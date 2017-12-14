О Сирии и Донбассе: пресс-конференция Путина длилась около четырех часов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наиболее яркими заявления президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции были посвящены нарушениям США договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), кризисе на Украине и обстановке в Сирии.

Нарушение РСМД Вашингтоном

Прошедшая в четверг большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длилась около четырех часов, за это время глава государства ответил на 76 вопросов российских и зарубежных СМИ.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Путин заявил, что США фактически вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). При этом он напомнил, что Россия не выходила из основополагающих договоров, которые являлись краеугольным камнем международной безопасности, в том числе договоров по противоракетной обороне, в то время как США вышли из него в одностороннем порядке.

Российский лидер отметил, что обвиняя Москву в нарушениях этого соглашения, Вашингтон развернул в Румынии комплексы ПРО Aegis Ashore, которые легко можно будет заменить на ракеты средней дальности. Президент РФ также подчеркнул, что Москва не намерена идти на гонку вооружений с Вашингтоном, напомнив журналистам о несоизмеримости военных расходов двух стран. По его словам, в 2018 году Россия в пересчете на доллары планирует потратить на оборонные нужды более 46 миллиардов, в то время как согласованный военный бюджет Америки – 700 миллиардов.

Говоря о возможном ответе США, на который могла бы пойти Россия, не выходя при этом из РСМД, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что РФ может развернуть порядка 600-700 крылатых ракет сверхбольшой дальности на мобильных пусковых установках.

Эксперт отметил, что непопадающая под действие РСМД российская ракета Х-102 (ядерный вариант Х-101) может иметь дальность стрельбы до 8 тысяч километров, то есть является межконтинентальной. Именно такое оружие, по мнению Сивкова, способно убедить Вашингтон снова соблюдать свои международные обязательства по разоружению.

Кризис в Донбассе

Другой темой, традиционно затрагиваемой последние три года на пресс-конференции Путина, стал кризис на Украине. Президент России в очередной раз подчеркнул, что Вооружённых сил РФ на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет, однако там сформированы самодостаточные военизированные группы, способные предотвратить насилие против мирных жителей Донбасса.

Глава государства подчеркнул, что существование этих милицейских формирований сегодня необходимо, поскольку без их вовлеченности в этот гражданский конфликт украинские националистические батальоны устроили бы в ДНР и ЛНР "резню", как в боснийской Сребренице.

Путин также отметил, что некоторые части Вооруженных сил Украины действуют несогласованно с нацбатальонами, что, по его мнению, является правильным, потому что военнослужащие в первую очередь призваны защищать свой народ и страну от внешней агрессии, а не от "внутренних конфликтов даже такого жесткого тяжелого характера, который сейчас мы наблюдаем на Донбассе".

Визит в Сирию

Кроме того, Путин раскрыл некоторые детали своего недавнего визита на авиабазу Воздушно-космических сил РФ в Хмеймиме. По словам президента, он давно собирался посетить Сирию, однако лишь с недавнего времени были созданы необходимые для этого условия.

По его словам, безопасность ему обеспечили российские военнослужащие на земле, поскольку самые опасные моменты при таких перелётах — посадка и взлет самолета, который может быть целью переносных зенитно-ракетных комплексов. Также на пути в САР президентский самолёт сопровождали российские истребители.

Говоря о главных проблемах послевоенного урегулирования в Сирии, Путин упомянул вопрос беженцев, решить который в одиночку, по его мнению, Дамаск не сможет. Президент РФ заявил о готовности РФ помочь сирийскому правительству и призвал международное сообщество принять участие в налаживании гуманитарной обстановки в этой стране.

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