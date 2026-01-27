https://ria.ru/20260127/lunokhod-2070519096.html
Россия планирует запуск станции "Луна-30" с луноходами в 2036 году
Россия планирует запуск станции "Луна-30" с двумя луноходами в 2036 году, сообщил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:40:00+03:00
2026-01-27T12:40:00+03:00
2026-01-27T12:57:00+03:00
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия планирует запуск станции "Луна-30" с двумя луноходами в 2036 году, сообщил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин.
На пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва
он представил презентацию, согласно которой запуск станции "Луна-30" планируется в 2036 году. На ней будут размещены два средних лунохода.
Также в презентации указано, что полет орбитального аппарата "Луна-26" планируется в 2028 году, двух "Лун-27" для посадки на Южном и Северном полюсах в 2029 и 2030 годах, орбитальной "Луны-29" в 2032 году.
Миссия по доставке грунта "Луна-28" запланирована на 2034 год.