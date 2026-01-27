https://ria.ru/20260127/angara-2070515859.html
"Роскосмос" сообщил об окончании летных испытаний ракеты "Ангара-1.2"
"Роскосмос" сообщил об окончании летных испытаний ракеты "Ангара-1.2" - РИА Новости, 27.01.2026
"Роскосмос" сообщил об окончании летных испытаний ракеты "Ангара-1.2"
РИА Новости. ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАКЕТЫ "АНГАРА-1.2" ЗАВЕРШЕНЫ, ОНА БУДЕТ СДАВАТЬСЯ НА ВООРУЖЕНИЕ И ПРИНИМАТЬСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - "РОСКОСМОС" РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:28:00+03:00
2026-01-27T12:28:00+03:00
2026-01-27T12:28:00+03:00
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057608583_0:0:1541:867_1920x0_80_0_0_e225fa74945ae0ce86d58da855fca1e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057608583_163:0:1487:993_1920x0_80_0_0_68649c173e32f995d9cbd23182cc7966.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос
"Роскосмос" сообщил об окончании летных испытаний ракеты "Ангара-1.2"
"Роскосмос": ракета "Ангара-1.2" будет сдавать на вооружение