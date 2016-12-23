Пресс-конференция Путина: экономика, оборона, алкоголь и другие вопросы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Традиционная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 50 минут, за это время глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов. Вопросы смогли задать, помимо российских журналистов, представители семи иностранных СМИ.

Значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке. Немало вопросов затронули международную проблематику, речь шла, в частности, о ситуации в Сирии, на Украине, о вопросах взаимодействия с Турцией, США.

Мероприятие проходило в Центре международной торговли. Как правило, в начале общения с представителями СМИ глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. Но на этот раз Путин отошел от традиции и не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.

© РИА Новости. Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Двенадцатая большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016

Макроэкономика

Первый вопрос, адресованный президенту, касался экономической ситуации в стране, тенденций и прогнозов. Глава государства сообщил, что падение ВВП РФ по итогам 2016 года будет на уровне 0,5-0,6%. Он также отметил, что инфляция в РФ по итогам текущего года составит около 5,5%.

"То есть это рекордно низкий уровень инфляции. Это дает все основания полагать, что мы сможем достичь целевых показателей и в ближайшее время выйти на параметры 5% и далее 4% инфляции", — подчеркнул он.

Что касается дефицита российского бюджета в 2016 году, он составит 3,7% ВВП, что хуже показателей прошлого года, однако это приемлемая величина, заявил Путин.

Президент отметил, что Россия сохраняет положительный баланс во внешней торговле и резервы. Он сообщил, что реальные доходы населения в России "припали", однако за последние месяцы наблюдается небольшой рост заработных плат в реальном секторе экономике.

В качестве еще одного позитивного фактора Путин отметил снижение оттока капитала. По его словам, отток капитала из России в 2016 году составит приблизительно 16-17 миллиардов долларов.

Налоги

Отвечая на вопросы касательно налоговой сферы, президент сообщил, что считает пока нецелесообразным вводить прогрессивную шкалу НДФЛ.

"Нужно ли перейти на дифференцированные налоги на доходы физических лиц? Можно, может быть это и будет когда-то сделано. Но сейчас считаю нецелесообразно, потому что как только мы начнем это делать, после первого шага будет второй, третий, пятый — мы так запутаемся в этой дифференциации, и, в конце концов, все это приведет к уклонению от уплаты налогов", — сказал он.

По его словам, из-за этого сократятся доходы в бюджет.

"Что касается социальной справедливости, то она может быть достигнута и другими средствами, не меняя эту плоскую шкалу. Как? Многие решения уже приняты, имеется в виду, допустим, увеличение налога на дорогие транспортные средства… Увеличение налога на дорогую недвижимость, это тоже уже сделано, нужно здесь тоже настраивать ее и так далее", — отметил Путин.

Президент также сообщил, что новые параметры налоговой системы РФ на период после 2018 года будут выработаны как минимум на четыре года. Он напомнил, что до 2018 года действует мораторий на повышение налоговой нагрузки на бизнес.

© РИА Новости. Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне

Оборона: сэкономим, но планы реализуем



Касаясь главных статей расходов бюджета, Путин заявил, что в предстоящие два года основная экономия в бюджете страны придется на оборонe.

"Если в 2011 году мы тратили 2,7% ВВП на раздел "Национальная оборона", то в этом году — за последние пять мы сильно увеличили эти расходы — это уже 4,7%, в следующем году будет 3,3%, и в 2019 году — 2,8% ВВП. И на протяжении нескольких лет будем его (уровень расходов — ред.) держать", — сказал глава государства.

При этом он отметил, что Россия полностью реализует все свои планы в оборонной сфере. Президент также заявил, что Россия никогда не пойдет на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить столько, сколько ей не по карману.

"Мы уже сделали необходимые вещи, чтобы выйти на такой тренд модернизации, который должен привести к тому, что у нас к 2021 году будет 70% — новейшее вооружение. Сейчас уже где-то под 50(%), в отдельных сегментах под 60(%), в ядерных составляющих – 90(%). Поэтому нас все устраивает, мы полностью реализуем свои планы", — сказал Путин.

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О приватизации…

Была затронута и тема приватизации госкомпаний, в частности, "Роснефти". Путин заявил, что РФ продает пакеты госкомпаний для улучшения структуры экономики, а не потому, что не хватает средств на конкретные расходы бюджета.

Он сообщил, что иностранные инвесторы в полном объеме перечислили средства за приватизированный пакет в 19,5% акций "Роснефти", деньги уже в бюджете.

"Перечислили ли деньги иностранцы за приобретение 19,5-процентного пакета "Роснефти"? Деньги перечислены в бюджет РФ в полном объеме. Уже перечислили… Иностранцы уже перечислили всю часть — 700 с лишним миллиардов (рублей)", — сказал Путин.

© РИА Новости. Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016

…и об Улюкаеве



При обсуждении вопроса приватизации "Роснефти", как правило, речь заходит и о деле экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Президент сообщил, что не разговаривал с ним перед его задержанием и считает, что предоставленных следственными органами материалов достаточно для увольнения чиновника с формулировкой "утрата доверия".

"По поводу Улюкаева: я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, разговаривал ли президент с Улюкаевым, слышал ли его версию произошедшего.

"Во что это выльется (уголовное дело в отношении Улюкаева – ред.) в завершении, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого каких-то предварительных выводов делать нецелесообразно и вредно", — добавил глава государства.

© РИА Новости. Алексей Никольский Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016

Досрочные выборы нецелесообразны



Шеф бюро газеты Wall Street Journal в ходе пресс-конференции спросил президента России, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента, на что Путин уточнил: "Какой страны?" Журналист пояснил, что спросил о Российской Федерации.

"Возможно, но нецелесообразно", — заявил Путин.

Действующего главу государства регулярно спрашивают и о том, намерен ли он участвовать в будущих президентских выборах, не стала исключением и нынешняя пресс-конференция. Обозреватель ИД "Коммерсант" Андрей Колесников попросил Путина на большой пресс-конференции ответить на два вопроса: "Почему вы обязательно должны в 2018 году снова стать президентом России?" и "Почему вы не должны стать президентом России в 2018 году ни в коем случае?".

"Провокатор! Все время этим занимается", — отреагировал глава государства на вопрос.

Путин заявил, что решение по своему участию в будущих выборах президента России примет, исходя из того, что происходит в стране и мире, а также из того, что сделано и что может быть сделано.

"Ответ будет стандартным. Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента РФ", — сказал он.

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WADA

Задали Путину и вопросы относительно допинговых скандалов, в том числе с российскими спортсменами. Президент заявил, что не считает себя вправе давать оценку деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA), это должен сделать Международный олимпийский комитет (МОК). При этом он заявил, что видит политическую составляющую в деятельности WADA и призвал очистить спорт и культуру от политики.

"Безусловно, есть определенная политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт так же, как и культуру от всякой политики, потому что спорт и культура — это то, что должно объединять людей, а не разъединять их", — сказал Путин.

Он также отметил, что проблемы с допингом в РФ есть, нужно признать их и сотрудничать с международными организациями, включая WADA и Международный олимпийский комитет; расследования в этой сфере нужно довести до конца, что поможет решить проблемы в российском спорте.

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Ювенальная юстиция



В ходе пресс-конференции главе государства задали и вопрос о работе в России ювенальной юстиции, вызывающей у общества немало нареканий. Путин выступил против перекошенных стандартов в этой сфере, но при этом призвал родителей не шлепать детей. Он отметил, что существует много других способов воспитания без "всяких шлепков".

"Я как и вы против перекошенных стандартов ювенальной юстиции и, откровенно говоря, полагал, что мое поручение исполнено. Совсем недавно, я об этом докладывал и председатель Государственной думы, что приняты соответствующие поправки, давайте вернемся к этому еще раз", — сказал Путин, пообещав внимательно посмотреть и проанализировать этот вопрос.

"Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо, а что там внутри, давайте к этому еще раз вернемся", — сказал Путин.

О спиртосодержащей продукции



В ходе общения президента с представителями прессы прозвучала и тема резонансного массового отравления спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутской области. Путин назвал это ужасной трагедией, добавив, что местные контролирующие органы не предотвратили это преступление.

"То, что происходит в Иркутске — ужасная трагедия. Просто нет слов. И страшное безобразие, поскольку контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили этой трагедии", — сказал он.

Комментируя данную проблему, президент отметил, что меры регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, в частности повышение акцизов, необходимы, но, к сожалению, запоздали.

"Ссылки так называемого — в данном случае — мелкого бизнеса на то, что парфюмерные изделия подорожают, всякие моющие средства подорожают, — мы должны признать после таких трагедий, что эти ссылки не являются достаточным основанием для того, чтобы этого (повышения акцизов на спиртосодержащую продукцию — ред.) не делать", — отметил он, напомнив, что несколько дней назад дал дополнительные поручения правительству.

При этом, по мнению Путина, проблема алкоголизации населения в России не больше, чем в других странах, однако бороться с ней нужно.

"Теперь по поводу алкоголизации — да, действительно, это проблема. Кстати говоря, она не больше, как ни странно, чем в некоторых других странах, особенно, в Северной Европе, но здесь нужен комплекс мер, который должен осуществляться и он осуществляется — это не могут быть меры запретительного характера, хотя некоторые вопросы должны лежать и в этой сфере", — сказал глава государства.

© РИА Новости. Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 23 декабря 2016

Газ в Крым



В региональной проблематике важной новостью стало сообщение президента о том, что подача газа с материковой части РФ в Крым начнется в ближайшие два-три дня: ранее представитель Минэнерго РФ говорил РИА Новости, что Крым могут подключить к ГТС материковой части России в декабре, но конкретные даты не назывались.

"Хочу вас проинформировать, что "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам РФ. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым", — сказал Путин.

Быть скромнее



Во время пресс-конференции прозвучал вопрос и о дорогой недвижимости, которой обзаводятся чиновники и представители российских госкомпаний. Отвечая на вопрос, глава государства порекомендовал сотрудникам госкомпаний быть поскромнее со строительством "вызывающих" объектов недвижимости.

"В отношении строительства представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, таких "вызывающих" по внешнему виду объектов недвижимости, я согласен с вами: поскромнее надо быть. И я много раз об этом говорил, и надеюсь, что они услышат", — сказал президент.

"Это касается и премий, это касается и доходов. И даже если это в рамках закона, возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей", — отметил Путин.