https://ria.ru/20211027/gaz-1756456224.html

В январе-сентябре "Газпром" поставил в Китай 7,1 млрд кубометров газа

В январе-сентябре "Газпром" поставил в Китай 7,1 млрд кубометров газа - РИА Новости, 27.10.2021

В январе-сентябре "Газпром" поставил в Китай 7,1 млрд кубометров газа

"Газпром" за 9 месяцев 2021 года поставил по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 7,1 миллиарда кубометров газа, сообщила заместитель председателя правления ПАО... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:14

2021-10-27T12:14

2021-10-27T12:14

россия-китай: главное

китай

газпром

сила сибири (газопровод)

елена бурмистрова

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МОСКВА, 27 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". "Газпром" за 9 месяцев 2021 года поставил по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 7,1 миллиарда кубометров газа, сообщила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова. Об этом пишет "Финмаркет"."Поставки в КНР по "восточному" маршруту в настоящее время идут в соответствии с зафиксированными условиями и даже с небольшим превышением наших суточных обязательств. Хочу отметить, что "Газпром" готов в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед китайскими партнерами. Осуществляется поэтапное увеличение производительности газопровода "Сила Сибири" для обеспечения поставок на экспорт в Китай в объеме до 38 миллиардов кубометров в год", - сказала она.

https://ria.ru/20201223/gazopostavki-1590593146.html

китай

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китай, газпром, сила сибири (газопровод), елена бурмистрова