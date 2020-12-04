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Приложение к большой пресс-конференции Путина заработает в воскресенье
Приложение к большой пресс-конференции Путина заработает в воскресенье
Специальное приложение к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, с помощью которого можно задать свой вопрос главе государства,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:36
2020-12-04T20:36
центр международной торговли
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специальное приложение к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, с помощью которого можно задать свой вопрос главе государства, появившееся в доступе для скачивания, пока работает в тестовом режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это тест. Заработает (приложение - ред.) в это воскресенье", - сказал он.Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Президент выйдет на связь из своей резиденции. В этом году пресс-конференция пройдет с элементами прямой линии.Кроме того, в приложении можно будет посмотреть трансляцию.В этом году из-за коронавируса было принято решение провести пресс-конференцию в новом формате - по видеосвязи.Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли. Добавляется, что журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.Для участия в пресс-конференции будут организованы специальные площадки: в ЦФО будут организованы площадки для журналистов в Москве и Туле, в СЗФО - в Санкт-Петербурге, в ЮФО - в Ростове-на-Дону, в СКФО - в Ставрополе, в ПФО - в Нижнем Новгороде, в УФО - в Екатеринбурге, в СФО - в Новосибирске, в ДФО - во Владивостоке.
https://ria.ru/20201127/konferentsiya-1586593315.html
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центр международной торговли, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество

Приложение к большой пресс-конференции Путина заработает в воскресенье

18:36 04.12.2020 (обновлено: 20:36 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специальное приложение к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, с помощью которого можно задать свой вопрос главе государства, появившееся в доступе для скачивания, пока работает в тестовом режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это тест. Заработает (приложение - ред.) в это воскресенье", - сказал он.
Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Президент выйдет на связь из своей резиденции. В этом году пресс-конференция пройдет с элементами прямой линии.

Через приложение "Москва-Путину" россияне смогут задать вопрос в текстовой форме или записать видео. Для этого нужно будет зарегистрироваться, указав имя и телефон для обратной связи. При попытке отправить вопрос появляется сообщение: "В этом году сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести "Прямую линию", поэтому вы можете задать свой вопрос в рамках ежегодной пресс-конференции. Все поступающие от граждан обращения принимаются и обрабатываются волонтерами".

Кроме того, в приложении можно будет посмотреть трансляцию.
В этом году из-за коронавируса было принято решение провести пресс-конференцию в новом формате - по видеосвязи.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 12:36
В Кремле рассказали о новом формате большой пресс-конференции Путина
Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли. Добавляется, что журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.
Для участия в пресс-конференции будут организованы специальные площадки: в ЦФО будут организованы площадки для журналистов в Москве и Туле, в СЗФО - в Санкт-Петербурге, в ЮФО - в Ростове-на-Дону, в СКФО - в Ставрополе, в ПФО - в Нижнем Новгороде, в УФО - в Екатеринбурге, в СФО - в Новосибирске, в ДФО - во Владивостоке.
Большие пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
19 декабря 2019, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
 
Центр международной торговлиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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