Лаврентьев заявил, что никаких документов по Сирии в Астане не подписали

Переговоры по Сирии в Астане (750)

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Никаких документов в ходе пятого раунда переговоров по Сирии в Астане подписано не было, принято положение о совместной рабочей группе, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию.

"Никаких документов не было подписано, но положение мы приняли о совместной рабочей группе", — сказал Лаврентьев.

Участники переговоров рассчитывали принять документы как минимум по двум зонам деэскалации в Сирии, однако, как сообщил источник, несмотря на их согласование, этот вопрос перенесли на следующий раунд.

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане состоится в последнюю неделю августа.

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