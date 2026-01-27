Первый старт модернизированной ракеты "Рокот-М" планируется в 2026 году

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый старт модернизированной конверсионной ракеты "Рокот-М" планируется в 2026 году, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
Согласно презентации, которую Баранов представил на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва, первый полет "Рокота-М" с разгонным блоком "Бриз-КМ-2" с космодрома Плесецк планируется в 2026 году.
Ракета сможет выводить на орбиту до 1,95 тонны полезной нагрузки.
Баранов уточнил, что в новых ракетах система управления украинского производства будет заменена на российскую разработки ОКБ МЭИ. Первая летная ракета будет готова в конце 2026 года, сказал замглавы "Роскосмоса", но не исключил, что это может произойти в начале 2027 года.
Также, согласно презентации, в 2026 году ожидается пуск ракеты "Старт-1М" с космодрома Восточный.
Ранее сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает модернизированную конверсионную ракету "Рокот-М" (предыдущая её версия была создана из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Кроме того, на космодроме Восточный появится комплекс конверсионных ракет легкого класса "Старт-1М", которые будут сконструированы на базе МБР "Тополь".