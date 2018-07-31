СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Ситуация на земле в Сирии меняется и будет меняться к лучшему, но это не должно оказывать воздействия на деятельность конституционного комитета, когда он будет создан, это трудный процесс, но он имеет хорошую перспективу, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
В десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, проходивших 30-31 июля в Сочи, участие приняли делегации стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), ООН, а также представители правительства и оппозиции Сирии.
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