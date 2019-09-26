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РИА Новости

Спикер парламента КНР поздравил Матвиенко с избранием председателем СФ

16:44 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу поздравил Валентину Матвиенко с избранием на пост спикера Совета Федерации.
Всекитайское собрание народных представителей является высшим законодательным орган КНР.
"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с переизбранием председателем Совета Федерации. Вы уже третий раз подряд были избраны председателем. Это показывает, что российский народ положительно оценивает вашу работу, ведь вы большой политик России", - сказал Ли Чжаньшу на встрече с Матвиенко.
Матвиенко была переизбрана на пост спикера Совета Федерации в третий раз. За это решение проголосовали сенаторы на заседании в среду, альтернативных кандидатур предложено не было.
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