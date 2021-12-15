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Межгосударственные отношения России и Китая

Межгосударственные отношения России и Китая - РИА Новости, 15.12.2021

Межгосударственные отношения России и Китая

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T04:05

2021-12-15T04:05

2021-12-15T04:05

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Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза. Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Ведется интенсивный политический диалог. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее пяти раз в год. В 2018 году президент России Владимир Путин посетил Китай с государственным визитом 8-10 июня. Состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Главе российского государства вручили награду – орден Дружбы КНР. Владимир Путин также принял участие в саммите ШОС в городе Циндао. В рамках государственного визита в КНР Владимир Путин также встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном. 26 июля на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в закрытом формате.11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина впервые принял участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. Состоялись переговоры на высшем уровне. 15 ноября Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном "на полях" Восточно-Азиатского саммита и саммита АСЕАН в Сингапуре. Очередная двусторонняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла 30 ноября "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе (Аргентина). Состоялась также трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Индии. 25-27 апреля 2019 года президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Китай. Он принял участие в мероприятиях второго международного форума "Один пояс, один путь". Состоялись также переговоры президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, Владимиру Путину вручили диплом почетного доктора университета Цинхуа – одного из ведущих вузов Китая. 13 мая Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей в Сочи министра иностранных дел КНР Ван И. Ранее переговоры с главой МИД Китая провел министр иностранных дел России Сергей Лавров.5 июня председатель КНР Си Цзиньпином прибыл в Россию с государственным визитом. Состоялись переговоры на высшем уровне.По окончании российско-китайских переговоров Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк, где осмотрели павильон больших панд.В этот же день Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр, где состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. На следующий день в Москве Си Цзиньпин встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым. 6 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Санкт-Петербургский государственный университет, где главе КНР был вручен диплом почетного доктора университета. 7 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в сессии Петербургского международного экономического форума и встретились "на полях" мероприятия с участниками второго Российско-китайского энергетического форума.14 июня в Бишкеке (Киргизия) Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По завершении саммита состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии. 28 июня "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония) состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Индии. 5 сентября Владимир Путин встретился с заместителем премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. 13 ноября 2019 года Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Бразилии. 2 декабря Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири". В 2020 году пандемия COVID-19 не смогла замедлить двусторонне сотрудничество, однако двусторонние встречи проводились онлайн.17 ноября 2020 года под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялась встреча глав государств и правительств стран-участниц БРИКС. Президент Бразилии Жаир Болсонаро, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоза обменялись мнениями о состоянии и перспективах пятистороннего сотрудничества, подвели итоги российского председательства в БРИКС в текущем году, рассмотрели актуальные проблемы международной повестки дня. В 2020 года лидеры России и Китая неоднократно общались по телефону: 19 марта, 16 апреля, 8 мая, 8 июля и 28 декабря. 19 мая 2021 года президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в формате видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае. 28 июня в формате видеоконференции состоялась беседа Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая.16-18 сентября 2019 года Россию с визитом посетил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В рамках визита состоялась 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Переговоры прошли в Константиновском дворце в Стрельне (Санкт-Петербург). По итогам встречи был подписан пакет документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в сфере освоения космоса, научной сфере, развитии и стимулировании торговли, коммерческие соглашения между крупными предприятиями в области фармацевтики и нефтехимии. В рамках визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. 25-26 сентября 2019 года Россию с визитом посетил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент, высший законодательный орган КНР) Ли Чжаньшу. Состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным, а также со спикерами обеих палат российского парламента – Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. 2 декабря 2020 года в формате видеоконференции прошла 25-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян обсудили актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание было уделено сотрудничеству в инвестиционной, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной областях, активизации научно-образовательных и культурно-гуманитарных контактов. Очередная встреча глав правительств России и Китая прошла 30 ноября 2021 года в формате видеоконференции. В ходе встречи обсуждались вопросы евразийского партнерства, торговли, а также стратегическое сотрудничество в сфере энергетики.Успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп.Ежегодно проходят визиты глав внешнеполитических ведомств двух стран. В 2019 году министры иностранных дел России и Китая встречались шесть раз. В 2020 году состоялась беседа министров "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности (15 февраля). 11 сентября состоялась встреча Сергея Лаврова с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И, посетившим Москву для участия в заседании СМИД ШОС. 22-23 марта 2021 года состоялся рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай. 23 марта в городе Гуйлинь прошли его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. В последующем Сергей Лавров и Ван И провели беседы 15 июля в Ташкенте "на полях" международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности"; 16 сентября в Душанбе "на полях" заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества;30 октября в Риме "на полях" саммита "Группы двадцати".Между главами внешнеполитических ведомств также поддерживаются регулярные контакты в телефонном формате.Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы. Проводятся консультации по стратегической безопасности. Очередной раунд состоялся в мае 2021года в Москве. Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН, "Группе двадцати", а также в таких объединениях нового типа, как БРИКС и ШОС. Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах.Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Страны планируют выйти к 2024 году на уровень 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота за счет совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий и сельского хозяйства.В условиях распространения коронавируса показатели взаимной торговли несколько снизились. В 2020 году оборот взаимной торговли двух стран составил 103,969 миллиарда долларов (в 2019 году – 111,462 миллиарда долларов), в том числе российского экспорта – 49,061 миллиарда долларов и импорта – 54,908 миллиарда долларов.В настоящее время наблюдается восстановление объемов взаимной торговли. По итогам января-сентября 2021 года ее объем составил 98,94 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 74,98 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 48,41 миллиарда долларов и импорт – 50,53 миллиарда долларов.Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них и др. В структуре импорта России основная доля поставок приходится на машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продукцию химической промышленности, металлы и изделия из них и др. В настоящее время российскими и китайскими компетентными ведомствами ведется работа по вопросу открытия рынков различных продовольственных товаров. Среди прочего в 2019 году начались первые поставки молока и замороженного мяса птицы в Китай, в январе 2020 года – говядины. Китай входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику. Накопленные прямые китайские инвестиции в Россию на начало 2020 года по российским данным составили 3,7 миллиарда долларов, а по оценкам китайской стороны – 12,8 миллиарда долларов. В российском активе 90 инвестиционных проектов. В основном они сосредоточены в сферах энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства, инфраструктуры Россия является одним из крупнейших экспортером топлива на китайский рынок. В 2020 году было поставлено 83,57 миллионов тонн сырья. В 2020 году Россия поставила в Китай почти два миллиарда кубометров СПГ.В декабре 2019 года также начались поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". По итогам 2020 года "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 миллиарда кубометров газа. По итогам января-сентября 2021 года "Газпром" поставил по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 7,1 миллиарда кубометров газа. На конец ноября 2021 года совокупный объем поставок российского природного газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" достиг 13,4 миллиарда кубометров.Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году.Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Востока переживает период бурного роста. На долю Китая приходится 80% от общего объема иностранных инвестиций на Дальнем Востоке. Китайские компании принимают активное участие в работе Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Москва и Пекин сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 19 мая 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Высокий уровень взаимного доверия способствует поступательному развитию военного и военно-технического сотрудничества. На регулярной основе осуществляются визиты представителей высшего командного состава, проводятся совместные военные учения. С соблюдением всех международно-правовых норм осуществляется торговля вооружением и военной техникой.Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.В 2006 году была начата традиция проведения перекрестных годов. Были организованы национальные Годы России и Китая. Затем состоялись Годы русского и китайского языков, Годы молодежных обменов, Годы туризма и др. В августе 2020 года был дан старт Году научно-технического и инновационного сотрудничества. Однако из-за коронавирусной инфекции большинство мероприятий проходят в видеоформате. Осуществляется сотрудничество в области туризма. В 2019 году Россию посетили 1,8 миллиона граждан Китая. Китай посетили 2,3 миллиона россиян. Однако коронавирус нанес серьезный ущерб туристическому сектору.Россия и Китай оказали друг другу материальную помощь в борьбе с эпидемией COVID-19. После начала эпидемии в Китае Россия направила в Ухань около 23 тонн гуманитарной помощи: масок, перчаток, защитных очков, защитной одежды и других предметов. 4-7 февраля 2020 года в Пекин была направлена делегация специалистов Минздрава России и Роспотребнадзора для обмена опытом в вопросах борьбы с вирусом.Российские специалисты из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера и Минздрава России вошли в миссию ВОЗ, которая проводила оценку ситуации с распространением вируса в Китае.В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в России Китай также оказал помощь: 2 апреля 2020 года в Москву прибыла первая партия противоэпидемических материалов общим весом около 25,5 тонн. В российские регионы также поступала гуманитарная помощь из китайской провинции Хэйлунцзян.В Россию также поступали значительные объемы закупленных в КНР средств индивидуальной защиты и медицинских изделий. В апреле 2020 года в Москву по приглашению столичного правительства прибыла группа китайских медиков для оказания консультативной помощи по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Россия и Китай укрепили научно-техническое сотрудничество в профилактике и борьбе с COVID-19, уделяя внимание таким вопросам, как выделение вируса, разработка и тестирование вакцины. К этой работе привлечены ведущие мировые специалисты.Достигнута договоренность о производстве вакцины "Спутник V" в Китае. В то же время китайская компания CanSino Biologics совместно с российской "Петровакс" подали заявку на регистрацию своей вакцины в России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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