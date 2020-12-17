Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589740133.html
Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребенка
Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребенка
Владимир Путин в завершение большой пресс-конференции объявил о новой выплате семьям с детьми до семи лет включительно. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:36
2020-12-17T19:27
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589723319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66585d9ebc401fff19f0c8a4077d651f.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин в завершение большой пресс-конференции объявил о новой выплате семьям с детьми до семи лет включительно.Президент отметил, что ему задали много вопросов о поддержке таких семей со стороны властей.Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье, а деньги должны поступить до нового года.После окончания пресс-конференции на сайте Кремля появился президентский указ, где говорится, что выплата положена "гражданам, &lt;...&gt; являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет".В документе подчеркивается, что эту выплату не надо учитывать при расчете других мер социальной поддержки. Как сообщили в Минфине, выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, из резервного фонда правительства на эти цели выделят 73,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588410970.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589723319_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_b7c68811d532a78ea82a86444cf302cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребенка

16:36 17.12.2020 (обновлено: 19:27 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин в завершение большой пресс-конференции объявил о новой выплате семьям с детьми до семи лет включительно.
Президент отметил, что ему задали много вопросов о поддержке таких семей со стороны властей.

"Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей", — сказал Путин.

Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье, а деньги должны поступить до нового года.
После окончания пресс-конференции на сайте Кремля появился президентский указ, где говорится, что выплата положена "гражданам, <...> являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет".
В документе подчеркивается, что эту выплату не надо учитывать при расчете других мер социальной поддержки.
Как сообщили в Минфине, выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, из резервного фонда правительства на эти цели выделят 73,5 миллиарда рублей.
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 13:58
Минтруд продолжит развивать меры поддержки семей с детьми
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Владимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Трамп вряд ли уйдет в политику, считает эксперт из США
09:16"Офицеры России" потребовали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:14Исследование выяснило траты россиян на подготовку дома к Новому году
09:11Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
09:10Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
Лента новостейМолния