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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T20:09+0300
https://ria.ru/20191219/1562602659.html
Путин ответил на 77 вопросов журналистов в ходе пресс-конференции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/23/1562602323_0:0:2206:1242_1036x0_80_0_0_606e7beb16ee1d0b9f5c59c9d7c56f6b.jpg
РИА Новости

Путин ответил на 77 вопросов журналистов в ходе пресс-конференции

16:55 19.12.2019 (обновлено: 20:09 19.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил на 77 вопросов в ходе большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.
Общение главы государства с прессой продлилось 4 часа 18 минут.
За это время президенту было задано порядка 80 вопросов от 57 представителей СМИ, из них - 31 женщина, 26 мужчин. Девять человек представляли иностранные СМИ, 48 - российские, из которых 22 региональные и 26 федеральные.
Вопросы задали 57 представителей СМИ, некоторым удалось задать сразу несколько вопросов.
Кремль ранее сообщал, что аккредитовал 1895 журналистов для участия в пресс-конференции.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Интерес к событию растет год от года. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1 702 журналиста, а годом ранее – 1 640 человек.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 16:28Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов
Нынешняя пресс-конференция началась в 12.07 мск, и, как обычно, в сетке вещания на нее было отведено три часа эфирного времени. Но на практике никаких временных ограничений нет. Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.
В прошлом году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты, и за это время ответил на 66 вопросов от 53 представителей СМИ. Президента спрашивали об экономике, реализации национальных проектов, различных аспектах социальной политики, проблемах регионов. Традиционно часто звучали и вопросы из международной повестки - о российско-американских отношениях, взаимодействии России и Турции, о Сирии и Украине.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресн
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