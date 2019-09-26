Спикер парламента КНР поздравил Матвиенко с избранием председателем СФ

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу поздравил Валентину Матвиенко с избранием на пост спикера Совета Федерации.
Всекитайское собрание народных представителей является высшим законодательным орган КНР.
"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с переизбранием председателем Совета Федерации. Вы уже третий раз подряд были избраны председателем. Это показывает, что российский народ положительно оценивает вашу работу, ведь вы большой политик России", - сказал Ли Чжаньшу на встрече с Матвиенко.
Матвиенко была переизбрана на пост спикера Совета Федерации в третий раз. За это решение проголосовали сенаторы на заседании в среду, альтернативных кандидатур предложено не было.
19 сентября, 16:41РИА НовостиВ Китае призвали укреплять контакты с Россией