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Политика

Пресс-конференция Путина. Онлайн-репортаж

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина
11:0014.12.2017
(обновлено: 11:55 14.12.2017)
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Пресс-конференция Путина. Онлайн-репортаж
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  • 11:56

    Кому не хватило мест - отправляются в пресс-центр. Кому-то не повезло.

    Зато центральный партер уже готов!

     

    © РИА Новости / Алексей Дружинин
  • 11:54

    У многих с собой плакаты.

    © РИА Новости / Екатерина Петухова
  • 11:53

    А вот и журналистка из Белоруссии с розой. Роза, судя по всему, для президента.

    © РИА Новости / Екатерина Петухова
  • 11:49

    Осталось десять минут, а коллеги никак не усядутся.

  • 11:46

    Единственный, с кем поговорила в зале Собчак, - украинский журналист Роман Цимбалюк. Симптоматично.

  • 11:45

    Молния! Собчак в зале!

    Ксения с кем-то чатится, похоже.

    © РИА Новости / Екатерина Петухова
  • 11:41

    Битва за места под солнцем - так можно охарактеризовать процесс "рассадки".

  • 11:35
  • 11:34

    Уникальная история, конечно: журналисты берут интервью друг у друга, фотографы снимают друг друга.

    © РИА Новости / Екатерина Петухова
  • 11:32

    Корреспонденты из Удмуртии переживают: в ночь уезжать, успеть бы поставить штампы на командировочные листы!

  • 11:29

    Коллеги из регионов говорят, что для них пресс-конференция президента - главное событие года. Все в отличном настроении.

    Журналист из города Шахты Марина Перегудова хочет обратиться к Путину с просьбой открыть стадион. Она немного расстроена: не разрешили зайти в зал в шахтерской каске. Беда...

    © РИА Новости / Екатерина Петухова
  • 11:26
  • 11:20

    А некоторые коллеги прямо опытные бойцы! Занимают места товарищам целыми рядами, на три стула обматывают женские палантины.

    Девушки накрутили локоны, надели платья. На пресс-конференцию как на праздник.

    © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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  • 11:18

    "Собчак приехала", - пронеслось сквозь толпу.

    Ну приехала, и ладно.

    © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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  • 11:17

    Итак, половина уже зашла в зал. Ох, и толкались журналисты! Давно мы такого не видели.

    Кремлевский пул зашёл чуть раньше, на первых рядах сидят коллеги.

    © РИА Новости / Екатерина Петухова
  • 11:17

    Представители СМИ начинают "штурмовать" вход в зал. Все хотят попасть туда первыми.

    © РИА Новости / Екатерина Петухова
  • 11:15

    Спросили у Романа Цимбалюка, какой он подготовил вопрос.

    "Как всегда. Про Донбасс и пленных. Для меня главное - люди" - ответил РИА Новости украинский журналист.

  • 11:14

    По словам Пескова, на этой пресс-конференции Путин также может рассказать, как будет выдвигаться на предстоящих выборах: от партии или самостоятельно.

    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

    Путин на пресс-конференции может сказать, как будет выдвигаться на выборах

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  • 11:13

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на пресс-конференцию аккредитовано много американских СМИ. Он подчеркнул, что закон об иностранных агентах никаким образом не воспрепятствует их работе.

  • 11:10

    Журналистика из Белоруссии пожаловала на пресс-конференцию с красной розой. Цветок перевязан лентой в цветах белорусского флага.

    Скандально известный украинский журналист Роман Цимбалюк тоже здесь. Включился в прямой эфир с телефона.

    Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли с иконой Богородицы "Державный Покров". Их тут же окружили коллеги.

    © РИА Новости / Евгений Биятов
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  • 11:06

    На пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов

    На сайте Кремля опубликован полный список аккредитованных журналистов, в котором 1640 фамилий. В пресс-конференции примут участие как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и многочисленные корреспонденты иностранных изданий.

    Пока подступы к залу надёжно "блокированы" журналистами за час до начала.

    © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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  • 11:05
    Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016

    Выборы, Олимпиада и немного о личном: что Путин расскажет журналистам

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  • 11:04

    Редакция РИА Новости начинает прямую трансляцию с пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она традиционно проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Пока журналисты собираются у зала, вспомним, как проходили большие пресс-конференции прошлых лет.

    В этом году мероприятие станет тринадцатым по счету. Общение Путина с журналистами в таком формате началось в 2001 году, первую пресс-конференцию президент провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". В среднем большие пресс-конференции Путина длятся три часа, дольше всего Путин общался с журналистами в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут он ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012-м, тогда прозвучало и несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

    Подробнее о том, как президенты России общались с журналистами на больших пресс-конференциях, читайте в справке РИА Новости.

    Одиннадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина

    Большие пресс-конференции президентов России

    Подробнее
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Юрий Александэрович
В прямом эфире будут мурашки.👻
Это так, к слову.
11:11
14.12.2017
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