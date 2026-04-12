В "Артеке" провели флэшмоб в честь Дня космонавтики

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" отметил День космонавтики на стадионе масштабным флэшмобом "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 4 тысячи артековцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря.

"Каждый детский лагерь выстроился по контуру букв, создав невероятных размеров разноцветную надпись: "Мы ПЕРВЫЕ в космосе! СПАСИБО, ЮРА! 1961–2026 #АртекГордится". Под легендарную песню "Трава у дома" артековцы подняли руки вверх и образовали "волну", которая "оживила" весь стадион" , - сообщили в пресс-службе.