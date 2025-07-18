https://ria.ru/20250718/plennyy-2029859320.html

Украинский пленный рассказал о некачественных инженерных сооружениях

Украинский пленный рассказал о некачественных инженерных сооружениях - РИА Новости, 18.07.2025

Украинский пленный рассказал о некачественных инженерных сооружениях

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Король рассказал на видео Минобороны РФ о низком качестве и плохой организации возведения фортификационных сооружений в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:58:00+03:00

2025-07-18T09:58:00+03:00

2025-07-18T09:58:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Король рассказал на видео Минобороны РФ о низком качестве и плохой организации возведения фортификационных сооружений в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, пленный украинский военнослужащий Сергей Король проходил службу в 143-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, ему 52 года, был мобилизован ТЦК (военкоматом) в 2023 году. По его словам, которые приводит ведомство, сначала он попал в Харьковскую область, на границу, где основным его занятием было рытье окопов и блиндажей, а также обустройство позиций. "Это были плохие укрепления, потому что брались (российскими подразделениями – ред.) очень быстро. Неправильно их копали. Просто вдоль посадки. Все думали, что пойдут (военнослужащие РФ - ред.) по полю. Никто по полю, естественно, не шёл", - сказал пленный. "Но создание фортификационных сооружений было организовано плохо: "позицию в сто метров копали как минимум полгода", "заставляли делать ту работу, которую можно было сделать легче и быстрей", - цитирует слова пленного Минобороны РФ. Кроме того, Король рассказал о нравах его командира роты, который за любое неповиновение избивал личный состав. "Ротный иногда приезжал, проверял, обычно с людьми не умел нормально разговаривать – всегда крики, ор с матами, обзывания… Общение с подчиненными было на низком уровне", - пожаловался пленный.

https://ria.ru/20250717/vsu-2029625950.html

https://ria.ru/20250718/mobilizatsiya-2029827942.html

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в мире, россия, харьковская область, сергей королев, вооруженные силы украины