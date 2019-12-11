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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T12:24+0300
https://ria.ru/20191211/1562250940.html
На встрече в Нур-Султане подтвердили важность Аданского соглашения
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РИА Новости

На встрече в Нур-Султане подтвердили важность Аданского соглашения

12:24 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПроспект Туран в Нур-Султане
Проспект Туран в Нур-Султане
© РИА Новости / Виталий Белоусов
НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Участники встречи по Сирии в Нур-Султане подтвердили важность сохранения суверенитета САР и действия Аданского соглашения, говорится в принятом в среду совместном заявлении.
"Стороны обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что долговременной безопасности и стабильности в этом регионе можно добиться только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Участники встречи, в этой связи, приветствовали подписание меморандума от 22 октября 2019 года о стабилизации на северо-востоке Сирии и подтвердили важность Аданского соглашения 1998 года", - говорится в заявлении.
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По Аданскому соглашению турецкие войска могут временно заходить на территорию Сирии на глубину до пяти километров для борьбы с Курдской рабочей партией. Согласно меморандуму, принятому 22 октября по итогам встречи лидеров Турции и РФ, курдские формирования отводились на расстояние 30 километров от сирийско-турецкой границы за пределами зоны, на которой проводилась военная операция Анкары. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира" за исключением города Камышлы. При этом в меморандуме говорится о важности сохранения соглашения "в современных условиях".
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