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РИА Новости

Медведев заявил о намерении России и Китая укреплять сотрудничество

16:54 17.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи в Санкт-Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СТРЕЛЬНА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая заявил о намерении двух стран укреплять сотрудничество в различных областях.
"Наши переговоры продемонстрировали, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие вышло на новый этап ... мы настроены, конечно, и на дальнейшее углубление сотрудничества во всех областях, достижение конкретных взаимовыгодных результатов", - сказал Медведев по итогам переговоров с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.
Он отметил, что по итогам российско-китайских переговоров были подписаны почти два десятка совместных документов, особо выделив соглашения о сотрудничестве в сфере освоения космоса, научной сфере, развитии и стимулировании торговли, коммерческие соглашения между крупными предприятиями в области фармацевтики и нефтехимии.
Медведев добавил, что страны намерены и далее сотрудничать в сфере спорта, туризма, искусства и образования.
"Если говорить в целом, то российско-китайские отношения сейчас охватывают практически все сферы и направления", - подчеркнул российский премьер.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи
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Ли КэцянДмитрий МедведевКитайРоссияВ мире
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