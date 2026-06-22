Ядерная триада России: что входит и как обеспечивает безопасность

Ядерная триада — это совокупность стратегических сил России, включающая ракеты наземного базирования, морские ядерные силы и стратегическую авиацию. Эта система лежит в основе ядерного сдерживания и обеспечивает защиту национальных интересов государства. Что представляет собой ядерная триада России, из каких компонентов она состоит и какую роль играет в современной военной доктрине — в материале РИА Новости.
Что такое ядерная триада России
Ядерная триада — это система стратегических ядерных сил государства, состоящая из трех компонентов, способных доставлять ядерные боеголовки на территорию вероятного противника: наземного, морского и воздушного.
История формирования триады
В СССР ядерная триада сформировалась в 1950-1960 годах. Первым компонентом стала стратегическая авиация. В 1953 году на вооружение поступил тяжелый бомбардировщик Ту-4 (копия американского B-29), способный доставлять ядерные бомбы. Позже, в 1956 году, появился более совершенный Ту-95 с турбовинтовыми двигателями, имевший гораздо большую дальность полета.
Наземный компонент создал Сергей Королев: в 1957 году была успешно испытана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, способная достичь территории США. В 1959 году были созданы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как отдельный род войск.
Морской компонент появился позже. В 1955 году была создана первая баллистическая ракета Р-11ФМ с подводным стартом. А в 1960-х годах СССР начал строить и носители - атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), такими как проект 667А "Навага", что завершило формирование полноценной триады.
В итоге, в 1960 годах СССР стал второй страной после США, обладающей полноценной ядерной триадой — тремя взаимодополняющими способами доставки ядерного оружия: с воздуха, с земли и из-под воды. Облик триады, выкристаллизовавшийся в этот период, сохранился на десятилетия вперед.
Три компонента ядерной триады России
Наземный компонент (РВСН)
Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) стационарного (шахтные пусковые установки) и мобильного базирования: "Ярс", "Тополь-М", "Сармат", "Воевода", УР-100Н УТТТХ. Всего около 330 ракетных комплексов, способных нести порядка 1200 боевых блоков.
В составе ВМФ России числятся 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами: восемь АПЛ проекта 955/955А "Борей" и пять проекта 667БДРМ "Дельфин". Каждая несет по 16 баллистических ракет типа Р-30 "Булава" ("Бореи") и Р-29РМУ2 "Синева" ("Дельфины"), то есть их общее количество достигает 208. "Булава" несет шесть боевых блоков индивидуального наведения, "Синева" - от 6 до 10.
Воздушный компонент (АСЯС)
В составе ВКС России числятся 52 дальних турбовентиляторных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 и Ту-95МС и 15 реактивных Ту-160 и Ту-160М. Вооружены крылатыми ракетами воздушного базирования Х55/Х555 и Х101/102. Каждый борт может нести от 6 до 12 ракет, в зависимости от способа подвески.
Наземный компонент ядерной триады
Рассмотрим подробнее каждую из составных частей ядерной триады.
Межконтинентальные баллистические ракеты
Ракетный комплекс Р-36М2 "Воевода"
На вооружении: с 1988 года.
Базирование: шахтное.
Дальность – 11 000 километров.
Боезаряд: до 10 боевых блоков мощностью в 1 Мегатонну каждый.
Ракетный комплекс РС-24 "Ярс"
На вооружении: с 2009 года.
Базирование: мобильное и шахтное.
Дальность – 12 000 километров.
Боезаряд: 3-4 боевых блока.
Ракетный комплекс РС-28 "Сармат"
На вооружении: с 2023 года.
Базирование: шахтное.
Дальность – 18 000 километров (при пуске по суборбитальной траектории – до 35 000 километров).
Боезаряд – 10-12 боевых блоков.
Ракетный комплекс РС-12М2 "Тополь-М"
На вооружении: с 1997 года.
Базирование: мобильное и шахтное.
Дальность – 12 000 километров.
Боезаряд: моноблочная головная часть.
Воздушный компонент ядерной триады
В воздушный компонент входит стратегическая авиация и ракеты воздушного базирования.
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
На вооружении: с 1956 года.
Экипаж: 7 человек.
Максимальная взлетная масса: 185 000 килограмм.
Максимальная скорость: 830 километров в час.
Практическая дальность: 10 500 километров.
Практический потолок: 10 500 метров.
Максимальная боевая нагрузка: 20 800 килограмм.
Основное вооружение: крылатые ракеты Х55 и Х555.
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
На вооружении: с 1987 года.
Экипаж: 4 человека.
Максимальная взлетная масса: 275 000 килограмм.
Максимальная скорость: 2000 километров в час.
Практическая дальность 12 300 километров.
Практический потолок: 16 000 метров.
Максимальная боевая нагрузка – 45 000 килограмм.
Основное вооружение: крылатые ракеты Х101 и Х102.
Крылатые ракеты воздушного базирования
Крылатая ракета Х-555
На вооружении: с 1983 года.
Масса боевой части: 410 килограмм.
Максимальная дальность: 2000-2500 километров.
Скорость полета: 720-830 километров в час.
Крылатая ракета Х101/Х102
На вооружении: с 2013 года.
Масса боевой части: 400 килограмм.
Максимальная дальность: 2500-2800 километров.
Скорость полета: 970 километров в час.
Морской компонент ядерной триады
Морской компонент ядерной триады состоит из стратегических атомных подводных лодок и баллистических ракет подводного базирования.
Стратегические атомные подводные лодки
Подводные лодки проекта 955 "Борей"
На вооружении: с 2013 года.
Надводное /подводное водоизмещение: 14 720 / 24 000 тонн.
Надводная / подводная скорость: 14 / 24 узлов.
Рабочая /предельная глубина погружения: 320 / 550 метров.
Автономность плавания: 90 суток.
Экипаж: 135 человек.
Основное вооружение: 16 пусковых установок с 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава".
Подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин"
На вооружении: с 1984 года.
Надводное / подводное водоизмещение: 11 740 / 18 200 тонн.
Надводная / подводная скорость: 15 / 29 узлов.
Рабочая / предельная глубина погружения: 400 / 480 метров.
Автономность плавания: 90 суток.
Экипаж: 107 человек.
Основное вооружение: 16 пусковых установок с 16 баллистическими ракетами Р-29РМУ2 "Синева".
Ракета Р-30 "Булава"
На вооружении: с 2018 года.
Максимальная дальность: 9 300 километров.
Боезаряд: 6-10 боевых блоков индивидуального наведения.
Ракета Р-29РМУ2 "Синева"
На вооружении: с 2007 года.
Максимальная дальность: 11 540 километров.
Боезаряд: до 10 блоков индивидуального наведения.
Новейшие системы за пределами классической триады
Наряду с компонентами классической ядерной триады в России развиваются и новые стратегические системы, которые выходят за рамки традиционного деления на наземные, морские и воздушные силы. Эти разработки дополняют существующий потенциал сдерживания и отражают изменение подходов к военной безопасности.
Гиперзвуковой комплекс "Авангард"
На вооружении: с 2019 года.
Базирование: шахтное.
Может выводиться на боевой курс ракетами УР-100Н УТТХ, или РС-28.
Дальность: 12 000 - 18 000 километров.
Боезаряд: моноблочная головная часть.
Максимальная скорость: 20-27 махов.
Крылатая ракета "Буревестник" (9М730)
На вооружении: пока не принята, проходит испытания.
Базирование: наземная пусковая установка.
Дальность: фактически неограниченная благодаря применению ядерной силовой установки.
Ракета делает бесполезной любую систему ПРО, так как способна выходить на цель с любого, даже самого неожиданного направления.
Баллистическая ракета средней дальности "Орешник"
"Орешник" на вооружении: с 2024 года.
Базирование: мобильное.
Дальность: от 1000 до 5500 километров.
Боезаряд: шесть боевых блоков индивидуального наведения.
При ударах по объектам украинской инфраструктуры использовалась кинетическая боевая часть – без взрывчатки. Однако скорости боевых блоков хватило, чтобы нанести серьезные разрушения.
Беспилотный подводный аппарат "Посейдон"
На вооружении: пока не принят, проходит испытания.
Базирование: на АПЛ проектов 09852 и 09851.
Дальность: фактически неограниченная благодаря ядерной силовой установке.
Проектная глубина погружения: до 1000 метров.
Максимальная скорость под водой: 60-70 узлов.
Максимальная мощность боевой части: 2 Мегатонны.
Ядерная доктрина и условия применения
Ядерная доктрина России (официально — "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания") определяет ядерное оружие как крайнюю меру для защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Доктрина носит оборонительный характер и направлена на сдерживание агрессии, а в случае военного конфликта — на недопущение эскалации и прекращение боевых действий на приемлемых условиях. Решение о применении ядерного оружия принимает исключительно президент России.
- Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в следующих пяти случаях:
- Поступление достоверной информации о старте баллистических ракет в сторону России или ее союзников.
- Применение противником ядерного или другого оружия массового поражения по территориям РФ/союзников или российским войскам за рубежом.
- Воздействие на критически важные государственные/военные объекты, вывод из строя которых сорвет ответные действия ядерных сил.
- Агрессия против РФ или Белоруссии (Союзное государство) с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности.
- Достоверная информация о массированном старте стратегической/тактической авиации, крылатых ракет, БПЛА, гиперзвуковых аппаратов с пересечением российской границы.
Учения и проверки стратегических сил
Учения и проверки с задействованием ядерной триады проводятся регулярно. Из последних - плановая тренировка стратегических ядерных сил 22 октября 2025 года, а также масштабные учения "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии" 19–21 мая 2026 года.
В обоих маневрах были задействованы все три компонента триады, отрабатывались задачи вывода на позиции и развертывания носителей ядерного оружия, производились пуски по целям на полигонах.
Истечение договора СНВ-3 и новая реальность
Истечение 5 февраля 2026 года срока действия договора СНВ-3 (ДСНВ) знаменует конец эпохи двустороннего контроля над ядерными вооружениями между Россией и США и переход к миру без обязывающих ограничений на стратегические арсеналы сверхдержав.
Впервые с 1970-х годов между Москвой и Вашингтоном нет ограничивающего соглашения. Эксперты прогнозируют возможность бесконтрольного наращивания ядерных арсеналов обеими странами в долгосрочной перспективе. Перспективы нового договора пока неясны. Любое очередное соглашение должно включать Китай, Великобританию и Францию, так как односторонние договоры РФ–США больше невозможны.
Мир входит в стратегическую неопределенность, в которой отношения США и России достигли исторического минимума. В этих условиях стратегический паритет остается под вопросом, хотя гарантия взаимного уничтожения в случае ядерной войны по-прежнему сохраняется.
Перспективы развития ядерной триады России до 2030 года
Россия планирует полную модернизацию ядерной триады до 2030 года с достижением 95–100-процентной доли современных вооружений в стратегических ядерных силах. Это ключевой приоритет государственной программы вооружения, подтверждённый на совещании у Владимира Путина в декабре 2025 года.
Развитие наземного компонента триады будет сконцентрировано на серийном производстве МБР РС-28 "Сармат" и гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", модернизации Ярсов (РС-24), постановке на вооружение крылатых ракет "Буревестник", а также на создании новых шахт и мобильных пусковых установок.
ВМФ сконцентрируется, главным образом, на строительстве новых ПЛАРБ проекта 955А "Борей-А" с параллельным выводом со службы устаревающих ПЛАРБ проекта 667БДРМ "Дельфин". Продолжится модернизация ракет Р-30 "Булава". Пойдет в серийное производство подводный дрон стратегического назначения "Посейдон", появятся новые носители для него.
От ВВС стоит ждать серийного производства модернизированных бомбардировщиков Ту-160М, обновления парка Ту-95МС до варианта МСМ, разработки крылатых ракет Х-101М с возможностью полета на гиперзвуке.