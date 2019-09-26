Спикер парламента КНР поздравил Матвиенко с избранием председателем СФ

"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с переизбранием председателем Совета Федерации. Вы уже третий раз подряд были избраны председателем. Это показывает, что российский народ положительно оценивает вашу работу, ведь вы большой политик России", - сказал Ли Чжаньшу на встрече с Матвиенко.