Ядерная триада России: что входит и как обеспечивает безопасность

Ядерная триада — это совокупность стратегических сил России, включающая ракеты наземного базирования, морские ядерные силы и стратегическую авиацию. Эта система лежит в основе ядерного сдерживания и обеспечивает защиту национальных интересов государства. Что представляет собой ядерная триада России, из каких компонентов она состоит и какую роль играет в современной военной доктрине — в материале РИА Новости.

Что такое ядерная триада России

Ядерная триада — это система стратегических ядерных сил государства, состоящая из трех компонентов, способных доставлять ядерные боеголовки на территорию вероятного противника: наземного, морского и воздушного.

История формирования триады

В СССР ядерная триада сформировалась в 1950-1960 годах. Первым компонентом стала стратегическая авиация. В 1953 году на вооружение поступил тяжелый бомбардировщик Ту-4 (копия американского B-29), способный доставлять ядерные бомбы. Позже, в 1956 году, появился более совершенный Ту-95 с турбовинтовыми двигателями, имевший гораздо большую дальность полета.

Наземный компонент создал Сергей Королев: в 1957 году была успешно испытана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, способная достичь территории США. В 1959 году были созданы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как отдельный род войск.

Морской компонент появился позже. В 1955 году была создана первая баллистическая ракета Р-11ФМ с подводным стартом. А в 1960-х годах СССР начал строить и носители - атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), такими как проект 667А "Навага", что завершило формирование полноценной триады.

В итоге, в 1960 годах СССР стал второй страной после США, обладающей полноценной ядерной триадой — тремя взаимодополняющими способами доставки ядерного оружия: с воздуха, с земли и из-под воды. Облик триады, выкристаллизовавшийся в этот период, сохранился на десятилетия вперед.

Три компонента ядерной триады России

Наземный компонент (РВСН)

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) стационарного (шахтные пусковые установки) и мобильного базирования: "Ярс", "Тополь-М", "Сармат", "Воевода", УР-100Н УТТТХ. Всего около 330 ракетных комплексов, способных нести порядка 1200 боевых блоков.

Морской компонент (МСЯС)

В составе ВМФ России числятся 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами: восемь АПЛ проекта 955/955А "Борей" и пять проекта 667БДРМ "Дельфин". Каждая несет по 16 баллистических ракет типа Р-30 "Булава" ("Бореи") и Р-29РМУ2 "Синева" ("Дельфины"), то есть их общее количество достигает 208. "Булава" несет шесть боевых блоков индивидуального наведения, "Синева" - от 6 до 10.

Воздушный компонент (АСЯС)

В составе ВКС России числятся 52 дальних турбовентиляторных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 и Ту-95МС и 15 реактивных Ту-160 и Ту-160М. Вооружены крылатыми ракетами воздушного базирования Х55/Х555 и Х101/102. Каждый борт может нести от 6 до 12 ракет, в зависимости от способа подвески.

Наземный компонент ядерной триады

Рассмотрим подробнее каждую из составных частей ядерной триады.

Межконтинентальные баллистические ракеты

Ракетный комплекс Р-36М2 "Воевода" На вооружении: с 1988 года. Базирование: шахтное. Дальность – 11 000 километров. Боезаряд: до 10 боевых блоков мощностью в 1 Мегатонну каждый.

Ракетный комплекс РС-24 "Ярс" На вооружении: с 2009 года. Базирование: мобильное и шахтное. Дальность – 12 000 километров. Боезаряд: 3-4 боевых блока.

Ракетный комплекс РС-28 "Сармат" На вооружении: с 2023 года. Базирование: шахтное. Дальность – 18 000 километров (при пуске по суборбитальной траектории – до 35 000 километров). Боезаряд – 10-12 боевых блоков.

Ракетный комплекс РС-12М2 "Тополь-М" На вооружении: с 1997 года. Базирование: мобильное и шахтное. Дальность – 12 000 километров. Боезаряд: моноблочная головная часть.

Воздушный компонент ядерной триады

В воздушный компонент входит стратегическая авиация и ракеты воздушного базирования.

Стратегическая авиация

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС На вооружении: с 1956 года. Экипаж: 7 человек. Максимальная взлетная масса: 185 000 килограмм. Максимальная скорость: 830 километров в час. Практическая дальность: 10 500 километров. Практический потолок: 10 500 метров. Максимальная боевая нагрузка: 20 800 килограмм. Основное вооружение: крылатые ракеты Х55 и Х555.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 На вооружении: с 1987 года. Экипаж: 4 человека. Максимальная взлетная масса: 275 000 килограмм. Максимальная скорость: 2000 километров в час. Практическая дальность 12 300 километров. Практический потолок: 16 000 метров. Максимальная боевая нагрузка – 45 000 килограмм. Основное вооружение: крылатые ракеты Х101 и Х102.

Крылатые ракеты воздушного базирования

Крылатая ракета Х-555 На вооружении: с 1983 года. Масса боевой части: 410 килограмм. Максимальная дальность: 2000-2500 километров. Скорость полета: 720-830 километров в час.

Крылатая ракета Х101/Х102 На вооружении: с 2013 года. Масса боевой части: 400 килограмм. Максимальная дальность: 2500-2800 километров. Скорость полета: 970 километров в час.

Морской компонент ядерной триады

Морской компонент ядерной триады состоит из стратегических атомных подводных лодок и баллистических ракет подводного базирования.

Стратегические атомные подводные лодки

Подводные лодки проекта 955 "Борей" На вооружении: с 2013 года. Надводное /подводное водоизмещение: 14 720 / 24 000 тонн. Надводная / подводная скорость: 14 / 24 узлов. Рабочая /предельная глубина погружения: 320 / 550 метров. Автономность плавания: 90 суток. Экипаж: 135 человек. Основное вооружение: 16 пусковых установок с 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава".

Подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин" На вооружении: с 1984 года. Надводное / подводное водоизмещение: 11 740 / 18 200 тонн. Надводная / подводная скорость: 15 / 29 узлов. Рабочая / предельная глубина погружения: 400 / 480 метров. Автономность плавания: 90 суток. Экипаж: 107 человек. Основное вооружение: 16 пусковых установок с 16 баллистическими ракетами Р-29РМУ2 "Синева".

Ракета Р-30 "Булава" На вооружении: с 2018 года. Максимальная дальность: 9 300 километров. Боезаряд: 6-10 боевых блоков индивидуального наведения.

Ракета Р-29РМУ2 "Синева" На вооружении: с 2007 года. Максимальная дальность: 11 540 километров. Боезаряд: до 10 блоков индивидуального наведения.

Новейшие системы за пределами классической триады

Наряду с компонентами классической ядерной триады в России развиваются и новые стратегические системы, которые выходят за рамки традиционного деления на наземные, морские и воздушные силы. Эти разработки дополняют существующий потенциал сдерживания и отражают изменение подходов к военной безопасности.

Гиперзвуковой комплекс "Авангард" На вооружении: с 2019 года. Базирование: шахтное. Может выводиться на боевой курс ракетами УР-100Н УТТХ, или РС-28. Дальность: 12 000 - 18 000 километров. Боезаряд: моноблочная головная часть. Максимальная скорость: 20-27 махов.

Крылатая ракета "Буревестник" (9М730) На вооружении: пока не принята, проходит испытания. Базирование: наземная пусковая установка. Дальность: фактически неограниченная благодаря применению ядерной силовой установки. Ракета делает бесполезной любую систему ПРО, так как способна выходить на цель с любого, даже самого неожиданного направления.

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" "Орешник" на вооружении: с 2024 года. Базирование: мобильное. Дальность: от 1000 до 5500 километров. Боезаряд: шесть боевых блоков индивидуального наведения. При ударах по объектам украинской инфраструктуры использовалась кинетическая боевая часть – без взрывчатки. Однако скорости боевых блоков хватило, чтобы нанести серьезные разрушения.

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" На вооружении: пока не принят, проходит испытания. Базирование: на АПЛ проектов 09852 и 09851. Дальность: фактически неограниченная благодаря ядерной силовой установке. Проектная глубина погружения: до 1000 метров. Максимальная скорость под водой: 60-70 узлов. Максимальная мощность боевой части: 2 Мегатонны.

Ядерная доктрина и условия применения

Ядерная доктрина России (официально — "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания") определяет ядерное оружие как крайнюю меру для защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Доктрина носит оборонительный характер и направлена на сдерживание агрессии, а в случае военного конфликта — на недопущение эскалации и прекращение боевых действий на приемлемых условиях. Решение о применении ядерного оружия принимает исключительно президент России.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в следующих пяти случаях:

Поступление достоверной информации о старте баллистических ракет в сторону России или ее союзников.

Применение противником ядерного или другого оружия массового поражения по территориям РФ/союзников или российским войскам за рубежом.

Воздействие на критически важные государственные/военные объекты, вывод из строя которых сорвет ответные действия ядерных сил.

Агрессия против РФ или Белоруссии (Союзное государство) с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности.

Достоверная информация о массированном старте стратегической/тактической авиации, крылатых ракет, БПЛА, гиперзвуковых аппаратов с пересечением российской границы.

Учения и проверки стратегических сил

Учения и проверки с задействованием ядерной триады проводятся регулярно. Из последних - плановая тренировка стратегических ядерных сил 22 октября 2025 года, а также масштабные учения "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии" 19–21 мая 2026 года.

В обоих маневрах были задействованы все три компонента триады, отрабатывались задачи вывода на позиции и развертывания носителей ядерного оружия, производились пуски по целям на полигонах.

Истечение договора СНВ-3 и новая реальность

Истечение 5 февраля 2026 года срока действия договора СНВ-3 (ДСНВ) знаменует конец эпохи двустороннего контроля над ядерными вооружениями между Россией и США и переход к миру без обязывающих ограничений на стратегические арсеналы сверхдержав.

Впервые с 1970-х годов между Москвой и Вашингтоном нет ограничивающего соглашения. Эксперты прогнозируют возможность бесконтрольного наращивания ядерных арсеналов обеими странами в долгосрочной перспективе. Перспективы нового договора пока неясны. Любое очередное соглашение должно включать Китай, Великобританию и Францию, так как односторонние договоры РФ–США больше невозможны.

Мир входит в стратегическую неопределенность, в которой отношения США и России достигли исторического минимума. В этих условиях стратегический паритет остается под вопросом, хотя гарантия взаимного уничтожения в случае ядерной войны по-прежнему сохраняется.

© Министерство обороны РФ Перейти в медиабанк Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" © Министерство обороны РФ Перейти в медиабанк Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр"

Перспективы развития ядерной триады России до 2030 года

Россия планирует полную модернизацию ядерной триады до 2030 года с достижением 95–100-процентной доли современных вооружений в стратегических ядерных силах. Это ключевой приоритет государственной программы вооружения, подтверждённый на совещании у Владимира Путина в декабре 2025 года.

Развитие наземного компонента триады будет сконцентрировано на серийном производстве МБР РС-28 "Сармат" и гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", модернизации Ярсов (РС-24), постановке на вооружение крылатых ракет "Буревестник", а также на создании новых шахт и мобильных пусковых установок.

ВМФ сконцентрируется, главным образом, на строительстве новых ПЛАРБ проекта 955А "Борей-А" с параллельным выводом со службы устаревающих ПЛАРБ проекта 667БДРМ "Дельфин". Продолжится модернизация ракет Р-30 "Булава". Пойдет в серийное производство подводный дрон стратегического назначения "Посейдон", появятся новые носители для него.