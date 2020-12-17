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Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребенка
Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребенка
Владимир Путин в завершение большой пресс-конференции объявил о новой выплате семьям с детьми до семи лет включительно. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:36
2020-12-17T16:36
2020-12-17T19:27
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин в завершение большой пресс-конференции объявил о новой выплате семьям с детьми до семи лет включительно.Президент отметил, что ему задали много вопросов о поддержке таких семей со стороны властей.Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье, а деньги должны поступить до нового года.После окончания пресс-конференции на сайте Кремля появился президентский указ, где говорится, что выплата положена "гражданам, <...> являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет".В документе подчеркивается, что эту выплату не надо учитывать при расчете других мер социальной поддержки. Как сообщили в Минфине, выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, из резервного фонда правительства на эти цели выделят 73,5 миллиарда рублей.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин
в завершение большой пресс-конференции объявил о новой выплате семьям с детьми до семи лет включительно.
Президент отметил, что ему задали много вопросов о поддержке таких семей со стороны властей.
"Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей", — сказал Путин.
Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье, а деньги должны поступить до нового года.
После окончания пресс-конференции на сайте
Кремля появился президентский указ, где говорится, что выплата положена "гражданам, <...> являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет".
В документе подчеркивается, что эту выплату не надо учитывать при расчете других мер социальной поддержки.
Как сообщили в Минфине, выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, из резервного фонда правительства на эти цели выделят 73,5 миллиарда рублей.