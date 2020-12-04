https://ria.ru/20201204/voprosy-1587732449.html

Приложение к большой пресс-конференции Путина заработает в воскресенье

Приложение к большой пресс-конференции Путина заработает в воскресенье

Специальное приложение к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, с помощью которого можно задать свой вопрос главе государства,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:36

2020-12-04T18:36

2020-12-04T20:36

центр международной торговли

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936680_0:192:3072:1920_1400x0_80_0_0_41f99aa2b8fee532d1da173372027157.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специальное приложение к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, с помощью которого можно задать свой вопрос главе государства, появившееся в доступе для скачивания, пока работает в тестовом режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это тест. Заработает (приложение - ред.) в это воскресенье", - сказал он.Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Президент выйдет на связь из своей резиденции. В этом году пресс-конференция пройдет с элементами прямой линии.Кроме того, в приложении можно будет посмотреть трансляцию.В этом году из-за коронавируса было принято решение провести пресс-конференцию в новом формате - по видеосвязи.Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли. Добавляется, что журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.Для участия в пресс-конференции будут организованы специальные площадки: в ЦФО будут организованы площадки для журналистов в Москве и Туле, в СЗФО - в Санкт-Петербурге, в ЮФО - в Ростове-на-Дону, в СКФО - в Ставрополе, в ПФО - в Нижнем Новгороде, в УФО - в Екатеринбурге, в СФО - в Новосибирске, в ДФО - во Владивостоке.

https://ria.ru/20201127/konferentsiya-1586593315.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр международной торговли, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество