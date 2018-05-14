"Астана-9" стартует с заседания рабочей группы по задержанным в Сирии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Заседание рабочей группы по освобождению задержанных в Сирии 14 мая даст старт девятому раунду переговоров по Сирии в Астане, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

© РИА Новости / Алена Палажченко "Астана" стала основной площадкой для переговоров по САР, заявили в Анкаре "Рабочая группа по задержанным проведет сегодня встречу экспертов стран-гарантов и ООН сегодня утром", — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, девятый раунд переговоров будет сфокусирован на рассмотрении решений "Астаны-8".

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

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