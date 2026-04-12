В "Артеке" провели флэшмоб в честь Дня космонавтики

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" отметил День космонавтики на стадионе масштабным флэшмобом "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 4 тысячи артековцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря.
"Каждый детский лагерь выстроился по контуру букв, создав невероятных размеров разноцветную надпись: "Мы ПЕРВЫЕ в космосе! СПАСИБО, ЮРА! 1961–2026 #АртекГордится". Под легендарную песню "Трава у дома" артековцы подняли руки вверх и образовали "волну", которая "оживила" весь стадион" , - сообщили в пресс-службе.
В акции приняли участие четыре тысячи артековцев – сотрудников центра и детей из России, Белоруссии, Франции, Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
Связь "Артека" с космической отраслью имеет глубокие корни, в сентябре 1961 года Юрий Гагарин и Герман Титов первыми из космонавтов посетили "Артек", положив начало многолетней дружбе. Их имена, как и имена других покорителей космоса, занесены в Книгу почёта центра. В 1967 году по инициативе Гагарина и генерального конструктора Сергея Королёва во дворце "Суук-Су" была открыта первая в СССР авиационно-космическая выставка, на основе которой позже был создан интерактивный музей "Космос".
Сегодня в музее хранятся уникальные экспонаты: тренировочный скафандр, подаренный лично Гагариным, стабилизирующий парашют корабля "Восток", личные вещи космонавтов, макеты первых спутников и кораблей. Дети могут примерить космическое снаряжение, испытать тренажёры вестибулярного аппарата и погрузиться в историю покорения Вселенной. Здесь также находится аппарат "Луноход-1" - дублер космического аппарата, побывавшего на Луне.
На территории "Артека" также множество мест, связанных с космосом: Аллея роз имени Гагарина, Гагаринская поляна, пальмовая Аллея космонавтов, заложенная Героем России Александром Калери, памятники и мемориальные знаки. Лагерь "Хрустальный" носит имя Гагарина, а "Лазурный" – имя космонавта Владимира Комарова.
В 2021 году, в день памяти Юрия Гагарина, в "Артеке" был установлен памятный знак у кипариса, посаженного первым космонавтом Земли. Эта традиция живёт: каждый год артековцы высаживают новые деревья в детском центре, укрепляя связь поколений, отметили в центре.