Рывок в космос, который осуществили советские люди 65 лет назад, превзойти за все эти десятилетия не удалось. Те, кто с нами решили помериться мозгами и ресурсами (в обоих случаях это завершилось для них провалом), так и не сумели к апрелю 2026 года совершить то, что мы достигли в апреле 1961-го.
Пока мы спокойно обозревали окрестности ближайшего к нам околоземного пространства, вездесущее (это думают американцы) НАСА исхитрилось отправить "к Луне" миссию "Артемида". Чтобы что-то там нафотографировать. Миссия стартовала с неисправности мест "общего пользования". И ею, проблемой с сантехническим оборудованием, и завершилась. Фотосессия "обратной стороны Луны" как-то потерялась на этом фоне. Да и новизны никакой в "запиливании фоточек", пусть и с окололунной орбиты, нет: советские люди и тут опередили американцев. "Луна-3", которую отправила к ближайшему спутнику Земли команда Сергея Павловича Королева, наснимала эту самую Луну во всех видах. Без малого семь десятилетий (1959 год) назад.
Рывок в космос, который превзойти ни у кого не получается, не был ни случайностью, ни везением. Ни благосклонностью судьбы. Ни стечением обстоятельств. Рывок был обеспечен историей и традициями русской фундаментальной науки, которая рвалась вверх и через тернии к звездам.
Русские ученые, как тот же наш Михаил Васильевич Ломоносов, двигались с рыбными обозами из Холмогор или работали, как физик Петр Капица, у того же Эрнеста Резерфорда в Кембридже, руководствовались не аппетитом по части нобелиатства, а желанием принести благо родной стране. И да, принимая полностью все, что в стране — хоть в монархии, хоть в республике — происходило. Да, мы знаем, что великий Королев работал в гулаговской шарашке.
Мешал ли этот поворот судьбы Сергею Павловичу, когда он выстраивал советскую космическую программу? Да ни разу.
Размышлял ли застенчивый русский гений, Константин Эдуардович Циолковский, живя в Рязани и там создавая теорию реактивного движения ракет, что его "обнесли Нобелевкой"? Нет, конечно. Он же был великим ученым, а не хапугой-конъюнктурщиком.
Русские и советские ученые, гении бессребреничества и провидцы будущего, именно потому так легко и свободно оперировали временем и пространством, что были абсолютно независимы от всего материального.
Русская наука сегодня потому столь блистательна эффективна, что все эти грантики и субвенции не принимает в расчет, когда решает фундаментальные задачи.
Отсутствие мыслей, как бы подороже самопредъявиться и как бы заарканить жирный грант, 65 лет назад результировало не только в первый пилотируемый полет. Ракетостроение — вначале военное, а потом и гражданское — потянуло за собой развитие двигателестроения. Гениальный инженер-конструктор одессит Валентин Глушко говорил своему другу, уроженцу Житомира, Сергею Королеву, что на придуманных им, Глушко, двигателях "в космос можно отправить даже забор, тот улетит на околоземную орбиту как миленький".
Да, одессит. И да, уроженец Житомира. Русские мужики, честные и работящие, несмотря на и вопреки всему ковали ракетно-космический щит нашей большой России. Триумф первого пилотируемого полета — не просто сенсация одного, пусть и значимого для нас, дня.
Пентагон преподал урок всему миру
10 апреля, 08:00
Триумф — это возможность защиты страны, ее рубежей тогда и так, когда и как государству это может потребоваться. Ровно за год до того, как корабль "Восток-1" унес в космос Юрия Алексеевича Гагарина, безымянная ракета, выпущенная из тогдашней РСЗО, сбила самолет-шпион U-2. Который, как хвалились пентагонщики, был несбиваем и незасекаем. Выяснилось, что это не так. Русская ракета его достала на высоте 20 километров. С первого же залпа.
У U-2 в полетном задании значилась и шпионская съемка космодрома Байконур. Мол, что там у русских делается?
Джентльмены, у русских всегда делается то, что вы не можете — в силу вашей узколобости и алчности — ни предугадать, ни повторить. Внуки и внучки той безымянной ракеты РСЗО сегодня носят имена "Кинжал", "Орешник", "Циркон". Это те, о ком вы слышали и за чьими полетами со скоростью гиперзвука наверняка наблюдали. А есть ведь наверняка и куда более новые разработки. Пока, что называется, "в кульмане" их обсчитывает старая добрая логарифмическая линейка.
Джентльмены, что 65 лет назад вы считали нас лапотными и грубоватыми, что сегодня в стремлении обесценить наши достижения решили занять инфоповестку, отправив миссию "Артемида" туда, где русские побывали шесть с лишним десятилетий назад. Сегодня "Артемида" ассоциируется не с научными достижениями, а с засоренной канализацией.
Собственно, сказав "ну и поделом вам", заметку можно было и завершить. Но, с другой стороны, баш на баш, как говорится.
Никакие "Артемиды" и их сортиры, никакая попытка отвлечь внимание на абсолютно ничтожную цель не смогут стереть наш выигрыш у вас.
Шестьдесят пять лет назад мы у вас выиграли — и с колоссальным преимуществом — все гонки всех вооружений. Наша страна и наши ученые, инженеры и конструкторы, наши рабочие, наши технологи, наши летчики, наши врачи, наши физиологи победили в состязании, изменившем весь придуманный вами геополитический расклад.
У вас — сегодня, а не 65 лет назад — получилось только совладать с неполадками в сантехнике. Примите это как данность. И отдайте нам то, что обычно отдают побежденные победителю, то есть поклон, благодарность и уважение. Ну и поздравьте, что ли, с праздником!
Итог иранской авантюры: Европа выходит из НАТО
10 апреля, 08:00