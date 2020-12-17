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Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребенка

Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребенка

Владимир Путин в завершение большой пресс-конференции объявил о новой выплате семьям с детьми до семи лет включительно. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:36

2020-12-17T16:36

2020-12-17T19:27

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин в завершение большой пресс-конференции объявил о новой выплате семьям с детьми до семи лет включительно.Президент отметил, что ему задали много вопросов о поддержке таких семей со стороны властей.Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье, а деньги должны поступить до нового года.После окончания пресс-конференции на сайте Кремля появился президентский указ, где говорится, что выплата положена "гражданам, <...> являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет".В документе подчеркивается, что эту выплату не надо учитывать при расчете других мер социальной поддержки. Как сообщили в Минфине, выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, из резервного фонда правительства на эти цели выделят 73,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588410970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество