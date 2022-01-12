https://ria.ru/20220112/korolev-1767133740.html

Биография Сергея Королева

Биография Сергея Королева - РИА Новости, 12.01.2022

Биография Сергея Королева

Ученый, основоположник практической космонавтики, выдающийся конструктор и организатор работ по созданию ракетно-космической техники в СССР Сергей Павлович... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T00:23

2022-01-12T00:23

2022-01-12T00:23

справки

сергей королев

житомир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155229/41/1552294153_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_af3ecb8f6202620abef96fe549d34785.jpg

Ученый, основоположник практической космонавтики, выдающийся конструктор и организатор работ по созданию ракетно-космической техники в СССР Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 года (30 декабря 1906 года по старому стилю) в Житомире (Украина) в семье преподавателя русской словесности. В 1908 году семья Королевых переехала в Киев (Украина), где через два года распалась. После этого Сергей Королев стал жить у родителей матери в Нежине (ныне Черниговская область, Украина), а в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны (1914-1918) вернулся с ними в Киев. С 1917 года он жил с отчимом и матерью в Одессе, где с их помощью дома изучал школьную программу. В 1922-1924 годах учился в строительной профессиональной школе, занимаясь во многих кружках и на разных курсах. Сергей Королев увлекся воздухоплаванием после знакомства в 1921 году с летчиками военной авиации на Базе гидросамолетов в Хлебной гавани одесского порта. Он вступил в Общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма. В 1923 году начал заниматься в планерном кружке, где в семнадцатилетнем возрасте создал свой первый проект летательного аппарата – "безмоторный самолет К-5". В августе 1924 года Сергей Королев поступил в Киевский политехнический институт на механический факультет. Параллельно с учебой занимался в планерном кружке, где спроектировал несколько летательных аппаратов. Особенно его увлекали принципы реактивного движения и перспективы полетов в стратосферу. В 1926 году для продолжения учебы Сергей Королев перевелся на третий курс аэромеханического отделения механического факультета Московского высшего технического училища (МВТУ, ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана), где участвовал в организации первой в стране планерной школы. Окончив ее, он стал инструктором и испытателем планеров. Королев также занимался в аэродинамическом кружке им. Н.Е. Жуковского, где разрабатывал оригинальные планеры и легкие самолеты. Одновременно Сергей Королев учился летать на самолете, получил диплом летчика и построил небольшой самолет – авиетку. В 1927-1930 годах участвовал в планерных соревнованиях в Крыму под Коктебелем, где летал сам и представлял свои планеры, в том числе планер СК-3, специально сконструированный и построенный для исполнения фигур высшего пилотажа.В институте Королев обучался на вечернем отделении, а в дневное время в 1927-1930 годах работал на авиационном заводе № 22, где был сначала инженером, затем старшим инженером, позже руководителем группы. В декабре 1929 года Королев защитил дипломный проект легкого самолета СК-4 (научный руководитель Андрей Туполев), а в феврале 1930 года получил диплом об окончании МВТУ и присвоении квалификации "инженер-аэромеханик". После окончания МВТУ работал старшим инженером, руководителем бригады моторного оборудования на авиационном заводе № 39.С марта 1931 года Королев был старшим инженером по летным испытаниям в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), где летал вместе с Михаилом Громовым, занимаясь, в частности, отработкой первого отечественного автопилота. В сентябре 1931 года Сергей Королев принял участие в организации московской Группы изучения реактивного движения (ГИРД) при Осоавиахиме СССР во главе с Фридрихом Цандером, а в мае 1932 года стал ее начальником. В 1933 году под руководством Королева состоялись испытания первых советских жидкостных ракет ГИРД-09 конструкции Михаила Тихонравова (август) и ГИРД-Х конструкции Фридриха Цандера (ноябрь). В 1933-1938 годах Сергей Королев работал в Реактивном научно-исследовательском институте (РНИИ) Наркомата тяжелой промышленности (с 1937 года – НИИ-3 Наркомата оборонной промышленности) сначала заместителем начальника института по научной части, с 1934 года – старшим инженером, с 1935 года – начальником сектора, с 1937 года – начальником группы ракетных аппаратов. В этот период он разрабатывал ряд проектов летательных аппаратов, в том числе проекты управляемой крылатой ракеты (летавшей в 1939 году). В 1938 году по ложному обвинению Сергей Королев был арестован и осужден на 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание его выслали на Колыму. Благодаря ходатайству летчиков Валентины Гризодубовой и Михаила Громова, авиаконструктора Андрея Туполева, также находившегося в заключении в это время, дело Королева было пересмотрено. В июне 1940 года он был приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и направлен в Особое техническое бюро при НКВД СССР, после чего он оказался в возглавляемом Туполевым ЦКБ-29 (Центральное конструкторское бюро), где заключенные специалисты разрабатывали проект бомбардировщика Ту-2. Вскоре после начала Великой Отечественной войны (1941-1945) ЦКБ-29 эвакуировалось из Москвы в Омск. В середине ноября 1942 года Сергея Королева перевели в другую организацию такого же лагерного типа – ОКБ НКВД СССР при Казанском заводе № 16, где под руководством бывшего его коллеги по РНИИ Валентина Глушко велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Королев, работая в ОКБ заместителем главного конструктора двигателей, занимался проблемой оснащения серийных боевых самолетов жидкостными ракетными ускорителями. Параллельно с конструированием ракетного ускорителя он начал самостоятельно разрабатывать проект нового аппарата – ракеты для полетов в стратосферу. 27 июля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о досрочном освобождении Сергея Королева со снятием судимости, но в ОКБ он продолжал работать до самого конца Великой Отечественной войны. Полная его реабилитация состоялась лишь 18 апреля 1957 года. В августе 1945 года Сергей Королев вернулся в Москву, а в сентябре 1945 года уехал в Германию в качестве специалиста Технической комиссии по изучению трофейной ракетной техники, где пробыл до конца января 1947 года. В марте 1946 года он был назначен первым заместителем начальника и главным конструктором института "Нордхаузен" (Германия), где под его руководством был осуществлен полный проект ракеты дальнего действия Фау-2 (А-4). В августе 1946 года Королев был назначен главным конструктором первой советской баллистической ракеты дальнего действия (БРДД), а также начальником отдела в специальном конструкторском бюро НИИ № 88 (ныне Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) Министерства вооружения СССР, который находился в подмосковном городе Калининграде (ныне город Королев). В 1947 году он осуществлял техническое руководство пуском первого образца ракеты А4 на полигоне Капустин Яр. В этом же году на базе Фау-2 была создана первая советская баллистическая ракета Р-1 из отечественных материалов, испытанная в 1948 году, а в 1950 году принятая на вооружение. В 1948 году Королев занимался совершенствованием высотных геофизических ракет, созданных на базе военных, читал курс лекций по ракетной технике в МВТУ имени Баумана. В 1950 году после реорганизации в НИИ-88 Сергей Королев был назначен начальником и главным конструктором особого конструкторского бюро (ОКБ-1) НИИ-88 Министерства оборонной промышленности (МОП) СССР, а в 1954 году и заместителем директора НИИ № 88 по опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам. В 1956-1966 годах – начальник и главный конструктор ОКБ-1, выделенного из НИИ-88 в самостоятельное предприятие (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева). Под непосредственным руководством Сергея Королева было обеспечено создание ракетно-ядерного щита страны (разработка и сдача на вооружение первых отечественных ракет дальнего действия на высококипящих, низкокипящих и твердотопливных компонентах топлива), начато исследование космического пространства (первые высотные геофизические ракеты, первый искусственный спутник Земли, первый космический полет человека – Юрия Гагарина, первые научные спутники "Электрон", автоматические станции к Луне, Марсу, Венере, первый отечественный спутник связи "Молния-1", спутник фотонаблюдения "Зенит"). Были осуществлены работы по программам пилотируемых кораблей "Восток", "Восход", начаты работы по пилотируемым лунным программам, велись проектно-поисковые разработки по пилотируемым комплексам для полетов к планетам Солнечной системы и другие проекты. Как инициатор создания и председатель Совета главных конструкторов Королев обеспечивал в 1945-1965 годах техническое руководство и координацию работ предприятий и организаций страны по ракетным, ракетно-космическим и космическим проектам, разрабатывавшимся при головной роли руководимого им предприятия. Являлся автором более 250 научных работ, статей и изобретений. Сергей Королев – действительный член Академии наук СССР (1958), член Президиума АН СССР (1960-1966), дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961), лауреат Ленинской премии (1957), был награжден орденами Ленина (1956, 1961), орденом "Знак Почета" (1945), медалями. Королев был женат дважды. Первая жена (1931-1948) – Ксения Винцентини. В 1935 году у них родилась дочь Наталья, но этот брак распался. Вторая жена (1949-1966) – Нина Котенкова. Сергей Королев скончался 14 января 1966 года. Урна с его прахом установлена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. В 1966 году Академия наук СССР учредила золотую медаль его имени "За выдающиеся работы в области ракетно-космической техники". В Москве, Житомире и других городах сооружены памятники ученому, созданы мемориальные дома-музеи (Байконур, Житомир, Москва). Его имя носит город в Московской области (переименован в 1996 году из Калининграда), Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", Самарский национальный исследовательский университет, высокогорный пик на Памире, перевал на Тянь-Шане, астероид, крупнейшее образование (талассоид) на обратной стороне Луны. Учреждены стипендии имени С.П. Королева для студентов высших учебных заведений.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

житомир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, сергей королев, житомир