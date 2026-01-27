Первый полет ракеты "Иркут" планируется после 2030 года, заявил "Роскосмос"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый пуск ракеты сверхлегкого класса "Иркут" с космодрома Плесецк возможен после 2030 года, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.