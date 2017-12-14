Выборы, США и экономика: Путин отвечал на вопросы более 3,5 часов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. О грядущих президентских выборах, российско-американских отношениях, украинском кризисе и экономической ситуации в России расспрашивали в четверг российские и зарубежные журналисты президента РФ Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции.
Президент ответил на вопросы о российско-американских отношениях, но отказался оценивать работу своего американского коллеги Дональда Трампа, уделил внимание кризису на Украине и резко прокомментировал действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обычно на больших пресс-конференциях звучит немало вопросов на личную тему, но сегодняшняя пресс-конференция стала исключением: о личном журналисты президента не спрашивали.
Ключевые вопросы и ответы пресс-конференции Владимира Путина >>
Выборы
"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил он.
При этом решения о том, кто возглавит предвыборный штаб Путина, пока нет, но зато "практически есть" предвыборная программа. Действующий глава государства не стал раскрывать детали этой программы, отметив, что "сейчас, наверное, не тот формат, когда можно ее презентовать".
"Но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей", — добавил Путин.
Оппозиция
Говоря о политической среде в современной России, Путин признал, что конкурентов у действующей власти пока нет. Но, по словам президента, он бы очень хотел, чтобы политическая среда в стране была сбалансирована, а это невозможно без конкуренции. Проблему нынешней оппозиции в России Путин видит в том, что она не предлагает реальной повестки.
Важно, по словам Путина, "не только на площадях пошуметь", но и предложить, как сделать лучше. При этом, по мнению главы государства, миф о "ручном управлении" в стране сильно преувеличен.
Отвечая на вопрос Ксении Собчак об оппозиционере Алексее Навальном и о том, боится ли власть конкуренции, президент заявил, что Россия не допустит повторения украинского сценария на своей территории.
"По поводу персонажей, которых вы упомянули… Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?" — спросил глава российского государства.
Он заявил, что "мы все это уже проходили", и поинтересовался у Собчак, хочет ли она все это вернуть. Президент выразил уверенность, что "абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит".
И вот @xenia_sobchak с косой аля-Тимошенко стремительно покидает пресс-конференцию Путина pic.twitter.com/ZqOqpxTsUH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 декабря 2017 г.
Экономика
Путин заверил, что доходы населения будут меняться в лучшую сторону.
"Экономика сегодня все больше и больше опирается на внутренний спрос, у нас даже при падении реальных доходов населения все-таки за последнее время, буквально за этот год, постепенно оживает внутренний спрос, внутренняя торговля выросла на 3% уже. Я думаю, что и показатели по реальным доходам населения будут меняться к лучшему", — сказал он.
При этом он признал, что санкции Запада повлияли на российскую экономику, но не так сильно, как падение цен на нефть. Президент также отметил необходимость оздоровлять банковскую систему в интересах клиентов. Касаясь майских указов, Путин отметил, что их принятие было правильным решением и сообщил, что они выполнены на 93-94%.
Проблемы регионов
"Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства РФ, потому что любой народ, маленький, большой, он должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемым и оптимальным. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет", — сказал он.
Президент также заявил о необходимости прекратить безудержный рост закредитованности регионов. При этом он отметил, что частая закредитованность субъектов РФ в коммерческих банках под высокие процентные ставки вызывает вопросы о возможном сговоре властей регионов с этими бизнес-структурами. Кроме того, он рассказал, что власти обсуждают возможность передачи ряда налогов в регионы.
О США: вы вообще нормальные?
Касаясь вопроса о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), Путин отметил, что США ведут информационно-пропагандистскую работу для возможного выхода из этого соглашения, а по факту уже вышли из него. Выход США из соглашений по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ограничению стратегических наступательных вооружений приведет к сложностям в мировой безопасности и плохо скажется на сохранении международной стабильности, подчеркнул Путин.
Об Америке президент упоминал и в контексте российского бюджета. Он отметил, что Москва не может позволить себе такие крупные военные расходы, как Вашингтон, однако средств, которые тратятся сегодня Россией на оборонные нужды, вполне достаточно.
Отвечая на вопросы о президенте США Дональде Трампе, российский лидер не стал оценивать работу американского коллеги, отметив, что делать это должен американский народ. Но, по его словам, заметны серьезные достижения, которые говорят об эффективности Трампа. Он добавил, что Трамп не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, из-за ограничений внутри США.
Заходила речь и о ядерной проблеме КНДР, в том числе в контексте отношений с США.
"Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?" — сказал он, отметив, что это выходит за рамки здравого смысла.
Россия не признает ядерный статус КНДР, заявил он. Российский президент также отметил, что американские спецслужбы не знают реального расположения потенциальных целей для нанесения ударов по территории КНДР. При этом он заявил, что США уже необоснованно применяли ядерное оружие против Японии, сейчас такой необходимости в отношении КНДР нет.
Русские и украинцы — один народ
Касаясь ситуации в Донбассе, Путин отметил низкую эффективность реализации минских соглашений, которая связана с неконструктивной позицией Киева. Он также призвал решить вопрос обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР до Нового года, отметив, что обмен еще не состоялся из-за изменения украинских списков. Российский президент полагает, что Киев должен договариваться с Донбассом напрямую, так как конфликты подобного рода нигде в мире не решаются исключительно через посредников.
Президент отметил, что армии РФ на территории Донбасса нет.
"Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса", — сказал Путин.
По мнению президента, украинские националистические батальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования.
Путин также довольно резко отозвался о действиях бывшего главы грузинского государства, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине.
По словам Путина, Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (на Украине) по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец".
"На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", — сказал глава российского государства.
Решать проблему беженцев
По мнению российского президента, Сирия самостоятельно не справится с проблемой беженцев, но эту проблему нужно решать.
"От этой проблемы страдает больше всего Турция, потому что там больше всего беженцев, самые большие лагеря там. Но не только там: в Иордании есть и других странах. Мы знаем и проблему эмигрантов, с которой столкнулась Европа. Поэтому решать эту проблему нужно. Самостоятельно Сирия с этим вряд ли справится", — сказал Путин.
Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии в рамках общих международных усилий, заявил он.
О допинге
"Что странно для меня, человека, который в специальных службах долгое время проработал: он ведь всю эту гадость таскал из Северной Америки — из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счет", — сказал Путин.
Российский президент назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта.
Показания Родченкова легли в основу расследования комиссиями МОК о возможных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи. Исполком МОК ранее принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Во вторник адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент "будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь".
При этом президент заявил, что не сомневается в политической подоплеке допингового скандала.
"Но в то же время, и тоже уже об этом неоднократно было сказано, мы сами в этом виноваты, мы дали повод для этого, потому что действительно выявлены реальные случаи применения, использования допинга", — добавил Путин.
По его словам, в других странах тоже выявляются случаи применения допинга спортсменами, но вокруг этих стран не создается политизированного ажиотажа.
Путин Бабай
Оказалось, что на плакате было написано другое слово — "бабай". "А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините", — пошутил Путин, вызвав смех в зале.
Журналистка из Татарстана пояснила, что ее действительно все сегодня боятся с таким плакатом, хотя по-татарски бабай означает слово дедушка. "Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано "Путин бабай". Это по-татарски "дедушка Путин". Так вас называют дети нашей республики", — рассказала она, добавив, что ее вопрос связан с подрастающим поколением и изучением языка.
На пресс-конференции президенту задал вопрос мужчина из Мурманска, который представился Михаилом Зубом из издательства "Потребитель". Он задал вопрос о развитии рыбохозяйственного комплекса, а потом достал большую стопку бумаг, чтобы передать их президенту.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поблагодарил мужчину за то, что он признался, а глава государства пообещал пригласить на производственное собрание, чтобы "выслушать и переработчиков, и добытчиков".