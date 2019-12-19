Путин ответил на 77 вопросов журналистов в ходе пресс-конференции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин ответил на 77 вопросов в ходе большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.

Общение главы государства с прессой продлилось 4 часа 18 минут.

За это время президенту было задано порядка 80 вопросов от 57 представителей СМИ, из них - 31 женщина, 26 мужчин. Девять человек представляли иностранные СМИ, 48 - российские, из которых 22 региональные и 26 федеральные.

Вопросы задали 57 представителей СМИ, некоторым удалось задать сразу несколько вопросов.

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Кремль ранее сообщал, что аккредитовал 1895 журналистов для участия в пресс-конференции.

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Интерес к событию растет год от года. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1 702 журналиста, а годом ранее – 1 640 человек.

Нынешняя пресс-конференция началась в 12.07 мск, и, как обычно, в сетке вещания на нее было отведено три часа эфирного времени. Но на практике никаких временных ограничений нет. Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.