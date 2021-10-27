https://ria.ru/20211027/gaz-1756456224.html
В январе-сентябре "Газпром" поставил в Китай 7,1 млрд кубометров газа
В январе-сентябре "Газпром" поставил в Китай 7,1 млрд кубометров газа - РИА Новости, 27.10.2021
В январе-сентябре "Газпром" поставил в Китай 7,1 млрд кубометров газа
"Газпром" за 9 месяцев 2021 года поставил по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 7,1 миллиарда кубометров газа, сообщила заместитель председателя правления ПАО... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:14
2021-10-27T12:14
2021-10-27T12:14
россия-китай: главное
китай
газпром
сила сибири (газопровод)
елена бурмистрова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591990351_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0b03a64e62acab4c1a3dad205f7662c2.jpg
МОСКВА, 27 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". "Газпром" за 9 месяцев 2021 года поставил по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 7,1 миллиарда кубометров газа, сообщила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова. Об этом пишет "Финмаркет"."Поставки в КНР по "восточному" маршруту в настоящее время идут в соответствии с зафиксированными условиями и даже с небольшим превышением наших суточных обязательств. Хочу отметить, что "Газпром" готов в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед китайскими партнерами. Осуществляется поэтапное увеличение производительности газопровода "Сила Сибири" для обеспечения поставок на экспорт в Китай в объеме до 38 миллиардов кубометров в год", - сказала она.
https://ria.ru/20201223/gazopostavki-1590593146.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591990351_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_151a818bdfc573b40bb22e680d81579c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, газпром, сила сибири (газопровод), елена бурмистрова