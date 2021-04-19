РФПИ договорился с китайской компанией о производстве "Спутника V"
"РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. (подразделение Hualan Biological Engineering Inc., одной из ведущих биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от гриппа в Китае), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявили в РФПИ.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 миллионов человек. РФПИ и Hualan Biological Bacterin нацелены на долгосрочное сотрудничество для производства российской вакцины.
"Соглашение о партнерстве с Hualan Biological Bacterin, одним из ведущих производителей вакцин в Китае, позволит значимо расширить производственные мощности для выпуска препарата "Спутник V". Китай является одним из главных партнеров по производству российской вакцины, которая уже применяется во всех регионах мира для защиты здоровья людей и доказала свою высокую эффективность и безопасность", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Ранее в апреле РФПИ и TopRidge Pharma объявили о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз "Спутник V" в год. В конце марта РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., объявили о соглашении по производству более 60 миллионов доз "Спутник V". Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.
Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.