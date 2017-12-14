О самовыдвижении, пенсионерах и гонке вооружений: Путин ответил журналистам

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Центре международной торговли на Краснопресненской набережной прошла большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Тринадцатая по счету, она собрала 1640 журналистов из всех регионов России и из-за рубежа. Встреча с представителями СМИ продолжалась почти четыре часа, в течение которых президент ответил более чем на 50 вопросов. Об основных темах состоявшейся пресс-конференции — в материале РИА Новости.

О выборах



Как и предполагалось накануне, основной темой стали предстоящие президентские выборы. Президент сообщил, что главной своей задачей видит дальнейшее развитие страны — ее инфраструктуры, технологий, производств. Конечной же целью, по его словам, является повышение доходов и уровня жизни граждан.

На вопрос о том, от какой партии собирается выдвигаться на выборы Путин, он ответил: "Это будет самовыдвижение".

"Но я очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мои позиции и доверяют мне. И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил Владимир Путин.

Президент считает, что альтернативный кандидат от оппозиции должен иметь ясную программу позитивных действий. При этом дестабилизацию ситуации в стране он считает недопустимой.









Об экономике

"Экономика в стране реально растет, и это очевидный факт", — заявил президент. В подтверждение он привел тот факт, что уровень инфляции сегодня самый низкий за всю историю России. Темпы роста ВВП достигли 75%, промышленного производства — 70%. Долги сократились втрое, а резервы увеличились в 30 раз. Это объективные показатели, которые однозначно говорят об успешном развитии российской экономики.

В то же время Владимир Путин признал, что борьба с коррупцией и теми, кто "кошмарит" бизнес, на деле оказалась очень трудной. И в качестве варианта преодоления ее в правоохранительной сфере назвал возможную ротацию сотрудников — по примеру армии.

О налогах и тарифах ЖКХ



Серьезной ошибкой назвал Путин изменения в налоговой системе, связанные с переоценкой кадастровой стоимости жилья и приусадебных объектов.

"Уровни тарифов, кадастровых платежей должны быть основаны на реалиях, на уровне доходов населения. Тут шоковая терапия, как в 1990-е, недопустима ", — заявил он.

В качестве меры, направленной на исправление "перекосов", президент назвал расширение налоговых льгот, в результате чего все пенсионеры по возрасту, владеющие шестью сотками приусадебного участка, будут освобождены от налогов.

Новые реформы ждут и сферу ЖКХ. Для борьбы со злоупотреблениями в этой области управляющие компании будут отстранены от денежных потоков. И сделано это будет в самое ближайшее время, сказал президент.

О российско-американских отношениях



Владимир Путин сочувственно отозвался о деятельности американского президента, заметив, что есть много того, что "он (Трамп. — Прим. ред.) хотел бы, но не может сделать". К сожалению, это касается и улучшения отношений с Россией, отметил президент.

"У нас много вещей, которые мы можем, объединяя усилия, делать в интересах наших народов гораздо эффективнее", — сказал глава российского государства. В то же время он подчеркнул, что "оценивать Трампа должны американцы".

Шум, поднятый в США по поводу якобы "российского влияния" на президентские выборы, Путин назвал выдумкой, нацеленной на то, чтобы осложнить работу Дональду Трампу.

Был задан вопрос, к чему может привести рост военных расходов, который Вашингтон пытается навязывать России, последовательно выходя из международных соглашений. Путин заверил, что "мы обеспечим безопасность своей страны, не втягиваясь в гонку вооружений".

Об Украине и Сирии



По словам Владимира Путина, поставить Москву в один ряд с Тегераном и Пхеньяном и потом требовать от нее участвовать в решении проблем, связанных с Ираном и Северной Кореей, по меньшей мере нелогично.

"Наша политика лишена политической конъюнктуры в сфере международной безопасности. Стараемся не надувать губы", — сказал Владимир Путин.

Он подтвердил, что Россия не поддерживает политику КНДР, однако не может не видеть, что действия США — не только в отношении Пхеньяна, но и на Ближнем Востоке, спровоцировали Пхеньян к сегодняшнему агрессивному поведению.

Российский президент назвал США "полноценными полноправными участниками урегулирования" ситуации на Украине. Однако он не до конца уверен, что Вашингтон необходимо включить в нормандский переговорный формат. По словам Путина, смотреть надо на первоисточник трагедии в соседней стране. А причинами стали государственный переворот, произошедший в Киеве, и вооруженный неконституционный захват власти.

Главным в Сирии сейчас Путин считает процесс послевоенного урегулирования и разрешение гуманитарных проблем, которые приобрели там катастрофический характер.

© Россия 1 Журналистка из Татарстана с плакатом "Путин Бабай" © Россия 1 Журналистка из Татарстана с плакатом "Путин Бабай"

Об Олимпиаде

"Для нас очевидно: скандал развивается в преддверии внутриполитического российского календаря. Но в то же время мы сами виноваты — выявлены реальные случаи применения допинга", — сказал Путин.

Президент сообщил, что государство будет помогать российским спортсменам отстаивать свои честь и достоинство в гражданских судах. При этом он охарактеризовал ситуацию с информатором WADA Григорием Родченковым как не вполне понятную и "вызывающую вопросы".