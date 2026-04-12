Здравствуй, страна ученых: русская наука победила Запад навсегда

Рывок в космос, который осуществили советские люди 65 лет назад, превзойти за все эти десятилетия не удалось. Те, кто с нами решили помериться мозгами и ресурсами (в обоих случаях это завершилось для них провалом), так и не сумели к апрелю 2026 года совершить то, что мы достигли в апреле 1961-го.

Пока мы спокойно обозревали окрестности ближайшего к нам околоземного пространства, вездесущее (это думают американцы) НАСА исхитрилось отправить "к Луне" миссию "Артемида". Чтобы что-то там нафотографировать. Миссия стартовала с неисправности мест "общего пользования". И ею, проблемой с сантехническим оборудованием, и завершилась. Фотосессия "обратной стороны Луны" как-то потерялась на этом фоне. Да и новизны никакой в "запиливании фоточек", пусть и с окололунной орбиты, нет: советские люди и тут опередили американцев. "Луна-3", которую отправила к ближайшему спутнику Земли команда Сергея Павловича Королева , наснимала эту самую Луну во всех видах. Без малого семь десятилетий (1959 год) назад.

Рывок в космос, который превзойти ни у кого не получается, не был ни случайностью, ни везением. Ни благосклонностью судьбы. Ни стечением обстоятельств. Рывок был обеспечен историей и традициями русской фундаментальной науки, которая рвалась вверх и через тернии к звездам.

Русские ученые, как тот же наш Михаил Васильевич Ломоносов, двигались с рыбными обозами из Холмогор или работали, как физик Петр Капица , у того же Эрнеста Резерфорда в Кембридже , руководствовались не аппетитом по части нобелиатства, а желанием принести благо родной стране. И да, принимая полностью все, что в стране — хоть в монархии, хоть в республике — происходило. Да, мы знаем, что великий Королев работал в гулаговской шарашке.

Мешал ли этот поворот судьбы Сергею Павловичу, когда он выстраивал советскую космическую программу? Да ни разу.

Размышлял ли застенчивый русский гений, Константин Эдуардович Циолковский, живя в Рязани и там создавая теорию реактивного движения ракет, что его "обнесли Нобелевкой"? Нет, конечно. Он же был великим ученым, а не хапугой-конъюнктурщиком.

Русские и советские ученые, гении бессребреничества и провидцы будущего, именно потому так легко и свободно оперировали временем и пространством, что были абсолютно независимы от всего материального.

Русская наука сегодня потому столь блистательна эффективна, что все эти грантики и субвенции не принимает в расчет, когда решает фундаментальные задачи.

Отсутствие мыслей, как бы подороже самопредъявиться и как бы заарканить жирный грант, 65 лет назад результировало не только в первый пилотируемый полет. Ракетостроение — вначале военное, а потом и гражданское — потянуло за собой развитие двигателестроения. Гениальный инженер-конструктор одессит Валентин Глушко говорил своему другу, уроженцу Житомира , Сергею Королеву, что на придуманных им, Глушко, двигателях "в космос можно отправить даже забор, тот улетит на околоземную орбиту как миленький".

Да, одессит. И да, уроженец Житомира. Русские мужики, честные и работящие, несмотря на и вопреки всему ковали ракетно-космический щит нашей большой России. Триумф первого пилотируемого полета — не просто сенсация одного, пусть и значимого для нас, дня.

Триумф — это возможность защиты страны, ее рубежей тогда и так, когда и как государству это может потребоваться. Ровно за год до того, как корабль "Восток-1" унес в космос Юрия Алексеевича Гагарина, безымянная ракета, выпущенная из тогдашней РСЗО, сбила самолет-шпион U-2. Который, как хвалились пентагонщики, был несбиваем и незасекаем. Выяснилось, что это не так. Русская ракета его достала на высоте 20 километров. С первого же залпа.

У U-2 в полетном задании значилась и шпионская съемка космодрома Байконур . Мол, что там у русских делается?

Джентльмены, у русских всегда делается то, что вы не можете — в силу вашей узколобости и алчности — ни предугадать, ни повторить. Внуки и внучки той безымянной ракеты РСЗО сегодня носят имена "Кинжал", "Орешник", "Циркон". Это те, о ком вы слышали и за чьими полетами со скоростью гиперзвука наверняка наблюдали. А есть ведь наверняка и куда более новые разработки. Пока, что называется, "в кульмане" их обсчитывает старая добрая логарифмическая линейка.

Джентльмены, что 65 лет назад вы считали нас лапотными и грубоватыми, что сегодня в стремлении обесценить наши достижения решили занять инфоповестку, отправив миссию "Артемида" туда, где русские побывали шесть с лишним десятилетий назад. Сегодня "Артемида" ассоциируется не с научными достижениями, а с засоренной канализацией.

Собственно, сказав "ну и поделом вам", заметку можно было и завершить. Но, с другой стороны, баш на баш, как говорится.

Никакие "Артемиды" и их сортиры, никакая попытка отвлечь внимание на абсолютно ничтожную цель не смогут стереть наш выигрыш у вас.

Шестьдесят пять лет назад мы у вас выиграли — и с колоссальным преимуществом — все гонки всех вооружений. Наша страна и наши ученые, инженеры и конструкторы, наши рабочие, наши технологи, наши летчики, наши врачи, наши физиологи победили в состязании, изменившем весь придуманный вами геополитический расклад.