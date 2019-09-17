Медведев заявил о намерении России и Китая укреплять сотрудничество

СТРЕЛЬНА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая заявил о намерении двух стран укреплять сотрудничество в различных областях.
"Наши переговоры продемонстрировали, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие вышло на новый этап ... мы настроены, конечно, и на дальнейшее углубление сотрудничества во всех областях, достижение конкретных взаимовыгодных результатов", - сказал Медведев по итогам переговоров с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.
Он отметил, что по итогам российско-китайских переговоров были подписаны почти два десятка совместных документов, особо выделив соглашения о сотрудничестве в сфере освоения космоса, научной сфере, развитии и стимулировании торговли, коммерческие соглашения между крупными предприятиями в области фармацевтики и нефтехимии.
Медведев добавил, что страны намерены и далее сотрудничать в сфере спорта, туризма, искусства и образования.
"Если говорить в целом, то российско-китайские отношения сейчас охватывают практически все сферы и направления", - подчеркнул российский премьер.