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Война в Сирии
Война в Сирии

Путь к политдиалогу: "Астана-6" утвердила четыре зоны деэскалации в Сирии

Сюжет:
Переговоры по Сирии в Астане (811)
18:3115.09.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДейр-эз-Зор. Архивное фотоДейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Шестая встреча в Астане стран-гарантов режима перемирия в Сирии стала финальной по определению четырех зон деэскалации конфликта в Сирии.

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото
© РИА Новости
Эксперт назвал итоги "Астаны-6" оптимистичными
В пятницу Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех таких зон к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.

В российской делегации считают, что завершение этапа создания зон деэскалации открывает путь к полному прекращению огня в САР. Представители сирийской оппозиции назвали позитивными итоги очередных переговоров в Астане.

По итогам шестого раунда переговоров в Астане были приняты следующие документы: правила функционирования полос безопасности, КПП и наблюдательных пунктов; правила применения военной силы подразделениями Сил контроля деэскалации; мандат на развертывание Сил контроля деэскалации; положение о совместном ирано-российско-турецком координационном центре по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации.

Зоны деэскалации в Сирии созданы

Объявленные странами-гарантами четыре зоны деэскалации станут временной мерой с первоначальным сроком действия в шесть месяцев. Стороны также сообщили о создании совместного координационного центра для контроля в зонах деэскалации.

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии

"Объявляем о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в восточной Гуте, в определенных частях на севере Хомс, в провинции Идлиб и определенных частях соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии)", — говорится в совместном заявлении Ирана, России и Турции.

Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Сирийская оппозиция положительно оценила итоги переговоров в Астане
В этих четырех зонах Россия, Турция и Иран развернут силы контроля. В тексте документа отмечается, что это делается в целях предотвращения инцидентов и боевых столкновений между сирийской армией и формированиями вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения боевых действий.

При этом, как подчеркивается в заявлении, создание упомянутых зон деэскалации не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии.

Как сообщил глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Хоссейн Ансари, результаты шестого раунда переговоров по Сирии в Астане могут быть закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН.

Мониторинг в Идлибе

Основные сложности на переговорах возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в провинции Идлиб. В трех остальных зонах этим будет занимать российская военная полиция.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегации перед финальной пресс-конференцией, в итоге стороны договорились, что мониторинг по внутренней границе северной зоны деэскалации будет вести Турция, по внешней — Россия и Иран.

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Болат Шайхинов
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Эксперт оценил результаты переговоров по Сирии в Астане
Позднее глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев подтвердил, что мониторинг в зоне деэскалации в Идлибе действительно будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, однако конкретные места размещения определят страны-гаранты.

"Я бы не сказал, что были противоречия по этому вопросу, потому что у нас была единая позиция, выработанная еще до вчерашних и сегодняшних консультаций, что в районе Идлиба по линии соприкосновения, которая определена, будут размещаться подразделения наблюдателей всех трех стран-гарантов — турецкие, российские и иранские", — сказал Лаврентьев.

"Сам механизм, конкретные места будут, естественно, определяться уже по согласованию всех трех стран-гарантов в процессе реализации достигнутых договоренностей на местах", — отметил он.

Оппозиция Сирии считает позитивными итоги очередных переговоров в Астане, заявил журналистам член делегации Айман аль-Асими.

"На этом раунде достигнуто соглашение о зоне деэскалации в Идлибе, там живут более трех миллионов сирийцев… Это была истинная цель этого раунда. Это позитивный шаг, поможет в будущем политическому решению, к которому мы стремимся в Женеве", — сказал аль-Асими.

"Сирийские власти пытаются отложить вопрос об освобождении заключенных как можно сильнее. Однако казахстанская и русская стороны пообещали, что помогут в этом вопросе", — заявил оппозиционер. По его словам, из Сирии необходимо вывести всех иностранных ополченцев.

Путь к прекращению огня

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом заседания в Астане. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Болат Шайхинов
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Лаврентьев: на "Астане-7" оценят эффективность зон деэскалации в Сирии
Завершение этапа создания зон деэскалации в Сирии открывает путь к полному прекращению огня и возвращению страны к мирной жизни, считает глава российской делегации в Астане Александр Лаврентьев.

"Сегодня мы с вами присутствовали при завершении этапа создания четырех зон деэскалации", — сказал Лаврентьев, выразив мнение, что встреча в Астане "стала серьезным достижением в поиске формулы сирийского урегулирования".

"На наш взгляд, завершение этапа создания зон деэскалации открывает путь к реальному прекращению кровопролития, к полной стабилизации ситуации в Сирии и предметному обсуждению вопроса повышения мер доверия между противоборствующими сторонами и возвращению республики к мирной жизни", — сказал он.

По словам Лаврентьева, делегация РФ уверена, что итоги очередного раунда переговоров по Сирии в Астане внесут вклад в запуск процесса политического урегулирования в САР на переговорах в Женеве.

В свою очередь, замглавы иранского МИД Хоссейн Ансари выразил уверенность в скором окончании кризиса в Сирии.

"Надеемся, что с помощью усилий гарантов урегулирования в Сирии — РФ, Турции и Ирана — мы увидим серьезные положительные сдвиги в Сирии, реализацию всех положений, касающихся зон деэскалации. Надеемся, что успех на поле боя и политический успех в Астане ускорит переговоры между конфликтующими в Сирии сторонами, чтобы кризис закончился", — сказал Ансари на пресс-конференции.

Размежевание оппозиции и террористов

Лаврентьев отметил, что определенное размежевание умеренной оппозиции и террористических организаций произошло. Однако, по его словам, нужно приложить много усилий для завершения этой работы.

"Нам бы очень хотелось слышать, что процесс размежевания сил умеренной оппозиции и группировок, связанных с ИГИЛ*, связанных с "Джебхат ан-Нусрой" (террористические группировки, запрещены в РФ — ред.), полностью завершен. К сожалению, это не так", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции.

По его словам, к примеру, в южной и юго-западной зоне безопасности находится "достаточно большое количество" подразделений "Джебхат ан-Нусры", которые удерживают ряд территорий и в настоящее время предпринимают "дерзкие вылазки" против отрядов умеренной оппозиции.

"Определенное размежевание, конечно, произошло, но присутствие террористических организаций в этих зонах по-прежнему остается. Именно здесь встает вопрос о том, чтобы полностью избавить эти территории, зоны деэскалации от деструктивных элементов в лице "Джебхат ан-Нусры", — сказал Лаврентьев.

Мнение экспертов

Итоги шестого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане внушают оптимизм, поскольку теперь правительственные войска Сирии способны практически очистить территорию страны от боевиков ИГ*, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

Комментируя РИА Новости достигнутые договоренности, Сотников указал, что "первые итоги "Астаны-6" внушают оптимизм". "Конкретные договоренности и документы, которые были приняты, внушают такой оптимизм потому, что, на самом деле, на фоне тех успехов, которых достигла сирийская правительственная армия в борьбе против "Исламского государства"*, она способна теперь практически очистить территорию полностью от боевиков", — считает он.

В свою очередь, как заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин, реализовать договоренности о зонах деэскалации в Сирии будет непросто, но первый шаг сделан.

Эксперт в разговоре с РИА Новости назвал итоги переговоров в столице Казахстана "вполне ощутимым достижением". По его словам, вопрос создания зоны деэскалации в провинции Идлиб является "непростым", так как в этом регионе "собралось много тех, кто не согласен с нынешним развитием событий".

Таким образом, достигнутые в Астане договоренности, на его взгляд, "реализовывать будет непросто, но первый шаг сделан, так что можно надеяться на дальнейшее продвижение", хотя "торопиться здесь не следует, чтобы не вызывать резкую реакцию неприятелей этого".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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