https://ria.ru/20211202/pressa-1761796688.html

В Кремле подтвердили приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов

В Кремле подтвердили приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов - РИА Новости, 02.12.2021

В Кремле подтвердили приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов

Сотрудников СМИ, признанных иноагентами, допустят на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:58

2021-12-02T12:58

2021-12-02T13:35

медиа - общество

владимир путин

дмитрий песков

манеж

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотрудников СМИ, признанных иноагентами, допустят на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне он говорил, что из-за ограничений по коронавирусу на мероприятие не будет свободной аккредитации. В прессе появились сообщения, что туда пригласят также представителей изданий, внесенных в список иностранных агентов.Он напомнил, что этот статус — не запрет на работу.Говоря о возможности отмены или переноса мероприятия из-за ситуации с новым штаммом коронавируса, представитель Кремля уточнил, что эпидемиологическая обстановка может вносить свои корректировки даже в краткосрочной перспективе.Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря в Манеже. Количество журналистов ограничат до 500 человек, всем им для допуска нужно будет сдавать три ПЦР-теста. По российскому законодательству материалы изданий-иноагентов должны распространяться на территории страны с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.Иноагентами могут быть также некоммерческие организации (НКО) и физлица.За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

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медиа - общество, владимир путин, дмитрий песков, манеж, россия