11:41 27.01.2026 (обновлено: 11:51 27.01.2026)
Первый полет ракеты "Иркут" планируется после 2030 года, заявил "Роскосмос"
Первый полет ракеты "Иркут" планируется после 2030 года, заявил "Роскосмос"
Первый пуск ракеты сверхлегкого класса "Иркут" с космодрома Плесецк возможен после 2030 года, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам РИА Новости, 27.01.2026
Иркут (корпорация), Плесецк (космодром), Роскосмос, Архангельская область, Плесецк, Сергей Королев
Первый полет ракеты "Иркут" планируется после 2030 года, заявил "Роскосмос"

"Роскосмос": первый полет сверхлегкой ракеты "Иркут" планируется после 2030 года

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый пуск ракеты сверхлегкого класса "Иркут" с космодрома Плесецк возможен после 2030 года, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
Согласно презентации, которую Баранов представил на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва, новая сверхлегкая ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту до 780 килограммов полезной нагрузки.
Также в презентации указывается, что первый пуск нового носителя с космодрома Плесецк в Архангельской области планируется после 2030 года.
Иркут (корпорация)Плесецк (космодром)РоскосмосАрхангельская областьПлесецкСергей Королев
 
 
