Российско-китайские отношения вступили в новую эпоху, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи

СТРЕЛЬНА, (Ленинградская область),17 сен — РИА Новости. Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на 24-й регулярной встрече глав правительств двух стран в расширенном составе.

"Наша страна первой установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, сделала это 2 октября 1949 года", — напомнил он и добавил, что спустя семьдесят лет отношения двух стран вступили в новую эпоху.

Москва и Пекин реализуют проекты как на двусторонней основе, так и в рамках международных объединений, что, по его словам, особенно важно в условиях торговых войн и санкций.

Медведев отметил, что к 2024 году страны планируют выйти на уровень 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота (в прошлом году — 108 миллиардов) за счет совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий и сельского хозяйства.

В свою очередь, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что отношения двух стран стабильно развиваются в здоровом русле.