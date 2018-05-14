Джаафари назвал переговоры с делегациями из России и Ирана конструктивными

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Глава делегации правительства Сирии на переговорах в Астане Башар Джаафари сообщил, что провел конструктивные встречи с делегациями из России и Ирана.

"Мы провели конструктивные переговоры с главами российской и иранской делегаций", — заявил он журналистам.

Джаафари отметил, что в ходе беседы обсуждался возможный проект итогов девятого раунда астанинских переговоров, а также вопросы, связанные с реализацией астанинских договоренностей.

В Астане 14-15 мая проходит девятый раунд переговоров по Сирии.