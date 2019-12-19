Путин прокомментировал дело Голунова

"Что касается Голунова. Вот что там происходит. Действительно, принято решение засекретить эти материалы, принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции.

"Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов министерства внутренних дел, и против них против всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД", - сказал президент РФ.

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков. Также были уволены бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы полковник Андрей Щиров, старший оперуполномоченный этого же отдела Денис Коновалов, оперативники Роман Феофанов и Максимов Уметбаев.