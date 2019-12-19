Эксперт рассказал о рисках изменения статьи о президентских сроках

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина об ограничении двумя числа президентских сроков правильное, но есть и определенные риски, рассказал РИА Новости президент Фонда конституционных реформ, председатель комиссии Ассоциации юристов России по развитию конституционного правосознания Олег Румянцев.
На большой пресс-конференции в четверг Путин выразил мнение, что в статье конституции о том, что один человек не может занимать пост президента "более двух сроков подряд" можно убрать слово "подряд".
"Возврат к отсутствию слова "подряд" – это правильный и честный шаг", - сказал эксперт.
Румянцев при этом считает, что при изменении этой статьи могут возникнуть риски, если не будет четко заявлено, что эта норма распространяется и на тех, кто уже занимал пост президента.
"Есть риск возникновения серьезной проблемы, так как люди могут усмотреть в данной инициативе подвох, так как не прозвучало четкого определения, что норма распространяется на лицо, которое уже занимало пост президента", - сказал он.