О Сирии и Донбассе: пресс-конференция Путина длилась около четырех часов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наиболее яркими заявления президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции были посвящены нарушениям США договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), кризисе на Украине и обстановке в Сирии.
Прошедшая в четверг большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длилась около четырех часов, за это время глава государства ответил на 76 вопросов российских и зарубежных СМИ.
Нарушение РСМД Вашингтоном
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Путин заявил, что США фактически вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). При этом он напомнил, что Россия не выходила из основополагающих договоров, которые являлись краеугольным камнем международной безопасности, в том числе договоров по противоракетной обороне, в то время как США вышли из него в одностороннем порядке.
Российский лидер отметил, что обвиняя Москву в нарушениях этого соглашения, Вашингтон развернул в Румынии комплексы ПРО Aegis Ashore, которые легко можно будет заменить на ракеты средней дальности. Президент РФ также подчеркнул, что Москва не намерена идти на гонку вооружений с Вашингтоном, напомнив журналистам о несоизмеримости военных расходов двух стран. По его словам, в 2018 году Россия в пересчете на доллары планирует потратить на оборонные нужды более 46 миллиардов, в то время как согласованный военный бюджет Америки – 700 миллиардов.
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
Говоря о возможном ответе США, на который могла бы пойти Россия, не выходя при этом из РСМД, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что РФ может развернуть порядка 600-700 крылатых ракет сверхбольшой дальности на мобильных пусковых установках.
Эксперт отметил, что непопадающая под действие РСМД российская ракета Х-102 (ядерный вариант Х-101) может иметь дальность стрельбы до 8 тысяч километров, то есть является межконтинентальной. Именно такое оружие, по мнению Сивкова, способно убедить Вашингтон снова соблюдать свои международные обязательства по разоружению.
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Путин о русских и украинцах: "В основе своей мы один народ"
Кризис в Донбассе
Другой темой, традиционно затрагиваемой последние три года на пресс-конференции Путина, стал кризис на Украине. Президент России в очередной раз подчеркнул, что Вооружённых сил РФ на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет, однако там сформированы самодостаточные военизированные группы, способные предотвратить насилие против мирных жителей Донбасса.
Глава государства подчеркнул, что существование этих милицейских формирований сегодня необходимо, поскольку без их вовлеченности в этот гражданский конфликт украинские националистические батальоны устроили бы в ДНР и ЛНР "резню", как в боснийской Сребренице.
Путин также отметил, что некоторые части Вооруженных сил Украины действуют несогласованно с нацбатальонами, что, по его мнению, является правильным, потому что военнослужащие в первую очередь призваны защищать свой народ и страну от внешней агрессии, а не от "внутренних конфликтов даже такого жесткого тяжелого характера, который сейчас мы наблюдаем на Донбассе".
Визит в Сирию
Кроме того, Путин раскрыл некоторые детали своего недавнего визита на авиабазу Воздушно-космических сил РФ в Хмеймиме. По словам президента, он давно собирался посетить Сирию, однако лишь с недавнего времени были созданы необходимые для этого условия.
По его словам, безопасность ему обеспечили российские военнослужащие на земле, поскольку самые опасные моменты при таких перелётах — посадка и взлет самолета, который может быть целью переносных зенитно-ракетных комплексов. Также на пути в САР президентский самолёт сопровождали российские истребители.
Говоря о главных проблемах послевоенного урегулирования в Сирии, Путин упомянул вопрос беженцев, решить который в одиночку, по его мнению, Дамаск не сможет. Президент РФ заявил о готовности РФ помочь сирийскому правительству и призвал международное сообщество принять участие в налаживании гуманитарной обстановки в этой стране.
Ключевые вопросы и ответы пресс-конференции Владимира Путина >>