Выборы, США и экономика: Путин отвечал на вопросы более 3,5 часов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. О грядущих президентских выборах, российско-американских отношениях, украинском кризисе и экономической ситуации в России расспрашивали в четверг российские и зарубежные журналисты президента РФ Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции.

Мероприятие продлилось три часа 40 минут, за это время глава государства ответил на 73 вопроса от 54 журналистов. Путин рассказал о том, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, но не стал раскрывать свою предвыборную программу, ограничившись общими словами о том, какие вопросы предстоит решать будущему руководству страны. Он также признался, что хотел бы видеть в России сбалансированную политическую среду со здоровой конкуренцией, но пока конкурентов у действующей власти нет, оппозиция не предлагает реальной повестки.

Президент ответил на вопросы о российско-американских отношениях, но отказался оценивать работу своего американского коллеги Дональда Трампа, уделил внимание кризису на Украине и резко прокомментировал действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Обычно на больших пресс-конференциях звучит немало вопросов на личную тему, но сегодняшняя пресс-конференция стала исключением: о личном журналисты президента не спрашивали.

Ключевые вопросы и ответы пресс-конференции Владимира Путина >>

Выборы

Не один вопрос прозвучал об участии Путина в предстоящих в марте 2018 года выборах, поскольку о своем намерении баллотироваться действующий президент объявил недавно и подробности до сегодняшней пресс-конференции были неизвестны. Путин рассказал, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца и отметил, что очень рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляд на развитие страны и доверяют ему.

"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил он.

При этом решения о том, кто возглавит предвыборный штаб Путина, пока нет, но зато "практически есть" предвыборная программа. Действующий глава государства не стал раскрывать детали этой программы, отметив, что "сейчас, наверное, не тот формат, когда можно ее презентовать".

"Но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей", — добавил Путин.

Оппозиция

Комментируя предвыборный лозунг телеведущей Ксении Собчак, которая намерена участвовать в предстоящих выборах и которая пришла на пресс-конференцию в качестве журналиста, президент сказал: "Вы идете (на выборы) под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?".

Говоря о политической среде в современной России, Путин признал, что конкурентов у действующей власти пока нет. Но, по словам президента, он бы очень хотел, чтобы политическая среда в стране была сбалансирована, а это невозможно без конкуренции. Проблему нынешней оппозиции в России Путин видит в том, что она не предлагает реальной повестки.

"Люди, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день — и правы: можно было бы лучших результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, особенно несистемной, возникают большие сомнения. В этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией — нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую, а реальную повестку дня, такую, в которую бы люди поверили", — сказал он.

Важно, по словам Путина, "не только на площадях пошуметь", но и предложить, как сделать лучше. При этом, по мнению главы государства, миф о "ручном управлении" в стране сильно преувеличен.

Отвечая на вопрос Ксении Собчак об оппозиционере Алексее Навальном и о том, боится ли власть конкуренции, президент заявил, что Россия не допустит повторения украинского сценария на своей территории.

"По поводу персонажей, которых вы упомянули… Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?" — спросил глава российского государства.

Он заявил, что "мы все это уже проходили", и поинтересовался у Собчак, хочет ли она все это вернуть. Президент выразил уверенность, что "абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит".

И вот @xenia_sobchak с косой аля-Тимошенко стремительно покидает пресс-конференцию Путина pic.twitter.com/ZqOqpxTsUH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 декабря 2017 г.

​Экономика

Отвечая на вопросы касательно экономической ситуации в стране, Путин отметил, что рост экономики является фактом и в ближайшей и среднесрочной перспективе ей гарантировано развитие. По его словам, в текущем году на данный момент прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это, добавил он, в два раза больше, чем в прошлом году, и лучший показатель за предыдущие четыре года.

Путин заверил, что доходы населения будут меняться в лучшую сторону.

"Экономика сегодня все больше и больше опирается на внутренний спрос, у нас даже при падении реальных доходов населения все-таки за последнее время, буквально за этот год, постепенно оживает внутренний спрос, внутренняя торговля выросла на 3% уже. Я думаю, что и показатели по реальным доходам населения будут меняться к лучшему", — сказал он.

При этом он признал, что санкции Запада повлияли на российскую экономику, но не так сильно, как падение цен на нефть. Президент также отметил необходимость оздоровлять банковскую систему в интересах клиентов. Касаясь майских указов, Путин отметил, что их принятие было правильным решением и сообщил, что они выполнены на 93-94%.

Проблемы регионов

Затрагивались на пресс-конференции и проблемы российских регионов. Президент рассказал, что на сегодняшний день никаких планов по укрупнению или слиянию регионов нет. При этом он признал, что иногда смыл в укрупнении регионов возникает с точки зрения экономической целесообразности, но подчеркнул, что ничего в этой сфере навязываться не будет.

"Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства РФ, потому что любой народ, маленький, большой, он должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемым и оптимальным. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет", — сказал он.

Президент также заявил о необходимости прекратить безудержный рост закредитованности регионов. При этом он отметил, что частая закредитованность субъектов РФ в коммерческих банках под высокие процентные ставки вызывает вопросы о возможном сговоре властей регионов с этими бизнес-структурами. Кроме того, он рассказал, что власти обсуждают возможность передачи ряда налогов в регионы.

О США: вы вообще нормальные?

Немало времени было уделено теме российско-американских отношений и политике Вашингтона на международной арене. Российский президент отметил, что у России и Соединенных Штатов немало тем, по которым они могли бы объединиться и работать совместно. В частности, нужно работать над преодолением таких общих угроз, как терроризм, оружие массового уничтожения, региональные кризисы.

Касаясь вопроса о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), Путин отметил, что США ведут информационно-пропагандистскую работу для возможного выхода из этого соглашения, а по факту уже вышли из него. Выход США из соглашений по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ограничению стратегических наступательных вооружений приведет к сложностям в мировой безопасности и плохо скажется на сохранении международной стабильности, подчеркнул Путин.

Об Америке президент упоминал и в контексте российского бюджета. Он отметил, что Москва не может позволить себе такие крупные военные расходы, как Вашингтон, однако средств, которые тратятся сегодня Россией на оборонные нужды, вполне достаточно.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Вы вообще нормальные люди? – Путин о позиции США по решению проблем с КНДР

Отвечая на вопросы о президенте США Дональде Трампе, российский лидер не стал оценивать работу американского коллеги, отметив, что делать это должен американский народ. Но, по его словам, заметны серьезные достижения, которые говорят об эффективности Трампа. Он добавил, что Трамп не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, из-за ограничений внутри США.

Заходила речь и о ядерной проблеме КНДР, в том числе в контексте отношений с США.

"Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?" — сказал он, отметив, что это выходит за рамки здравого смысла.

Россия не признает ядерный статус КНДР, заявил он. Российский президент также отметил, что американские спецслужбы не знают реального расположения потенциальных целей для нанесения ударов по территории КНДР. При этом он заявил, что США уже необоснованно применяли ядерное оружие против Японии, сейчас такой необходимости в отношении КНДР нет.

Русские и украинцы — один народ

Задавали Путину вопросы и о ситуации на Украине. По мнению российского президента, русские и украинцы — один народ, и рано или поздно две страны преодолеют нынешние сложности из-за Крыма.

Касаясь ситуации в Донбассе, Путин отметил низкую эффективность реализации минских соглашений, которая связана с неконструктивной позицией Киева. Он также призвал решить вопрос обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР до Нового года, отметив, что обмен еще не состоялся из-за изменения украинских списков. Российский президент полагает, что Киев должен договариваться с Донбассом напрямую, так как конфликты подобного рода нигде в мире не решаются исключительно через посредников.

Президент отметил, что армии РФ на территории Донбасса нет.

"Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса", — сказал Путин.

По мнению президента, украинские националистические батальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования.

Путин также довольно резко отозвался о действиях бывшего главы грузинского государства, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине.

"Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?" — сказал на пресс-конференции российский лидер.

По словам Путина, Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (на Украине) по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец".

"На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", — сказал глава российского государства.

Решать проблему беженцев

Отвечая на вопросы о ситуации в Сирии, Путин отметил, что после разгрома террористов в этой стране открывается дорога для политического урегулирования конфликта и восстановления мирной жизни. При этом он подчеркнул, что все участники процесса урегулирования в Сирии не должны использовать террористические группировки для достижения политических целей.

По мнению российского президента, Сирия самостоятельно не справится с проблемой беженцев, но эту проблему нужно решать.

"От этой проблемы страдает больше всего Турция, потому что там больше всего беженцев, самые большие лагеря там. Но не только там: в Иордании есть и других странах. Мы знаем и проблему эмигрантов, с которой столкнулась Европа. Поэтому решать эту проблему нужно. Самостоятельно Сирия с этим вряд ли справится", — сказал Путин.

Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии в рамках общих международных усилий, заявил он.

О допинге

Касаясь допингового скандала, Путин отметил, что считает странным, что экс-директору московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову удавалось возить допинг из США и Канады в РФ на протяжении нескольких лет.

"Что странно для меня, человека, который в специальных службах долгое время проработал: он ведь всю эту гадость таскал из Северной Америки — из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счет", — сказал Путин.

Российский президент назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта.

Показания Родченкова легли в основу расследования комиссиями МОК о возможных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи. Исполком МОК ранее принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Во вторник адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент "будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь".

Президент заявил, что Россия поможет своим спортсменам отстаивать права в международных судах. Он высказал надежду на выстраивание конструктивных отношений с WADA и МОК, отметив, что Россия с уважением относится к международным спортивным и антидопинговым организациям и понимает, что они испытывают давление.

При этом президент заявил, что не сомневается в политической подоплеке допингового скандала.

"Но в то же время, и тоже уже об этом неоднократно было сказано, мы сами в этом виноваты, мы дали повод для этого, потому что действительно выявлены реальные случаи применения, использования допинга", — добавил Путин.

По его словам, в других странах тоже выявляются случаи применения допинга спортсменами, но вокруг этих стран не создается политизированного ажиотажа.

Путин Бабай

Не обошлась пресс-конференция и без шуток и небольших курьезов. Так, один из журналистов спросил Путина, почему почти 20 лет его управления государством так и не появился "нормальный, влиятельный кандидат от оппозиции". Глава государства предложил корреспонденту сделать его вопрос более острым и подключить к дискуссии его коллегу: "Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел там девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай". Давайте заострим".

Оказалось, что на плакате было написано другое слово — "бабай". "А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините", — пошутил Путин, вызвав смех в зале.

Журналистка из Татарстана пояснила, что ее действительно все сегодня боятся с таким плакатом, хотя по-татарски бабай означает слово дедушка. "Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано "Путин бабай". Это по-татарски "дедушка Путин". Так вас называют дети нашей республики", — рассказала она, добавив, что ее вопрос связан с подрастающим поколением и изучением языка.

На пресс-конференции президенту задал вопрос мужчина из Мурманска, который представился Михаилом Зубом из издательства "Потребитель". Он задал вопрос о развитии рыбохозяйственного комплекса, а потом достал большую стопку бумаг, чтобы передать их президенту.

"Вот вопрос Китая, Севморпути, связки, обеспечения — тут 400 листов печатного текста. Лично вам это дарю. Можете потом это выкинуть, либо по диагонали прочитать, но я хочу, чтобы все это развивалось. Мы хотим соединить Севморпуть, мы хотим соединить Дальний Восток. Мы знаем, что делать, мы ходим по кругу. Я вас обманул, я не журналист никакой, я случайный журналист. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината", — признался он, добавив, что поступил плохо и пришел на пресс-конференцию незаконно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поблагодарил мужчину за то, что он признался, а глава государства пообещал пригласить на производственное собрание, чтобы "выслушать и переработчиков, и добытчиков".