"Астана-9" стартует с заседания рабочей группы по задержанным в Сирии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Заседание рабочей группы по освобождению задержанных в Сирии 14 мая даст старт девятому раунду переговоров по Сирии в Астане, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, девятый раунд переговоров будет сфокусирован на рассмотрении решений "Астаны-8".
В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.
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