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2019-12-19T18:23+0300
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Эксперт рассказал о рисках изменения статьи о президентских сроках
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РИА Новости

Эксперт рассказал о рисках изменения статьи о президентских сроках

18:23 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина об ограничении двумя числа президентских сроков правильное, но есть и определенные риски, рассказал РИА Новости президент Фонда конституционных реформ, председатель комиссии Ассоциации юристов России по развитию конституционного правосознания Олег Румянцев.
На большой пресс-конференции в четверг Путин выразил мнение, что в статье конституции о том, что один человек не может занимать пост президента "более двух сроков подряд" можно убрать слово "подряд".
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"Возврат к отсутствию слова "подряд" – это правильный и честный шаг", - сказал эксперт.
Румянцев при этом считает, что при изменении этой статьи могут возникнуть риски, если не будет четко заявлено, что эта норма распространяется и на тех, кто уже занимал пост президента.
"Есть риск возникновения серьезной проблемы, так как люди могут усмотреть в данной инициативе подвох, так как не прозвучало четкого определения, что норма распространяется на лицо, которое уже занимало пост президента", - сказал он.
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