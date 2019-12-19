Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:52+0300
https://ria.ru/20191219/1562584363.html
Путин прокомментировал дело Голунова
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/39/1562583995_0:60:3057:1780_1036x0_80_0_0_c0319e55b872a6840aef6d8b38f08ff4.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал дело Голунова

13:35 19.12.2019 (обновлено: 13:52 19.12.2019)
1658
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Против всех пяти отстраненных сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
"Что касается Голунова. Вот что там происходит. Действительно, принято решение засекретить эти материалы, принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции.
Здание московского городского суда
5 декабря, 11:48
Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
"Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов министерства внутренних дел, и против них против всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД", - сказал президент РФ.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков. Также были уволены бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы полковник Андрей Щиров, старший оперуполномоченный этого же отдела Денис Коновалов, оперативники Роман Феофанов и Максимов Уметбаев.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
12 ноября, 12:44
Песков прокомментировал засекречивание материалов дела Голунова
Позднее Путин заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
1471152
Обсудить 1
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаГУМВДЮрий ДевяткинАндрей ПучковВладимир КолокольцевИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских
Путин предложил внести в Конституцию изменения
Путин допустил отмену положения о "двух сроках подряд" в Конституции
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин напомнил о чистках в 1937 году
Путин предложил внести в Конституцию изменения
Путин прокомментировал возможность изменения Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: отказ бывших республик СССР посетить парад Победы будет ошибкой
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал, где стороны конфликта могут брать военную технику
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: Рамзану Кадырову можно было бы дать звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин назвал фундаментальную ошибку советских вождей
Сотрудники полиции в Берлине
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
ЕСПЧ не поддержал жалобу российских журналистов на выдворение из Литвы
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин считает, что США наносят серьезные удары Украине
Путин выступил против перезахоронения тела Ленина
Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференци
Путин: украинская оппозиция начала наносить удары по Зеленскому
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
Лента новостейМолния