СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Ситуация на земле в Сирии меняется и будет меняться к лучшему, но это не должно оказывать воздействия на деятельность конституционного комитета, когда он будет создан, это трудный процесс, но он имеет хорошую перспективу, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Ситуация (на земле) действительно меняется к лучшему, она может и в дальнейшем тоже меняться. Но я думаю, что это не должно оказывать какого-то воздействия на деятельность конституционного комитета, когда он будет создан. Я понимаю, что это скорее всего процесс очень трудный, определенные лица могут снимать свои кандидатуры, могут включаться новые фигуры в конституционный комитет. Но в общем я думаю, что этот процесс имеет хорошую перспективу. Мы работаем", — подчеркнул Лаврентьев.

В десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, проходивших 30-31 июля в Сочи, участие приняли делегации стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), ООН, а также представители правительства и оппозиции Сирии.

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