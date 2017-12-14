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Общество

Выборы, США и экономика: Путин отвечал на вопросы более 3,5 часов

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина (214)
19:1014.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. О грядущих президентских выборах, российско-американских отношениях, украинском кризисе и экономической ситуации в России расспрашивали в четверг российские и зарубежные журналисты президента РФ Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин пошутил о том, кто может путешествовать пешком вблизи базы Хмеймим
Мероприятие продлилось три часа 40 минут, за это время глава государства ответил на 73 вопроса от 54 журналистов. Путин рассказал о том, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, но не стал раскрывать свою предвыборную программу, ограничившись общими словами о том, какие вопросы предстоит решать будущему руководству страны. Он также признался, что хотел бы видеть в России сбалансированную политическую среду со здоровой конкуренцией, но пока конкурентов у действующей власти нет, оппозиция не предлагает реальной повестки.

Президент ответил на вопросы о российско-американских отношениях, но отказался оценивать работу своего американского коллеги Дональда Трампа, уделил внимание кризису на Украине и резко прокомментировал действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Обычно на больших пресс-конференциях звучит немало вопросов на личную тему, но сегодняшняя пресс-конференция стала исключением: о личном журналисты президента не спрашивали.

Ключевые вопросы и ответы пресс-конференции Владимира Путина >>

Большая пресс-конференция Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.Видеооператоры перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖурналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.Журналистка перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКорреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЖурналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.Журналист фотографируется перед началом большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.Указатель в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.Телеведущая Ксения Собчак перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОбщение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСемья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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Выборы

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин рассказал анекдот про кортик и часы
Не один вопрос прозвучал об участии Путина в предстоящих в марте 2018 года выборах, поскольку о своем намерении баллотироваться действующий президент объявил недавно и подробности до сегодняшней пресс-конференции были неизвестны. Путин рассказал, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца и отметил, что очень рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляд на развитие страны и доверяют ему.

"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил он.

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© РИА Новости
Путин раскрыл главные моменты предвыборной программы

При этом решения о том, кто возглавит предвыборный штаб Путина, пока нет, но зато "практически есть" предвыборная программа. Действующий глава государства не стал раскрывать детали этой программы, отметив, что "сейчас, наверное, не тот формат, когда можно ее презентовать".

"Но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей", — добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин сравнил Навального с Саакашвили
Комментируя предвыборный лозунг телеведущей Ксении Собчак, которая намерена участвовать в предстоящих выборах и которая пришла на пресс-конференцию в качестве журналиста, президент сказал: "Вы идете (на выборы) под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?".

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© РИА Новости
Путин объяснил, в чем главная проблема оппозиции

Оппозиция

Говоря о политической среде в современной России, Путин признал, что конкурентов у действующей власти пока нет. Но, по словам президента, он бы очень хотел, чтобы политическая среда в стране была сбалансирована, а это невозможно без конкуренции. Проблему нынешней оппозиции в России Путин видит в том, что она не предлагает реальной повестки.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин о Саакашвили: это плевок в лицо украинского и грузинского народов
"Люди, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день — и правы: можно было бы лучших результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, особенно несистемной, возникают большие сомнения. В этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией — нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую, а реальную повестку дня, такую, в которую бы люди поверили", — сказал он.

Важно, по словам Путина, "не только на площадях пошуметь", но и предложить, как сделать лучше. При этом, по мнению главы государства, миф о "ручном управлении" в стране сильно преувеличен.

Отвечая на вопрос Ксении Собчак об оппозиционере Алексее Навальном и о том, боится ли власть конкуренции, президент заявил, что Россия не допустит повторения украинского сценария на своей территории.

"По поводу персонажей, которых вы упомянули… Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?" — спросил глава российского государства.

Он заявил, что "мы все это уже проходили", и поинтересовался у Собчак, хочет ли она все это вернуть. Президент выразил уверенность, что "абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит".

​Экономика

Журналист телеканала Дождь Ксения Собчак во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Собчак пошутила, что Путин позволил ей задать вопрос из-за красного платья
Отвечая на вопросы касательно экономической ситуации в стране, Путин отметил, что рост экономики является фактом и в ближайшей и среднесрочной перспективе ей гарантировано развитие. По его словам, в текущем году на данный момент прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это, добавил он, в два раза больше, чем в прошлом году, и лучший показатель за предыдущие четыре года.

Путин заверил, что доходы населения будут меняться в лучшую сторону.

"Экономика сегодня все больше и больше опирается на внутренний спрос, у нас даже при падении реальных доходов населения все-таки за последнее время, буквально за этот год, постепенно оживает внутренний спрос, внутренняя торговля выросла на 3% уже. Я думаю, что и показатели по реальным доходам населения будут меняться к лучшему", — сказал он.

При этом он признал, что санкции Запада повлияли на российскую экономику, но не так сильно, как падение цен на нефть. Президент также отметил необходимость оздоровлять банковскую систему в интересах клиентов. Касаясь майских указов, Путин отметил, что их принятие было правильным решением и сообщил, что они выполнены на 93-94%.

Проблемы регионов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Жириновский назвал мелочными вопросы на пресс-конференции Путина
Затрагивались на пресс-конференции и проблемы российских регионов. Президент рассказал, что на сегодняшний день никаких планов по укрупнению или слиянию регионов нет. При этом он признал, что иногда смыл в укрупнении регионов возникает с точки зрения экономической целесообразности, но подчеркнул, что ничего в этой сфере навязываться не будет.

"Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства РФ, потому что любой народ, маленький, большой, он должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемым и оптимальным. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет", — сказал он.

Президент также заявил о необходимости прекратить безудержный рост закредитованности регионов. При этом он отметил, что частая закредитованность субъектов РФ в коммерческих банках под высокие процентные ставки вызывает вопросы о возможном сговоре властей регионов с этими бизнес-структурами. Кроме того, он рассказал, что власти обсуждают возможность передачи ряда налогов в регионы.

О США: вы вообще нормальные?

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анекдот от Путина и самые яркие цитаты с большой пресс-конференции
Немало времени было уделено теме российско-американских отношений и политике Вашингтона на международной арене. Российский президент отметил, что у России и Соединенных Штатов немало тем, по которым они могли бы объединиться и работать совместно. В частности, нужно работать над преодолением таких общих угроз, как терроризм, оружие массового уничтожения, региональные кризисы.

Касаясь вопроса о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), Путин отметил, что США ведут информационно-пропагандистскую работу для возможного выхода из этого соглашения, а по факту уже вышли из него. Выход США из соглашений по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ограничению стратегических наступательных вооружений приведет к сложностям в мировой безопасности и плохо скажется на сохранении международной стабильности, подчеркнул Путин.

Об Америке президент упоминал и в контексте российского бюджета. Он отметил, что Москва не может позволить себе такие крупные военные расходы, как Вашингтон, однако средств, которые тратятся сегодня Россией на оборонные нужды, вполне достаточно.

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© РИА Новости
Вы вообще нормальные люди? – Путин о позиции США по решению проблем с КНДР

Отвечая на вопросы о президенте США Дональде Трампе, российский лидер не стал оценивать работу американского коллеги, отметив, что делать это должен американский народ. Но, по его словам, заметны серьезные достижения, которые говорят об эффективности Трампа. Он добавил, что Трамп не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, из-за ограничений внутри США.

Заходила речь и о ядерной проблеме КНДР, в том числе в контексте отношений с США.

"Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?" — сказал он, отметив, что это выходит за рамки здравого смысла.

Россия не признает ядерный статус КНДР, заявил он. Российский президент также отметил, что американские спецслужбы не знают реального расположения потенциальных целей для нанесения ударов по территории КНДР. При этом он заявил, что США уже необоснованно применяли ядерное оружие против Японии, сейчас такой необходимости в отношении КНДР нет.

Русские и украинцы — один народ

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян прокомментировала реакцию на слова Путина о русских и украинцах
Задавали Путину вопросы и о ситуации на Украине. По мнению российского президента, русские и украинцы — один народ, и рано или поздно две страны преодолеют нынешние сложности из-за Крыма.

Касаясь ситуации в Донбассе, Путин отметил низкую эффективность реализации минских соглашений, которая связана с неконструктивной позицией Киева. Он также призвал решить вопрос обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР до Нового года, отметив, что обмен еще не состоялся из-за изменения украинских списков. Российский президент полагает, что Киев должен договариваться с Донбассом напрямую, так как конфликты подобного рода нигде в мире не решаются исключительно через посредников.

Президент отметил, что армии РФ на территории Донбасса нет.

"Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса", — сказал Путин.

По мнению президента, украинские националистические батальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования.

Путин также довольно резко отозвался о действиях бывшего главы грузинского государства, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Русские и украинцы - один народ, заявил Путин
"Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?" — сказал на пресс-конференции российский лидер.

По словам Путина, Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (на Украине) по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец".

"На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", — сказал глава российского государства.

Битва за Саакашвили
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВо вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУ подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
© REUTERS / Gleb GaranichПозже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
© REUTERS / Gleb GaranichМикроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСлужба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Задержание Михаила Саакашвили в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
© REUTERS / Gleb GaranichВо время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoГенпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПолиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками Национальной гвардии в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
© REUTERS / Gleb GaranichОднако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
© REUTERS / Gleb GaranichСторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
© REUTERS / Gleb GaranichАктивисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
© REUTERS / Gleb GaranichПосле освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.Михаил Саакашвили со своими сторонниками в Киеве. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.
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Решать проблему беженцев

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Разговор напрямую: ответы и советы Владимира Путина
Отвечая на вопросы о ситуации в Сирии, Путин отметил, что после разгрома террористов в этой стране открывается дорога для политического урегулирования конфликта и восстановления мирной жизни. При этом он подчеркнул, что все участники процесса урегулирования в Сирии не должны использовать террористические группировки для достижения политических целей.

По мнению российского президента, Сирия самостоятельно не справится с проблемой беженцев, но эту проблему нужно решать.

"От этой проблемы страдает больше всего Турция, потому что там больше всего беженцев, самые большие лагеря там. Но не только там: в Иордании есть и других странах. Мы знаем и проблему эмигрантов, с которой столкнулась Европа. Поэтому решать эту проблему нужно. Самостоятельно Сирия с этим вряд ли справится", — сказал Путин.

Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии в рамках общих международных усилий, заявил он.

О допинге

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Путин считает странным, что Родченков смог провезти допинг через таможню
Касаясь допингового скандала, Путин отметил, что считает странным, что экс-директору московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову удавалось возить допинг из США и Канады в РФ на протяжении нескольких лет.

"Что странно для меня, человека, который в специальных службах долгое время проработал: он ведь всю эту гадость таскал из Северной Америки — из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счет", — сказал Путин.

Российский президент назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта.

Показания Родченкова легли в основу расследования комиссиями МОК о возможных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи. Исполком МОК ранее принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Во вторник адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент "будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь".

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин: Родченков работает под контролем американских спецслужб
Президент заявил, что Россия поможет своим спортсменам отстаивать права в международных судах. Он высказал надежду на выстраивание конструктивных отношений с WADA и МОК, отметив, что Россия с уважением относится к международным спортивным и антидопинговым организациям и понимает, что они испытывают давление.

При этом президент заявил, что не сомневается в политической подоплеке допингового скандала.

"Но в то же время, и тоже уже об этом неоднократно было сказано, мы сами в этом виноваты, мы дали повод для этого, потому что действительно выявлены реальные случаи применения, использования допинга", — добавил Путин.

По его словам, в других странах тоже выявляются случаи применения допинга спортсменами, но вокруг этих стран не создается политизированного ажиотажа.

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© РИА Новости
Путин ответил на вопрос об информаторе WADA Родченкове

Путин Бабай

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин о запрете абортов: здесь ничего нельзя "ломать через колено"
Не обошлась пресс-конференция и без шуток и небольших курьезов. Так, один из журналистов спросил Путина, почему почти 20 лет его управления государством так и не появился "нормальный, влиятельный кандидат от оппозиции". Глава государства предложил корреспонденту сделать его вопрос более острым и подключить к дискуссии его коллегу: "Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел там девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай". Давайте заострим".

Оказалось, что на плакате было написано другое слово — "бабай". "А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините", — пошутил Путин, вызвав смех в зале.

Журналистка из Татарстана пояснила, что ее действительно все сегодня боятся с таким плакатом, хотя по-татарски бабай означает слово дедушка. "Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано "Путин бабай". Это по-татарски "дедушка Путин". Так вас называют дети нашей республики", — рассказала она, добавив, что ее вопрос связан с подрастающим поколением и изучением языка.

На пресс-конференции президенту задал вопрос мужчина из Мурманска, который представился Михаилом Зубом из издательства "Потребитель". Он задал вопрос о развитии рыбохозяйственного комплекса, а потом достал большую стопку бумаг, чтобы передать их президенту.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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О Трампе, Сирии и Украине: в Москве завершилась пресс-конференция Путина
"Вот вопрос Китая, Севморпути, связки, обеспечения — тут 400 листов печатного текста. Лично вам это дарю. Можете потом это выкинуть, либо по диагонали прочитать, но я хочу, чтобы все это развивалось. Мы хотим соединить Севморпуть, мы хотим соединить Дальний Восток. Мы знаем, что делать, мы ходим по кругу. Я вас обманул, я не журналист никакой, я случайный журналист. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината", — признался он, добавив, что поступил плохо и пришел на пресс-конференцию незаконно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поблагодарил мужчину за то, что он признался, а глава государства пообещал пригласить на производственное собрание, чтобы "выслушать и переработчиков, и добытчиков".

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© РИА Новости
Президент РФ увидел плакат "Путин – бабай" и отшутился строкой из басни
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