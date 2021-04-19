Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/proizvodstvo-1728892188.html
РФПИ договорился с китайской компанией о производстве "Спутника V"
РФПИ договорился с китайской компанией о производстве "Спутника V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайским партнером о производстве в КНР еще более 100 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:04
2021-04-19T11:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайским партнером о производстве в КНР еще более 100 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в год, говорится в сообщении фонда."РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. (подразделение Hualan Biological Engineering Inc., одной из ведущих биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от гриппа в Китае), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявили в РФПИ.Произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 миллионов человек. РФПИ и Hualan Biological Bacterin нацелены на долгосрочное сотрудничество для производства российской вакцины."Соглашение о партнерстве с Hualan Biological Bacterin, одним из ведущих производителей вакцин в Китае, позволит значимо расширить производственные мощности для выпуска препарата "Спутник V". Китай является одним из главных партнеров по производству российской вакцины, которая уже применяется во всех регионах мира для защиты здоровья людей и доказала свою высокую эффективность и безопасность", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.Ранее в апреле РФПИ и TopRidge Pharma объявили о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз "Спутник V" в год. В конце марта РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., объявили о соглашении по производству более 60 миллионов доз "Спутник V". Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f592b6db71c4eceb67542989e8f333d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, китай, в мире

РФПИ договорился с китайской компанией о производстве "Спутника V"

11:04 19.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайским партнером о производстве в КНР еще более 100 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в год, говорится в сообщении фонда.
"РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. (подразделение Hualan Biological Engineering Inc., одной из ведущих биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от гриппа в Китае), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявили в РФПИ.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 миллионов человек. РФПИ и Hualan Biological Bacterin нацелены на долгосрочное сотрудничество для производства российской вакцины.
"Соглашение о партнерстве с Hualan Biological Bacterin, одним из ведущих производителей вакцин в Китае, позволит значимо расширить производственные мощности для выпуска препарата "Спутник V". Китай является одним из главных партнеров по производству российской вакцины, которая уже применяется во всех регионах мира для защиты здоровья людей и доказала свою высокую эффективность и безопасность", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Ранее в апреле РФПИ и TopRidge Pharma объявили о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз "Спутник V" в год. В конце марта РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., объявили о соглашении по производству более 60 миллионов доз "Спутник V". Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.
Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае
12:26В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
12:22Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
Лента новостейМолния