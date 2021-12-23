https://ria.ru/20211223/press-konferentsiya-1764858188.html

Большие пресс-конференции президентов России

Большие пресс-конференции президентов России - РИА Новости, 23.12.2021

Большие пресс-конференции президентов России

Практику проведения больших ежегодных пресс-конференций ввел президент России Владимир Путин в 2001 году. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T00:11

2021-12-23T00:11

2021-12-23T00:11

справки

владимир путин

дмитрий медведев

большая пресс-конференция владимира путина

россия

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Практику проведения больших ежегодных пресс-конференций ввел президент России Владимир Путин в 2001 году. Первую большую пресс-конференцию президент РФ провел 18 июля 2001 года, накануне саммита "Большой восьмерки". В общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса. Журналистов интересовали вопросы экономического и политического развития России, точка зрения президента на ход реформ в обществе, на перспективы дальнейшей интеграции России в международное сообщество, а также позиция главы государства по ключевым международным проблемам.Вторая большая пресс-конференция президента Путина прошла 24 июня 2002 года и продолжалась более двух часов. Путин ответил на 37 вопросов российских и иностранных журналистов, выдвинул ряд инициатив, в частности, о введении единого налога в сельском хозяйстве, дал оценку текущей ситуации по основным направлениям внутренней и внешней политики государства. В пресс-конференции участвовали около 700 российских и иностранных журналистов.20 июня 2003 года Владимир Путин провел третью большую пресс-конференцию, продолжавшуюся 2 часа 45 минут. На ней присутствовали более 700 представителей федеральных, региональных и иностранных средств массовой информации. К главе государства обратились 48 журналистов, задавших в общей сложности 53 вопроса. Подавляющее большинство вопросов касалось внутренних проблем России. Приоритет по количеству вопросов, как и на предыдущих больших пресс-конференциях президента, был отдан региональным СМИ, которые задали почти две трети вопросов. И российские, и зарубежные репортеры чаще всего спрашивали президента о предстоящих выборах главы государства, партийном строительстве и изменениях в правительстве. Президент ответил также на два личных вопроса, которые касались его планов на отпуск и школьных успехов дочерей.23 декабря 2004 года прошла четвертая встреча Владимира Путина с российскими и иностранными журналистами. Президент ответил более чем на 50 вопросов в течение трех часов. Однако практически количество вопросов превысило сотню, поскольку многие журналисты старались включить в свой вопрос две-три темы. Подавляющее большинство вопросов касалось внутренней политики России и лишь 15 – международных тем. Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире на Первом канале, канале "Россия", на радио "Маяк", а также на официальном сайте президента как на русском языке, так и с синхронным переводом на английский. На пресс-конференцию было аккредитовано 690 российских и зарубежных журналистов.В 2005 году большая пресс-конференция Путина не проводилась.Пятая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 31 января 2006 года и традиционно прошла в Кремле. Пресс-конференция главы государства продолжалась 3 часа 26 минут. Президент ответил почти на 140 вопросов, которые задали 65 журналистов. Вопросы главе государства задали 51 представитель российских СМИ и 14 иностранных журналистов, в том числе три корреспондента средств массовой информации стран СНГ. На пресс-конференцию было аккредитовано более 1000 представителей СМИ. Среди острых вопросов – "газовые" конфликты на пространстве СНГ, победа на выборах в Палестине движения ХАМАС, ситуация в российской армии и положение неправительственных организаций, "шпионский скандал", имя возможного преемника. Неизменный интерес вызывала и личная жизнь Владимира Путина.1 февраля 2007 года президент России Владимир Путин провел шестую по счету "большую" встречу с российскими и зарубежными СМИ. Пресс-конференция главы государства продолжалась 3 часа 32 минуты. Вопросы президенту задали 50 представителей российских СМИ и 16 иностранных журналистов, в том числе шесть корреспондентов средств массовой информации стран СНГ. На пресс-конференцию главы государства было аккредитовано более 1100 представителей СМИ. Большинство вопросов касалось внутрироссийских проблем. Несколько раз журналисты разных изданий, радиостанций и телеканалов задавали президенту в разной форме вопросы о "преемниках" и о том, что он собирается делать после 2008 года.Седьмая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в Кремле состоялась 14 февраля 2008 года и продолжалась рекордные 4 часа 40 минут. Аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. Путин ответил на 106 вопросов, заданных 80 журналистами. Из них 25 журналистов представляли федеральные СМИ, 36 – региональные и 19 – иностранные. Острые вопросы касались миграционной политики в Ставропольском крае, выборов в Чечне и Ингушетии, падения уровня российского школьного образования и повышения уровня инфляции, возможности третьего президентского срока.Президент России Дмитрий Медведев впервые на посту главы государства провел так называемую "большую" пресс-конференцию 18 мая 2011 года. В отличие от своего предшественника Владимира Путина, который и ввел эту практику, Медведев предпочитал жанр интервью и встреч с коллективами СМИ. В частности, каждый год он подводил итоги и отвечал в прямом эфире на вопросы руководителей трех ведущих каналов – Первого, "России" и НТВ. Большая пресс-конференция Медведева прошла в подмосковном Сколково и продолжалась 2 часа 20 минут. В ходе встречи с прессой, на которую было аккредитовано 815 представителей СМИ, в том числе 300 иностранных, Медведев ответил на 42 вопроса, заданных 33 журналистами. Десять журналистов представляли федеральные СМИ, 17 – региональные и семь – иностранные. Медведев вел пресс-конференцию сам. Сначала он отвечал на вопросы из зала, а затем выбрал четыре вопроса, которые ему поступили заранее по интернету. Большая часть вопросов – порядка десяти – в связи с предстоящими в 2012 году президентскими выборами была посвящена политическому будущему Дмитрия Медведева, а также проблеме государственного устройства, политической системе в РФ, выборности губернаторов, работе властей различного уровня. Большое внимание представители прессы уделили правоохранительным и судебным вопросам, в частности, громким делам по Ходорковскому, Магнитскому. В значительно меньшей степени журналистов интересовали вопросы социально-экономического характера.20 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин провел очередную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.Она продлилась 4 часа 33 минуты, было аккредитовано более 1000 российских и около 200 иностранных журналистов. В ходе пресс-конференции Путину был задан 81 вопрос, некоторые журналисты задавали сразу по два-три вопроса. Вопросы звучали как от представителей федеральных и региональных СМИ, так и от их коллег из-за рубежа – Грузии, Украины, Китая, США и Польши. В основном, вопросы касались политики и экономики, а также социальной сферы. Наибольший интерес вызвал законопроект о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами. Вопрос на эту тему в той или иной интерпретации задали семь человек. Были и нестандартные вопросы, например, про то, когда наступит конец света и получит ли российское гражданство французский актер Жерар Депардье.19 декабря 2013 года в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной состоялась девятая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию было аккредитовано более 1300 российских и иностранных журналистов. Общение президента с прессой длилось 4 часа 5 минут. Президент ответил на 52 вопроса. Свои вопросы задали 42 российских журналиста и 10 иностранных. Вопрос удалось задать корреспондентам из пяти журналов, 15 телеканалов, девяти агентств, 18 газет, одного радио и пяти интернет-СМИ. Большую часть международных вопросов заняла тема Украины и продолжавшихся в центре Киева митингов сторонников евроинтеграции. Глава государства также ответил на вопросы, связанные с размещением российских ракетных комплексов "Искандер" на границе, высказался по поводу планов США по введению новых санкций в отношении Ирана. Кроме того, Путин пообещал подумать над отменой виз для Грузии, опроверг домыслы о том, что Россия собирается вводить войска в Крым. Главная сенсация произошла после окончания пресс-конференции. Путин сообщил подошедшим к нему журналистам, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании и в ближайшее время будет подписан соответствующий указ.18 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин провел десятую большую пресс-конференцию. На нее были аккредитованы 1259 российских и иностранных журналистов. За 3 часа 10 минут Путин ответил на 53 вопроса, которые задали 38 журналистов, из них 30 российских и восемь – иностранных. Общение с журналистами президент начал с небольшого выступления, в котором рассказал об основных социально-экономических показателях страны в 2014 году и планах на ближайшие годы.Значительная часть вопросов журналистов касалась экономической ситуации в стране, в частности, стабильности рубля.Президент вновь обвинил Запад в попытке "посадить медведя (Россию) на цепь" и назвал санкции против России расплатой за попытку проводить суверенную политику. Отвечая на вопросы об Украине, президент заявил, что правда в ситуации с украинским конфликтом – на стороне России, а не Запада. Президент также ответил на вопрос о личной жизни.17 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, которая стала одиннадцатой на его посту главы государства. Пресс-конференция президента продолжалась 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов. Свои вопросы задали в общей сложности 32 журналиста, в том числе 27 из российских СМИ и пять – из иностранных.В первый час пресс-конференции Путин говорил о текущей экономической ситуации в России, действиях правительства, а также уделил значительное внимание международной повестке – отношениям с Турцией, действиям РФ в Сирии, обстановке на Украине.Следующие два часа пресс-конференции в большей степени были посвящены вопросам внутрироссийской повестки. Президент рассказал о перспективах повышения пенсионного возраста в стране, работе системы "Платон", расследовании дела об убийстве Немцова и публикаций в отношении семьи генпрокурора РФ. Также президент затронул тему скандалов в спорте и рассказал о своих дочерях.После пресс-конференции Владимир Путин ответил еще на несколько вопросов, которые задали подбежавшие к нему журналисты. В частности, кроме вопросов про Дональда Трампа и ЧМ-2018, его спросили, знает ли он своего двойника. Путин удивился: "Зачем он мне нужен?" Тогда ему протянули фотографию, он взглянул на нее, улыбнулся и, ничего не сказав, ушел.23 декабря 2016 года состоялась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Пресс-конференция транслировалась в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". В прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР пресс-конференция транслировалась с сурдопереводом.Пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 50 минут, за это время глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов. Вопросы смогли задать, помимо российских журналистов, представители семи иностранных СМИ. Значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке. Немало вопросов затронули международную проблематику, речь шла, в частности, о ситуации в Сирии, на Украине, о вопросах взаимодействия с Турцией, США.14 декабря 2017 года в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной прошла большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Тринадцатая по счету, она собрала 1640 журналистов из всех регионов России и из-за рубежа. Пресс-конференция транслировалась в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". В прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР пресс-конференция транслировалась с сурдопереводом.Мероприятие продлилось три часа 40 минут, за это время глава государства ответил на 73 вопроса от 54 журналистов.Путин рассказал о том, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, но не стал раскрывать свою предвыборную программу, ограничившись общими словами о том, какие вопросы предстоит решать будущему руководству страны. Он также признался, что хотел бы видеть в России сбалансированную политическую среду со здоровой конкуренцией, но пока конкурентов у действующей власти нет, оппозиция не предлагает реальной повестки.Президент ответил на вопросы о российско-американских отношениях, но отказался оценивать работу своего американского коллеги Дональда Трампа, уделил внимание кризису на Украине и резко прокомментировал действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Кроме того, Путин раскрыл некоторые детали своего визита на авиабазу Воздушно-космических сил РФ в Хмеймиме.20 декабря 2018 года Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию для российских и зарубежных средств массовой информации. Она стала первой в его новом президентском сроке и привлекла внимание рекордного числа журналистов – аккредитацию на мероприятие получили более 1700 человек. Пресс-конференция, как и в прошлые годы, прошла в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Она транслировалась в эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, НТВ и радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод осуществлялся в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР.Пресс-конференция продлилась 3 часа 43 минуты, глава государства ответил на 66 вопросов представителей СМИ. За это время 53 журналиста успели задать президенту свои вопросы: 24 женщины и 29 мужчин.Президента спрашивали об экономике, реализации нацпроектов, проблемах дольщиков, а также рассказывали о проблемах из жизни регионов. Немало вопросов прозвучало по украинской проблематике – о провокации Киева в Черном море и ситуации в Донбассе, автокефалии церкви. Глава государства также ответил на вопросы об угрозе ядерной войны, Сирии, российско-американских отношениях и перспективах встречи с лидером США Дональдом Трампом, а также антироссийских санкциях.19 декабря 2019 года очередная ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в Центре международной торговли в Москве.Она транслировалась в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, а также радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод осуществлялся в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР. За 4 часа 18 минут пресс-конференции Владимир Путин ответил на 77 вопросов. Большинство из них касалось внутрироссийских проблем: экономика, медицина, сельское хозяйство, транспортная доступность, климат, мусорная реформа.Журналистка из Иркутска подняла тему о ликвидации последствий наводнений в Тулуне и отставке губернатора Сергея Левченко. Президенту также задали вопрос о возможности нововведений, касающихся пенсионной сферы. Глава государства заявил, что никакой пенсионной реформы не обсуждается. В ходе пресс-конференции президент России коснулся расследования дела журналиста "Медузы" (признана в России иностранным агентом) Ивана Голунова. Владимир Путин также рассказал о самых тяжелых событиях в стране, которые отразились на нем лично, и вспомнил о жертвах террористических актов, которые были совершены на территории России. В ходе пресс-конференции Владимир Путин выразил мнение, что в статье конституции о том, что один человек не может занимать пост президента "более двух сроков подряд" можно убрать слово "подряд" (в июле 2020 года была принята соответствующая поправка в Конституцию).17 декабря 2020 года состоялась ежегодная пресс-конференция президента России. Прямую трансляцию вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ и "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод осуществлялся в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР. Пресс-конференция из-за пандемии COVID-19 прошла в новом формате, президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ работали в Москве, в Центре международной торговли. Кроме того, во всех федеральных округах для участия в пресс-конференции были организованы специальные площадки, откуда свои вопросы могли задать представители региональных СМИ. Мероприятие включало в себя и элементы традиционной "прямой линии" – россияне могли заранее отправить свой вопрос президенту через специальное мобильное приложение. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продлилась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов. Представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса, а от иностранных СМИ поступило три вопроса. Еще 13 вопросов поступили Путину от россиян в рамках формата "прямой линии". Основной темой стала пандемия коронавируса. Поднимались также вопросы, касающиеся расследования инцидента с Алексеем Навальным, судебного процесса над Иваном Сафроновым, мер экономической поддержки населения. В ходе пресс-конференции Владимир Путин объявил о новой выплате семьям с детьми до семи лет включительно. Журналисты также задавали вопросы, связанные с международной повесткой. Звучали также вопросы об экологии – о забуксовавшей "мусорной реформе" (Путин отметил, что нагрузку по утилизации отходов надо перенести с граждан на производителей) и об аварии на ТЭЦ Норильска, крупнейшей за четверть века в России (президент настаивал, что требования по компенсации к компании "Норникель" очень высокие, но придется отвечать за то, что натворили).В 2021 году президент России проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря в Манеже. Количество журналистов ограничат до 500 человек, всем им для допуска нужно будет сдавать три ПЦР-теста. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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