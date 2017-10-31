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Война в Сирии
Война в Сирии

Астана-7: о конгрессе нацпримирения договорились, по заключенным пока нет

22:5131.10.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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АСТАНА, 31 окт – РИА Новости. Участники седьмого раунда переговоров по Сирии в Астане обсудили предложение России провести Конгресс национального примирения Сирии в Сочи 18 ноября, место проведения выбрано из соображений безопасности. В Москве рассчитывают, что мероприятие пройдет под эгидой ООН, МИД России уже опубликовал список из 33 организаций, приглашенных для участия в Конгрессе, среди них Высший комитет по переговорам и несколько курдских групп. В ответ представители делегации ВКП в Астане заявили, что сомневаются в целях Конгресса национального диалога. К сожалению, участникам Астаны-7 не удалось утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Из соображений безопасности

Лидер Нацкоалиции Сирии Ахмад Джарба (в центре). Архивное фото
© Пресс-служба Национальной коалиции оппозиции в Сирии
Лидер оппозиционного блока "Завтра Сирии" призвал к переговорам с Дамаском
Участники седьмого раунда переговоров по Сирии в Астане обсудили предложение России провести Конгресс национального примирения Сирии в Сочи 18 ноября, с инициативой которого выступил президент РФ Владимир Путин на форуме "Валдай".

Как заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, решение провести Конгресс национального диалога за пределами Сирии было принято, в том числе, по соображениям безопасности.

"Мы долго думали в отношении места проведения этой встречи. Приводились различные варианты, изучались. Прежде всего, конечно, нам хотелось бы провести такой важный форум межсирийский на территории самой Сирии, но с учетом складывающейся обстановки, которая все-таки не позволяет обеспечить уровень безопасности, было принято решение о том, чтобы данное мероприятие провести на территории Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции в Астане.

"Вот буквально совсем недавно мне стало известно, что наиболее приемлемым вариантом проведения этого форума будет город Сочи. Как вы знаете, там есть соответствующая инфраструктура, соответствующие возможности, не говоря уже о вопросах безопасности для всех участников этого конгресса", — добавил Лаврентьев.

Город Ракка. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
РФ надеется на участие вооруженной оппозиции в конгрессе нацдиалога Сирии
Как говорится в итоговом документе "Астаны-7", страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии (РФ, Иран, Турция) на переговорах договорились обсудить проведение Конгресса в рамках женевского процесса под эгидой ООН.

По словам Лаврентьева в Москве надеются, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура или другие представители ООН примут участие в Конгрессе в Сочи.

"Конечно, мы заинтересованы, чтобы это мероприятие (конгресс в Сочи — ред.) в том числе взяло под свое крыло ООН. Поэтому у нас идут достаточно плотные контакты со Стаффаном де Мистурой. Мы надеемся, что-либо он, либо его представители примут участие в мероприятии, выступят… Это будет абсолютно правильно", — заявил Лаврентьев на брифинге.

"Другое дело, что какое решение окончательно примет ООН, мы посмотрим. Но мы на этом направлении работаем", — заверил он.

Дамаск готов, ВКП — против

Представители Дамаска назвали своевременным проведение Конгресса национального диалога Сирии и высказали готовность принять в нем участие.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом заседания в Астане. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Россия надеется, что представители ООН примут участие в сирийском конгрессе
"Мы думаем, что сейчас правильный момент, чтобы провести такой Конгресс. И мы готовы участвовать в нем", — заявил сирийский постпред при ООН Башар Джаафари на пресс-конференции в Астане.

По его словам, сначала предполагалось, что Конгресс пройдет в Сирии. "Но мы реалисты и соотносим свои действия с ситуацией", — подчеркнул Джаафари.

Он пояснил, что многие группы оппозиции могут не приехать в Сирию. "После долгих переговоров с российской стороной мы решили провести это мероприятие в Российской Федерации", — отметил дипломат.

Иного мнения придерживается сирийская вооруженная оппозиция, которая уже заявляла, что не поедет на Конгресс национального примирения.

Как заявил журналистам в Астане представитель делегации вооруженной оппозиции Сирии Яхъя аль-Ариди, предложение провести Конгресс национального диалога Сирии – это нарушение договоренностей женевских конференций по сирийскому урегулированию.

"Могу сказать, что выдвинутая идея о проведении Конгресса народов Сирии так, словно ситуация успокоилась и будто ничего не случилось в Сирии, — это, по сути, нарушение международного права, женевских договоренностей, политических мер, предпринимаемых сейчас для политического решения и политического перехода", — заявил аль-Ариди.

Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Лаврентьев: вопрос о правительстве нацединства Сирии будет поднят в Сочи
"Площадка "Астана" некогда показала, что сбивает с пути решения проблем в сторону аннулирования "Женевы". Мы полагаем, что предложение провести конгресс народов Сирии идет в этом направлении, несмотря на изменение его названия", — заявил оппозиционер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Конгресс национального диалога Сирии нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

Кто приглашен на конгресс?

МИД России опубликовал список из 33 организаций, приглашенных для участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 18 ноября, среди них Высший комитет по переговорам и несколько курдских групп.

Среди приглашенных организаций: "Народный фронт за освобождение и перемены", "Национальный координационный комитет за демократические перемены", Партия народа, "Народная воля", Сирийская национальная партия молодежи за справедливость и развитие, Партия солидарности (Тадамун), партия "Национальный конгресс во имя светской Сирии", политическое движение "Альтернатива для Сирии", "Высший комитет по переговорам", движение "Камх", "Южный фронт" ССА, партия "Сирийский национальный совет", "Национальная коалиция революционных сил и оппозиции" (СНКРСО) и партия "Демократический союз".

Отель Rixos President в Астане во время проведения мирных переговоров по Сирии. 30 октября 2017
© AFP 2017 / Stanislav Filippov
Делегация сирийской оппозиции сомневается в целях Конгресса нацдиалога
Кроме того, приглашены Демократическая партия Сирийского Курдистана (Курдский демократический союз), Партия сирийского союза, "Курдский национальный совет", движение "Вместе за демократическую свободную Сирию", партия "За строительство сирийского государства", Сирийская демократическая народная партия, партия "Сирия-родина", партия "Национальная конференция", партия арабского социалистического возрождения "Баас" (Возрождение, или третий путь для Сирии).

Среди приглашенных, говорится в сообщении МИД РФ, Социал-демократическая партия, "Путь мирных преобразований", "Молодежь сирийской отчизны", "Сирийское национальное демократическое объединение", Сирийская социальная националистическая партия, левоцентристское демократическое объединение ассирийцев "Партия Мтакаса", партия "Арабский демократический союз", объединение "Арабский социалистический союз" и Партия социалистов-юнионистов.

Среди вопросов конгресса — конституционная реформа и выборы

Как заявил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев, вопрос о правительстве национального единства Сирии может быть поднят на конгрессе в Сочи, но главные темы — конституционная реформа и выборы.

"Вы знаете, мы не исключаем, что в какой-то степени вопрос о правительстве национального единства, может, будет подниматься на этом форуме национального диалога. Мы считаем, что наиболее важным является запуск именно конституционной реформы, то есть выработка проекта новой конституции, по которой пройдут как парламентские, так и президентские выборы, что нам кажется наиболее важным", — сказал он.

Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дамаск готов принять участие в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи
Он также не исключил, что выборы в Сирии могут пройти до истечения полномочий действующего президента и парламента, если сирийцы смогут договориться по поводу конституции.

По его словам, российская сторона исходит из того, что решение о сроках проведения выборов должны принимать сами сирийцы.

"Если сирийцы смогут договориться о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься рассмотрением конституции, если они смогут принять конституцию в течение трех-шести месяцев — не знаю, сколько нужно для того, чтобы поработать экспертам — а потом создать условия для принятия этой конституции на соответствующем уровне и в соответствии с ныне действующим законодательством САР под наблюдением ООН, то, естественно, будет стоять уже вопрос о проведении парламентских и президентских выборов", — сказал Лаврентьев.

Он напомнил, что в соответствии с решением международной группы поддержки Сирии на принятие конституции отводилось шесть месяцев и 12 месяцев на подготовку и проведение выборов. "Если мы будем следовать этой логике, то внеочередные выборы будут до очередных, то есть до истечения срока полномочий как парламента, так и ныне действующего президента", — подчеркнул он.

О пленных не договорились

Сирийская армия в провинции Идлиб. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Более тридцати организаций были приглашены на конгресс в Сочи по Сирии
К сожалению, участникам Астаны-7 не удалось утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, а также документ о гуманитарном разминировании.

Как заявил Лаврентьев, для принятия в Астане документов по обмену пленными и разминированию нужно решить ряд технических вопросов.

"Тем не менее, остается ряд вопросов, которые необходимо решить именно на техническом уровне. Но я здесь хотел бы особо отметить, что принятие положения — это очень важно, создание комиссии, которая будет заниматься этими вопросами, несомненно, очень важно. Но важнее, мне кажется, то, что мы имеем на местах, то есть то, что уже такая работа продолжается на уровне местных советов, зон деэскалации и сирийских правительственных сил, которые располагаются за пределами этих зон деэскалации. Происходит обмены телами, происходит в отдельных случаях согласование и выпуск на свободу пленных как с одной, так и с другой сторон", — сказал Лаврентьев.

Он подчеркнул, что это злободневный вопрос. "Мы понимаем, что это очень важная тема, злободневный вопрос, он очень волнует оппозицию, мы над ним работаем. Но здесь я хотел бы обратить внимание, что в последнее время появилось очень много различных трактовок складывающейся ситуации в этом вопросе", — сказал Лаврентьев.

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото
© РИА Новости / Болат Шайхинов
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Оппозиция считает конгресс нацдиалога Сирии нарушением женевских соглашений
"Появилось очень много искаженной информации, которая не ведет к тому, чтобы укреплять доверие между противоборствующими сторонами. Приводятся различные цифры: в 15 тысяч насильно удерживаемых женщин в сирийских тюрьмах центральных властей, или 100 тысяч боевиков, которые были арестованы и находятся там же. Здесь надо проявлять определенную сдержанность и адекватно реагировать на эти вбросы непроверенной информации", — подчеркнул он.

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