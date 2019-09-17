Медведев заявил о намерении России и Китая укреплять сотрудничество

"Наши переговоры продемонстрировали, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие вышло на новый этап ... мы настроены, конечно, и на дальнейшее углубление сотрудничества во всех областях, достижение конкретных взаимовыгодных результатов", - сказал Медведев по итогам переговоров с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.