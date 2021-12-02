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В Кремле подтвердили приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов
В Кремле подтвердили приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов - РИА Новости, 02.12.2021
В Кремле подтвердили приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов
Сотрудников СМИ, признанных иноагентами, допустят на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:58
2021-12-02T13:35
медиа - общество
владимир путин
дмитрий песков
манеж
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотрудников СМИ, признанных иноагентами, допустят на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне он говорил, что из-за ограничений по коронавирусу на мероприятие не будет свободной аккредитации. В прессе появились сообщения, что туда пригласят также представителей изданий, внесенных в список иностранных агентов.Он напомнил, что этот статус — не запрет на работу.Говоря о возможности отмены или переноса мероприятия из-за ситуации с новым штаммом коронавируса, представитель Кремля уточнил, что эпидемиологическая обстановка может вносить свои корректировки даже в краткосрочной перспективе.Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря в Манеже. Количество журналистов ограничат до 500 человек, всем им для допуска нужно будет сдавать три ПЦР-теста. По российскому законодательству материалы изданий-иноагентов должны распространяться на территории страны с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.Иноагентами могут быть также некоммерческие организации (НКО) и физлица.За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.
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медиа - общество, владимир путин, дмитрий песков, манеж, россия
12:58 02.12.2021 (обновлено: 13:35 02.12.2021)
 
В Кремле подтвердили приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов

Пресс-секретарь Песков подтвердил приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотрудников СМИ, признанных иноагентами, допустят на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне он говорил, что из-за ограничений по коронавирусу на мероприятие не будет свободной аккредитации. В прессе появились сообщения, что туда пригласят также представителей изданий, внесенных в список иностранных агентов.

"Да, действительно. Но не всех, конечно, — их же много, иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики — да, они будут приглашены", — сказал Песков.

Он напомнил, что этот статус — не запрет на работу.
Говоря о возможности отмены или переноса мероприятия из-за ситуации с новым штаммом коронавируса, представитель Кремля уточнил, что эпидемиологическая обстановка может вносить свои корректировки даже в краткосрочной перспективе.
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря в Манеже. Количество журналистов ограничат до 500 человек, всем им для допуска нужно будет сдавать три ПЦР-теста.
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
17 декабря 2020, 11:44Инфографика
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
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По российскому законодательству материалы изданий-иноагентов должны распространяться на территории страны с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.
Иноагентами могут быть также некоммерческие организации (НКО) и физлица.
За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.
А здесь никто ничего не рубит. Как работали, дальше так и работайте – Путин о законе об иноагентах - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Медиа - ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковМанежРоссия
 
 
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