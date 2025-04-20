Благодатный огонь встретили в Крыму, затем он будет доставлен в Херсонес
Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.
Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.
Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.
Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.
Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.
Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.
На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.
Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.
Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.
Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.
У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.
У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.
В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"
В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"
Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.
Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.
Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.
Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.
На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.
На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.
Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.
Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.
Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.
На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.
Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.
У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.
В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"
Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.
Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.
На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.