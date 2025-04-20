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Благодатный огонь встретили в Крыму - РИА Новости, 20.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:04 20.04.2025 (обновлено: 16:19 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/ogon-2012396519.html
Благодатный огонь встретили в Крыму
Благодатный огонь встретили в Крыму - РИА Новости, 20.04.2025
Благодатный огонь встретили в Крыму
Благодатный огонь привезли из Иерусалима в главный кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и духовенство Крыма, затем... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T16:04:00+03:00
2025-04-20T16:19:00+03:00
религия
симферополь
херсонес
фонд андрея первозванного
религиозные праздники
пасха
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Благодатный огонь привезли из Иерусалима в главный кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и духовенство Крыма, затем его доставят в Свято-Владимирский собор в Херсонесе, передает корреспондент РИА Новости. Благодатный огонь прибыл в Крым, в 15.00 мск его встретили в главном кафедральном Александро-Невском храме в Симферополе. Встречал его старший священник Александра Невского собора Андрей Халюта. В Крым благодатный огонь доставили представители Фонда Андрея Первозванного. Огонь передавали от свечи к свече все собравшиеся в храме. Далее огонь отвезут в Свято-Владимирской собор в Херсонесе, сообщили РИА Новости в епархии, там огонь ожидают к 17.00 мск. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву самолетом госкорпорации "Роскосмос". Для этого был использован лайнер "Сергей Королёв". Самолёт госкорпорации выполнял такую миссию впервые.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
симферополь
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Благодатный огонь из Иерусалима в главном кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе
Благодатный огонь привезли из Иерусалима в главный кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и духовенство Крыма, передает корреспондент РИА Новости. Доставили огонь представители Фонда Андрея Первозванного. Собравшиеся в храме передавали его от свечи к свече. Далее огонь отвезут в Свято-Владимирский собор в Херсонесе, сообщили агентству в епархии.
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симферополь, херсонес, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, пасха, общество, республика крым, россия
Религия, Симферополь, Херсонес, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники, Пасха, Общество, Республика Крым, Россия
Благодатный огонь встретили в Крыму

Благодатный огонь встретили в Крыму, затем он будет доставлен в Херсонес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Благодатный огонь привезли из Иерусалима в главный кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, где его встретили верующие и духовенство Крыма, затем его доставят в Свято-Владимирский собор в Херсонесе, передает корреспондент РИА Новости.
Благодатный огонь прибыл в Крым, в 15.00 мск его встретили в главном кафедральном Александро-Невском храме в Симферополе. Встречал его старший священник Александра Невского собора Андрей Халюта. В Крым благодатный огонь доставили представители Фонда Андрея Первозванного.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
19 апреля, 00:49
Огонь передавали от свечи к свече все собравшиеся в храме. Далее огонь отвезут в Свято-Владимирской собор в Херсонесе, сообщили РИА Новости в епархии, там огонь ожидают к 17.00 мск.
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву самолетом госкорпорации "Роскосмос". Для этого был использован лайнер "Сергей Королёв". Самолёт госкорпорации выполнял такую миссию впервые.
Светлый и радостный праздник: как в России отмечают Пасху
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

Празднование Пасхи в России

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

Верующие на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Также традиционно проводятся крестные ходы.

Верующие и священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке

Также традиционно проводятся крестные ходы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

Верующие и священнослужители во время ночной пасхальной службы идут крестным ходом вокруг деревянного православного храма Абалакской иконы Божией Матери Знамение в Дивногорске Красноярского края

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Илья Наймушин
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9 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

Верующие после крестного хода у Покровского кафедрального собора в Рогожской слободе

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

Священнослужитель во время пасхального молебна для военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск Север в Курской области

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 12

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Также традиционно проводятся крестные ходы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 12

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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