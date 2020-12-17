https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589773173.html

О деньгах, грехах и спецслужбах. Что нового рассказал Путин

О деньгах, грехах и спецслужбах. Что нового рассказал Путин

"Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино". Шестнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина приблизилась к рекорду продолжительности, но РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:35

2020-12-17T19:35

2020-12-17T20:15

норильский никель

уголовное дело сергея фургала

иван сафронов

цены

нагорный карабах

алексей навальный

си цзиньпин

роскосмос

нато

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. "Как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?" — спросил у президента вовсе не простой русский артист Сергей Шнуров. И получил совет: "Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино". Шестнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина приблизилась к рекорду продолжительности, но запомнится уникальным форматом. Организаторам, рассредоточившим журналистов в нескольких пресс-центрах по всей России, удалось добиться не только безопасности, но и упорядоченности: прозвучало немало реплик о самом важном и наболевшем. Плохой год"Тяжеловато приходится" — этот давний интернет-мем стал лейтмотивом почти всех вопросов, касавшихся внутрироссийской повестки. "Так плохо не было никогда", — заметил один журналист. "Вы могли бы выделить хоть что-то позитивное", — попросил другой. "Что значит — плохой год? — не соглашался Путин. — Это как погода — она и есть погода, не бывает плохой или хорошей".И все же пандемия наложила сильный отпечаток: локдауны, сокращение производства, безработица, падение доходов. Но Путин указал и на положительные моменты: ВВП России упал значительно меньше, чем у европейских стран или США, — на 3,6 процента. Промышленное производство "подсело", но сельское хозяйство традиционно в хорошей форме, банковский сектор в удовлетворительном состоянии. Госдолг снизился, а валютные резервы подросли. Россия постепенно слезает с "нефтяной иглы". "Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", — подчеркнул глава государства.Устало снимая маску, журналисты жаловались, что это все уже надоело. Но когда это кончится, не знает никто. И многое зависит от формирования популяционного иммунитета, напомнил Путин. И еще раз повторил, что вакцинация может быть только добровольной. Сам президент прививку пока не делал. А в целом к таким масштабам бедствия оказалась не готова ни одна медицинская система в мире. Россия не исключение. Но слабые места довольно быстро укрепили: резко увеличили коечный фонд, выстроили систему подготовки медперсонала, оперативно организовали производство СИЗ и масок. Журналисты из регионов и волонтеры кол-цента рассказали о случаях невыплаты надбавок за работу в "красной зоне" и нехватке бесплатных лекарств в больницах. "Где деньги? Меня это тоже очень волнует, — откликнулся Путин. — Целиком все деньги из федерального бюджета перечислены в регионы. Будем выяснять, где эти деньги". Его удивило, что среди проблемных названы регионы, чьи губернаторы докладывали ему: "все в порядке, все удается". Вопросы возникли и к правительству. "Цены ползут вверх с августа, почему заговорили только в декабре? Пока президент не грянет, министр не перекрестится", — высказался один из журналистов. Кабмин в целом работал эффективно, хотя и упустил ситуацию с ценами на продукты, согласился президент. "Несвоевременно среагировали". Кроме того, правительство продолжало стимулировать экспорт на фоне роста цен на внутреннем рынке. "И несмотря на то что ситуация на мировых рынках изменилась, экспорт и так стал очень выгодным, государство продолжало субсидировать вывоз. Это ошибка. Вот об этом мы так с коллегами и говорили, достаточно жестко", — признался Путин журналистам. Звучали вопросы об экологии — о забуксовавшей мусорной реформе (нагрузку по утилизации отходов надо перенести с граждан на производителей, отметил Путин) и об аварии на ТЭЦ Норильска, крупнейшей за четверть века в России (требования по компенсации к компании "Норникель" очень высокие, но придется отвечать за то, что натворили, настаивал президент).Резонансные делаНа этой неделе Алексей Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что ему известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ" и что именно эти люди якобы неоднократно пытались его отравить. Путин ознакомился с публикацией, но не согласился признать это расследованием. Это легализация материалов американских спецслужб, уверен президент. "А если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если уж хотели — наверное, довели бы до конца. А так, жена (Юлия Навальная. — Прим. ред.) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду", — пояснил президент. Опубликованные Навальным материалы он назвал попыткой атаковать первых лиц и таким образом "подтянуться до определенного уровня". Однако добиваться уважения и признания надо не трюками, а конкретными делами, подчеркнул Путин. Не обошли стороной и дело Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровска, который с июля находится в СИЗО по обвинению в организации убийств. Жители Хабаровска выходили на улицы с требованием его освободить. "Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что он задержан по таким обвинениям, потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу, — сказал Путин. — Но как быть с этими обвинениями? Это же не какое-то политическое преследование, это уголовное дело просто".При этом о губернаторской деятельности Фургала Путин отозвался положительно: "Никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, работал вполне исправно. И в целом старался". Журналисты очень интересовались судьбой арестованного в июле по обвинению в госизмене Ивана Сафронова, советника главы "Роскосмоса" и бывшего сотрудника газеты "Коммерсант". Никаких тайн, в том числе связанных с Дмитрием Рогозиным, тут нет, говорил Путин. "На Рогозина, что на него давить? — удивлялся президент. — Он чиновник, сегодня работает хорошо — пускай дальше работает. Не хочет работать или работает плохо — поменяем его. Ничего такого особенного. Здесь нет никакой теории заговора, чушь собачья просто, выбросьте это из головы". "Если он сознательно собирал, сознательно передавал, зная, кому он передает и что передает, то, извините, тогда пусть ответит. Но следователи и спецслужбы должны это доказать", — сказал он журналистам после пресс-конференции. "Докажут — значит, суд рассмотрит. Не докажут — тогда нужно будет перед ним извиниться", — добавил президент.Любовь-нелюбовь в политикеПочему Россию так не любят, поинтересовался у главы государства школьник из Курска, дозвонившийся до кол-центра. "Россию любят люди в очень многих странах, — успокоил мальчика Путин. — Если мы спорим с какими-то дядями и тетями, то это взрослые спорят между собой".Взрослый журналист сформулировал вопрос по-другому: Россия винит в напряженности внешние силы, но не виновата ли в охлаждении сама Москва? Путин провел исторические параллели: Крым вошел в состав России по итогам референдума, в отличие от Косово, но на Западе "проглотили" отделение Косово, а против крымчан ввели санкции. Президент напомнил, что НАТО расширяется к российским границам, США выходят из ключевых оборонных соглашений: ДРСМД, Договора по открытому небу и других. А без ДСНВ-3 мировая безопасность под угрозой. Путин также указал, что у России военные базы за рубежом лишь на террористически опасных направлениях, а у Соединенных Штатов по всему миру — огромная сеть. "Ну и кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный", — риторически спросил президент. "Вы же умные люди? Почему вы считаете, что мы придурки?" — добавил Путин, говоря о претензиях стран Запада к России в военно-стратегической сфере.Восточные лидеры, напротив, демонстрировали более взвешенный подход. О председателе КНР Си Цзиньпине Путин сказал: "У нас совпадающие интересы по очень многим направлениям. Может, это, а может, какие-то флюиды на личном уровне — все это способствовало тому, что у меня очень добрые, деловые прежде всего, но в то же время и очень доверительные, дружеские отношения". А о президенте Турции Реджепе Таийпе Эрдогане отозвался так: "У нас расходятся сейчас взгляды на отдельные вопросы. Может, иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет". Взгляды Москвы и Анкары расходятся, в частности, в Нагорном Карабахе. Пока Турция настаивала на военном решении проблемы, Россия пыталась примирить конфликтующие стороны. И остановить кровопролитие удалось. Говоря о статусе Нагорного Карабаха, Путин отметил, что это вопрос для будущего. "Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор — то есть коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом", — уточнил президент.Комментируя внутриполитический кризис в Белоруссии, Путин вновь подчеркнул, что все необходимо урегулировать в спокойном режиме, без влияния извне. И добавил: "То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается".К слову, Путин не сомневается, что и в российские выборы Запад вмешается. Москва к этому готовится, но и граждан призывает к бдительности, сделав особый упор на настрой блогеров и средств массовой информации "по защите самих себя". Завершил долгую пресс-конференцию Путин словами о любви: именно это залог семейного счастья, да и дружбы тоже. А самый страшный грех, подчеркнул президент, — предательство. В первую очередь — Родины.

https://ria.ru/20201217/putin-1589542402.html

https://ria.ru/20201217/putin-1589662571.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

нагорный карабах

хабаровск

белоруссия

косово

сша

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Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?" Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет. 2020-12-17T19:35 true PT1M28S

О русском мате, Навальном и конституции: самые яркие моменты пресс-конференции Путина Большая пресс-конференция Путина в году длилась 4 часа 34 минуты. Было задано более 60 вопросов, которые касались пандемии коронавируса, реформы здравоохранения, состояния экономики России, международных отношений и других важных тем. Президент также прокомментировал журналистам уголовные дела в отношении Сергея Фургала, Ивана Сафронова, публикации об отравлении Алексея Навального. Кроме того, глава государства рассказал, какие книги он читает своим внукам. 2020-12-17T19:35 true PT17M39S

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