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Благодатный огонь впервые доставили в Москву на самолете "Роскосмоса"
Благодатный огонь впервые доставили в Москву на самолете "Роскосмоса" - РИА Новости, 20.04.2025
Благодатный огонь впервые доставили в Москву на самолете "Роскосмоса"
Впервые Благодатный огонь был доставлен в Москву на самолете "Роскосмоса", для госкорпорации это большая честь, лайнер оборудован всем необходимым для... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:57:00+03:00
2025-04-20T00:57:00+03:00
2025-04-20T10:19:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Впервые Благодатный огонь был доставлен в Москву на самолете "Роскосмоса", для госкорпорации это большая честь, лайнер оборудован всем необходимым для организации перевозки святыни в атмосфере особого уважения, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву самолетом госкорпорации "Роскосмос". Для этого был использован лайнер "Сергей Королёв". Самолёт госкорпорации выполнял такую миссию впервые. "Для госкорпорации большая честь доставить Благодатный огонь в Россию. У Ту-204-300 современное навигационное оборудование и системы безопасности, просторный салон, что важно при перевозке святыни, которая сопровождается делегацией и требует особого уважения и осторожности", - приводит слова Баканова пресс-служба "Роскосмоса". Глава госкорпорации напомнил, что ежегодно на Пасху святейший патриарх Московский и всея Руси выходит на связь с российским экипажем Международной космической станции и поздравляет с праздником. Ту-204-300, названный в честь основоположника практической космонавтики, конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва, используется для перевозки экипажей космонавтов из Москвы на космодром Байконур и их возвращения в Звёздный городок после приземления с орбиты. В аэропорту "Внуково" Благодатный огонь приняли представители различных епархий. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.
https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html
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Прибытие Благодатного огня в Москву
Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту "Внуково-3", передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-20T00:57
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космос - риа наука, москва, россия, байконур (город), сергей королев, дмитрий баканов, роскосмос, фонд андрея первозванного, ту-204, религиозные праздники, религия
Религия, Космос - РИА Наука, Москва, Россия, Байконур (город), Сергей Королев, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Фонд Андрея Первозванного, Ту-204, Религиозные праздники, Религия
Благодатный огонь впервые доставили в Москву на самолете "Роскосмоса"
Баканов: для Роскосмоса большая честь доставить в Москву Благодатный огонь
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Впервые Благодатный огонь был доставлен в Москву на самолете "Роскосмоса", для госкорпорации это большая честь, лайнер оборудован всем необходимым для организации перевозки святыни в атмосфере особого уважения, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву самолетом госкорпорации "Роскосмос". Для этого был использован лайнер "Сергей Королёв". Самолёт госкорпорации выполнял такую миссию впервые.
"Для госкорпорации большая честь доставить Благодатный огонь в Россию. У Ту-204-300 современное навигационное оборудование и системы безопасности, просторный салон, что важно при перевозке святыни, которая сопровождается делегацией и требует особого уважения и осторожности", - приводит слова Баканова пресс-служба "Роскосмоса".
Глава госкорпорации напомнил, что ежегодно на Пасху святейший патриарх Московский и всея Руси выходит на связь с российским экипажем Международной космической станции и поздравляет с праздником.
Ту-204-300, названный в честь основоположника практической космонавтики, конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва, используется для перевозки экипажей космонавтов из Москвы на космодром Байконур и их возвращения в Звёздный городок после приземления с орбиты.
В аэропорту "Внуково" Благодатный огонь приняли представители различных епархий. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.