Запуск ракеты-носителя "Союз-5" планируется в конце марта
11:43 27.01.2026 (обновлено: 11:59 27.01.2026)
Запуск ракеты-носителя "Союз-5" планируется в конце марта
Запуск ракеты-носителя "Союз - 5" планируется к концу марта 2026 года, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
2026
© Роскосмос/TelegramРакета "Союз-5" на Байконуре
Ракета Союз-5 на Байконуре - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Ракета "Союз-5" на Байконуре. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз - 5" планируется к концу марта 2026 года, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
"Дальше, "Союз-5", тоже относительно новая машина. Задел под сверхтяжелую машину в той конфигурации, в каком сверхтяжелая машина смотрелась в последние, скажем так, 5-7 лет. Машины сейчас первые летные находятся на космодроме с ноября месяца. Готовимся к первому пуску, ориентировочно к концу марта должны улететь", - сказал Баранов на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва.
Роскосмос показал фото циклона, который накроет Москву в ночь на 27 января - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Роскосмос" показал снежный циклон, который скоро накроет Москву
Вчера, 21:25
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
