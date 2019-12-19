Эксперт рассказал о рисках изменения статьи о президентских сроках

На большой пресс-конференции в четверг Путин выразил мнение, что в статье конституции о том, что один человек не может занимать пост президента "более двух сроков подряд" можно убрать слово "подряд".

Румянцев при этом считает, что при изменении этой статьи могут возникнуть риски, если не будет четко заявлено, что эта норма распространяется и на тех, кто уже занимал пост президента.