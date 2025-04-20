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Благодатный огонь впервые доставили в Москву на самолете "Роскосмоса"

Благодатный огонь впервые доставили в Москву на самолете "Роскосмоса" - РИА Новости, 20.04.2025

Благодатный огонь впервые доставили в Москву на самолете "Роскосмоса"

Впервые Благодатный огонь был доставлен в Москву на самолете "Роскосмоса", для госкорпорации это большая честь, лайнер оборудован всем необходимым для... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:57:00+03:00

2025-04-20T00:57:00+03:00

2025-04-20T10:19:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Впервые Благодатный огонь был доставлен в Москву на самолете "Роскосмоса", для госкорпорации это большая честь, лайнер оборудован всем необходимым для организации перевозки святыни в атмосфере особого уважения, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву самолетом госкорпорации "Роскосмос". Для этого был использован лайнер "Сергей Королёв". Самолёт госкорпорации выполнял такую миссию впервые. "Для госкорпорации большая честь доставить Благодатный огонь в Россию. У Ту-204-300 современное навигационное оборудование и системы безопасности, просторный салон, что важно при перевозке святыни, которая сопровождается делегацией и требует особого уважения и осторожности", - приводит слова Баканова пресс-служба "Роскосмоса". Глава госкорпорации напомнил, что ежегодно на Пасху святейший патриарх Московский и всея Руси выходит на связь с российским экипажем Международной космической станции и поздравляет с праздником. Ту-204-300, названный в честь основоположника практической космонавтики, конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва, используется для перевозки экипажей космонавтов из Москвы на космодром Байконур и их возвращения в Звёздный городок после приземления с орбиты. В аэропорту "Внуково" Благодатный огонь приняли представители различных епархий. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.

https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Благодатного огня в Москву Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту "Внуково-3", передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-20T00:57 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, москва, россия, байконур (город), сергей королев, дмитрий баканов, роскосмос, фонд андрея первозванного, ту-204, религиозные праздники, религия