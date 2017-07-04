АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. В Астане стартовал пятый раунд двухдневных переговоров по Сирии, он начался с заседания совместной рабочей группы по деэскалации, передает корреспондент РИА Новости.
"В центре внимания сейчас то, как установить зоны деэскалации в реальности. Это очень сложно. Во-первых, необходимо договориться о карте. Затем о том, кто будет осуществлять контроль в зонах, и о том, что именно нужно контролировать. Также о том, что делать с нарушителями, с присутствующими там "Ан-Нусрой" и "Исламским государством" (террористические группировки, запрещены в РФ — ред.)", — сказал РИА Новости источник на переговорах перед их началом.
Еще одной темой пятого раунда станет обсуждение вопроса о создании сирийского комитета национального примирения.
Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.
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