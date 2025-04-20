https://ria.ru/20250420/paskha-2012359483.html

Светлый и радостный праздник: как в России отмечают Пасху

Светлый и радостный праздник: как в России отмечают Пасху - РИА Новости, 20.04.2025

Светлый и радостный праздник: как в России отмечают Пасху

Христиане всего мира 20 апреля отмечают Пасху. Кадры с торжественных богослужений по всей России — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T10:44:00+03:00

2025-04-20T10:44:00+03:00

2025-04-20T11:16:00+03:00

фото

пасха

россия

москва

запорожская область

сергей собянин

владимир путин

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Христиане всего мира 20 апреля отмечают Пасху. Кадры с торжественных богослужений по всей России — в фотоленте ria.ru.

россия

москва

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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