итоге пункт о конституционной комиссии появился в итоговом заявлении раунда. Ансари в интервью РИА Новости даже подчеркнул, что окончательно комиссия может быть сформирована именно на встрече в сентябре.

Лаврентьев рассказал агентству, что ситуация "на земле" в Сирии не должна оказывать какого-то воздействия на деятельность конституционного комитета, когда он будет создан. "Я понимаю, что это, скорее всего, процесс очень трудный, определенные лица могут снимать свои кандидатуры, могут включаться новые фигуры в конституционный комитет. Но в общем я думаю, что этот процесс имеет хорошую перспективу. Мы работаем", — подчеркнул он.

Взаимные угрозы Дамаска и оппозиции

Не обошелся раунд и без небольших конфликтов. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров глава правительственной делегации Сирии Башар Джаафари обрушился с критикой на Турцию, заявив, что та "уже десять раз" нарушила взятые в Астане обязательства, в том числе оккупировав север САР. Не обошел вниманием Джаафари и вопрос провинции Идлиб, куда вывозили не согласившихся на перемирие с Дамаском боевиков.

"Хотелось бы отметить, что наилучшим вариантом для сирийского правительства было бы, чтобы Идлиб вернулся под контроль правительства в результате национального примирения. Но если путем примирения не получится вернуть в лоно правительства Идлиб, то у сирийской национальной армии есть полное право вернуть эти территории силой", — заявил дипломат по итогам встречи в Сочи. Он подчеркнул, что никаких "компромиссов" по этому вопросу быть не может.

Ответ от оппозиции, под контролем которой находится провинция, не заставил себя ждать: официальный представитель делегации Айман аль-Асими заявил журналистам, что оппозиция была "застигнута врасплох угрозами Дамаска" напасть на Идлиб и обещает "забыть" о политическом решении конфликта в случае такой атаки. Глава делегации Ахмад Тома же подчеркнул, что оппозиция хочет превращения Идлиба из зоны деэскалации в зону "постоянного перемирия".

Все точки над i расставил Лаврентьев, разъяснив, что "ни о какой пока операции, широкомасштабном наступлении в Идлибе речь не идет и не может быть". При этом он напомнил, что в провинции остаются элементы террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, и российская сторона неоднократно призывала оппозицию САР совместно с Турцией решить эту проблему.

"Если умеренной оппозиции удастся предпринять какие-то конкретные меры против боевиков и справиться с этой задачей самостоятельно — ради бога, мы готовы. Если нужна наша помощь — мы готовы ее оказать, мы об этом открыто говорили представителям оппозиции. И поэтому рассчитываем на то, что им это удастся сделать", — заявил Лаврентьев.

Конец раунда совпал с завершением сирийской армией военной операции на юге и юго-западе страны: так, Джаафари начал свое выступление с объявления об этом, а позже и Лаврентьев подтвердил эту информацию. Таким образом, Идлиб с населением, по разным данным, около 2 млн человек остается провинцией, неподконтрольной Дамаску, наряду с оккупированным севером.

Джаафари также обвинил Израиль в вывозе террористов с Голанских высот в США и Великобританию (позже стало ясно, что говорил он о "Белых касках", не называя их вслух), а оппозиция трясла фотографиями, на которых боевик "Сирийской свободной армии" якобы спасал курдскую женщину, а сирийские солдаты якобы крали курицу у мирных жителей. Порядочно уставший от непрерывных пресс-конференций переводчик, впрочем, немного испортил эмоциональное слайд-шоу, переведя курицу как "пернатый скот".

Астана продолжается

Между тем, следующий раунд переговоров, согласно итоговому заявлению раунда, намечен на ноябрь. Конкретное место пока не определено — Лаврентьев сообщил, что в принципе раунд может быть проведен в "любом другом месте", но намекнул, что Тегеран и Анкара хотели бы провести один из раундов у себя, однако этому противятся стороны сирийского конфликта. При этом Москва предложила вновь Сочи.

Впрочем, раунду будет предшествовать довольно интенсивный график встреч по Сирии: так, на 7 сентября назначен саммит лидеров РФ, Турции, Франции и ФРГ, предложенный турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лаврентьев сообщил в интервью РИА Новости, что главной темой саммита станет сирийское урегулирование.

"Я думаю, что будет затронута тема возвращения беженцев тоже и оказания какой-то помощи со стороны именно Германии и Франции, таких европейских финансовых локомотивов, оказания помощи этому процессу. Мы очень надеемся на это", — отметил Лаврентьев, занимающий должность спецпредставителя президента РФ по Сирии.

По его словам, скорее всего, уже после саммита состоится еще один, но уже в Тегеране — там встретятся лидеры стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Ирана, Турции).

Впрочем, путь к урегулированию пока еще далек. Лаврентьев подчеркнул, что Москва "ничего не делает за спиной, обо всех действиях ставит в известность Дамаск".

И действительно, делегация оппозиции Сирии заметила, что Москва "действительно хочет улучшения ситуации в Сирии". Впрочем, неоднократно подчеркнув, что без поддержки ВКС РФ сирийская армия не добилась бы таких успехов.

"Мы действуем сообща, потому что рассчитываем на полную поддержку со стороны Дамаска, со стороны действующих властей по дальнейшей демократизации общества, по запуску политического процесса, по проведению конституционной реформы", — заявил Лаврентьев.

Он отметил, что о "пакетной" сделке по урегулированию в Сирии речи не идет, Москва уважает интересы всех соседних с САР государств, в том числе Израиля. При этом он отметил, что иранская сторона самостоятельно приняла решение об отводе ряда подразделений проиранских сил на 85 километров от израильской границы.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

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