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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211027/gaz-1756456224.html
В январе-сентябре "Газпром" поставил в Китай 7,1 млрд кубометров газа
В январе-сентябре "Газпром" поставил в Китай 7,1 млрд кубометров газа - РИА Новости, 27.10.2021
В январе-сентябре "Газпром" поставил в Китай 7,1 млрд кубометров газа
"Газпром" за 9 месяцев 2021 года поставил по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 7,1 миллиарда кубометров газа, сообщила заместитель председателя правления ПАО... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:14
2021-10-27T12:14
россия-китай: главное
китай
газпром
сила сибири (газопровод)
елена бурмистрова
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МОСКВА, 27 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". "Газпром" за 9 месяцев 2021 года поставил по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 7,1 миллиарда кубометров газа, сообщила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова. Об этом пишет "Финмаркет"."Поставки в КНР по "восточному" маршруту в настоящее время идут в соответствии с зафиксированными условиями и даже с небольшим превышением наших суточных обязательств. Хочу отметить, что "Газпром" готов в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед китайскими партнерами. Осуществляется поэтапное увеличение производительности газопровода "Сила Сибири" для обеспечения поставок на экспорт в Китай в объеме до 38 миллиардов кубометров в год", - сказала она.
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китай, газпром, сила сибири (газопровод), елена бурмистрова
12:14 27.10.2021
 

В январе-сентябре "Газпром" поставил в Китай 7,1 млрд кубометров газа

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : ПАО "Газпром"
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МОСКВА, 27 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". "Газпром" за 9 месяцев 2021 года поставил по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 7,1 миллиарда кубометров газа, сообщила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова. Об этом пишет "Финмаркет".
"Поставки в КНР по "восточному" маршруту в настоящее время идут в соответствии с зафиксированными условиями и даже с небольшим превышением наших суточных обязательств. Хочу отметить, что "Газпром" готов в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед китайскими партнерами. Осуществляется поэтапное увеличение производительности газопровода "Сила Сибири" для обеспечения поставок на экспорт в Китай в объеме до 38 миллиардов кубометров в год", - сказала она.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайГазпромСила Сибири (газопровод)Елена Бурмистрова
 
 
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