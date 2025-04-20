https://ria.ru/20250420/ogon-2012396519.html

Благодатный огонь встретили в Крыму

Благодатный огонь встретили в Крыму - РИА Новости, 20.04.2025

Благодатный огонь встретили в Крыму

Благодатный огонь привезли из Иерусалима в главный кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и духовенство Крыма, затем... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T16:04:00+03:00

2025-04-20T16:04:00+03:00

2025-04-20T16:19:00+03:00

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Благодатный огонь привезли из Иерусалима в главный кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и духовенство Крыма, затем его доставят в Свято-Владимирский собор в Херсонесе, передает корреспондент РИА Новости. Благодатный огонь прибыл в Крым, в 15.00 мск его встретили в главном кафедральном Александро-Невском храме в Симферополе. Встречал его старший священник Александра Невского собора Андрей Халюта. В Крым благодатный огонь доставили представители Фонда Андрея Первозванного. Огонь передавали от свечи к свече все собравшиеся в храме. Далее огонь отвезут в Свято-Владимирской собор в Херсонесе, сообщили РИА Новости в епархии, там огонь ожидают к 17.00 мск. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву самолетом госкорпорации "Роскосмос". Для этого был использован лайнер "Сергей Королёв". Самолёт госкорпорации выполнял такую миссию впервые.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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Благодатный огонь из Иерусалима в главном кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе Благодатный огонь привезли из Иерусалима в главный кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и духовенство Крыма, передает корреспондент РИА Новости. Доставили огонь представители Фонда Андрея Первозванного. Собравшиеся в храме передавали его от свечи к свече. Далее огонь отвезут в Свято-Владимирский собор в Херсонесе, сообщили агентству в епархии. 2025-04-20T16:04 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

симферополь, херсонес, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, пасха, общество, республика крым, россия