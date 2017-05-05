Страны-гаранты сообщат Совбезу ООН о создании зон деэскалации в Сирии

АСТАНА, 5 мая — РИА Новости. Санкции СБ ООН на создание в Сирии зон деэскалации не требуется, однако страны-гаранты уведомят его и уверены в поддержке, заявил спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

В Астане 3-4 мая прошли переговоры по Сирии, в которых участвовали представители стран-гарантов: РФ, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. Участники переговоров в четверг подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии.

"Астанинский процесс — абсолютно самостоятельный механизм, способный принимать решения и следить за их выполнением, три страны-гаранта достаточно для того, чтобы наладить реализацию достигнутых договоренностей. Никакой санкции Совета Безопасности на принятие каких-либо решений не надо", — сказал он журналистам.

"Конечно, мы как страны-гаранты уведомим Совет Безопасности о принятых решениях, прежде всего о меморандуме о создании зон деэскалации. Я уверен, страны-члены Совета Безопасности и страны-члены ООН должны будут поддержать это решение", — отметил дипломат.

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