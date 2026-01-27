Запуск ракеты-носителя "Союз-5" планируется в конце марта

https://ria.ru/20260127/roskosmos-2070504496.html
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз - 5" планируется к концу марта 2026 года, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
"Дальше, "Союз-5", тоже относительно новая машина. Задел под сверхтяжелую машину в той конфигурации, в каком сверхтяжелая машина смотрелась в последние, скажем так, 5-7 лет. Машины сейчас первые летные находятся на космодроме с ноября месяца. Готовимся к первому пуску, ориентировочно к концу марта должны улететь", - сказал Баранов на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва.