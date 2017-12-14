Коллеги из регионов говорят, что для них пресс-конференция президента - главное событие года. Все в отличном настроении.

Журналист из города Шахты Марина Перегудова хочет обратиться к Путину с просьбой открыть стадион. Она немного расстроена: не разрешили зайти в зал в шахтерской каске. Беда...