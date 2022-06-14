https://ria.ru/20220614/peregovory-1795114054.html

Дамаск и оппозиция подтвердили участие в переговорах в Нур-Султане

Дамаск и оппозиция подтвердили участие в переговорах в Нур-Султане - РИА Новости, 14.06.2022

Дамаск и оппозиция подтвердили участие в переговорах в Нур-Султане

Участие в переговорах по САР в Нур-Султане 15-16 июня примут делегации стран-гарантов, правительства Сирии и оппозиции, сообщил официальный представитель МИД... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:59

2022-06-14T07:59

2022-06-14T07:59

в мире

сирия

казахстан

нур-султан

оон

айбек смадияров

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НУР-СУЛТАН, 14 июн — РИА Новости. Участие в переговорах по САР в Нур-Султане 15-16 июня примут делегации стран-гарантов, правительства Сирии и оппозиции, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством главного сотрудника по политическим вопросам офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Роберта Данн, делегация Иордании, представители Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.Предыдущие межсирийские переговоры состоялись в столице Казахстана 21-22 декабря 2021 года.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20220611/siriya-1794813860.html

сирия

казахстан

нур-султан

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в мире, сирия, казахстан, нур-султан, оон, айбек смадияров