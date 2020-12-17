https://ria.ru/20201217/putin-1589740302.html

Пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 29 минут

Пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 29 минут

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году продлилась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:36

2020-12-17T16:36

2020-12-17T17:01

политика

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году продлилась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов.Нынешняя, 16-я по счету пресс-конференция стартовала в 12.05 и завершилась в 16.34. Таким образом, общий хронометраж составил 4 часа 29 минут.Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир длился 4 часа 40 минут. Таким образом, в этот раз рекорд побит не был - для этого не хватило всего 11 минут. При этом в 2001 году первая пресс-конференция длилась всего лишь чуть больше 1,5 часов.Нынешняя пресс-конференция из-за пандемии COVID-19 прошла в новом формате, президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Мероприятие включало в себя и элементы традиционной "прямой линии" - россияне могли заранее отправить свой вопрос президенту через специальное мобильное приложение.Представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса, а от иностранных СМИ поступило 3 вопроса. Еще 13 вопросов поступили Путину от россиян в рамках формата "прямой линии".В прошлом году общение президента с прессой продлилось 4 часа 18 минут, тогда он успел ответить на 77 вопросов.Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самая короткая за эти годы. А в 2012 году мероприятие длилось 4 часа 33 минуты, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

https://ria.ru/20201217/schaste-1589737243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин