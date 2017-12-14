- 11:56
Кому не хватило мест - отправляются в пресс-центр. Кому-то не повезло.
Зато центральный партер уже готов!
- 11:54
У многих с собой плакаты.
- 11:53
А вот и журналистка из Белоруссии с розой. Роза, судя по всему, для президента.
- 11:49
Осталось десять минут, а коллеги никак не усядутся.
- 11:46
Единственный, с кем поговорила в зале Собчак, - украинский журналист Роман Цимбалюк. Симптоматично.
- 11:45
Молния! Собчак в зале!
Ксения с кем-то чатится, похоже.
- 11:41
Битва за места под солнцем - так можно охарактеризовать процесс "рассадки".
- 11:35
#теледетки о своем арсенале к пресс-конференции Путина: вопрос, табличка, знаки pic.twitter.com/oVpaSzJcDY— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 декабря 2017 г.
- 11:34
Уникальная история, конечно: журналисты берут интервью друг у друга, фотографы снимают друг друга.
- 11:32
Корреспонденты из Удмуртии переживают: в ночь уезжать, успеть бы поставить штампы на командировочные листы!
- 11:29
Коллеги из регионов говорят, что для них пресс-конференция президента - главное событие года. Все в отличном настроении.
Журналист из города Шахты Марина Перегудова хочет обратиться к Путину с просьбой открыть стадион. Она немного расстроена: не разрешили зайти в зал в шахтерской каске. Беда...
- 11:26
Приготовления к главной пресс-конференции года идут полным ходом pic.twitter.com/JpIuSvUoXb— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 декабря 2017 г.
- 11:20
А некоторые коллеги прямо опытные бойцы! Занимают места товарищам целыми рядами, на три стула обматывают женские палантины.
Девушки накрутили локоны, надели платья. На пресс-конференцию как на праздник.
- 11:18
"Собчак приехала", - пронеслось сквозь толпу.
Ну приехала, и ладно.
- 11:17
Итак, половина уже зашла в зал. Ох, и толкались журналисты! Давно мы такого не видели.
Кремлевский пул зашёл чуть раньше, на первых рядах сидят коллеги.
- 11:17
Представители СМИ начинают "штурмовать" вход в зал. Все хотят попасть туда первыми.
- 11:15
Спросили у Романа Цимбалюка, какой он подготовил вопрос.
"Как всегда. Про Донбасс и пленных. Для меня главное - люди" - ответил РИА Новости украинский журналист.
- 11:14
- 11:13
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на пресс-конференцию аккредитовано много американских СМИ. Он подчеркнул, что закон об иностранных агентах никаким образом не воспрепятствует их работе.
- 11:10
Журналистика из Белоруссии пожаловала на пресс-конференцию с красной розой. Цветок перевязан лентой в цветах белорусского флага.
Скандально известный украинский журналист Роман Цимбалюк тоже здесь. Включился в прямой эфир с телефона.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли с иконой Богородицы "Державный Покров". Их тут же окружили коллеги.
- 11:06
На пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов
На сайте Кремля опубликован полный список аккредитованных журналистов, в котором 1640 фамилий. В пресс-конференции примут участие как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и многочисленные корреспонденты иностранных изданий.
Пока подступы к залу надёжно "блокированы" журналистами за час до начала.
- 11:05
- 11:04
Редакция РИА Новости начинает прямую трансляцию с пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она традиционно проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Пока журналисты собираются у зала, вспомним, как проходили большие пресс-конференции прошлых лет.
В этом году мероприятие станет тринадцатым по счету. Общение Путина с журналистами в таком формате началось в 2001 году, первую пресс-конференцию президент провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". В среднем большие пресс-конференции Путина длятся три часа, дольше всего Путин общался с журналистами в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут он ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012-м, тогда прозвучало и несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.
Подробнее о том, как президенты России общались с журналистами на больших пресс-конференциях, читайте в справке РИА Новости.
Это так, к слову.