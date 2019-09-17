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РИА Новости

Медведев и Ли Кэцян обсудят торгово-экономическое сотрудничество

00:08 17.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян во вторник обсудят в Санкт-Петербурге перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между странами.
Ли Кэцян находится в России по приглашению Медведева. Переговоры в рамках 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая пройдут в Константиновском дворце в Стрельне.
Как сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, стороны традиционно уделят внимание "основным направлениям российско-китайского взаимодействия в практических областях, имеющих большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества".
В пресс-службе российского правительства ранее отметили, что договоренности по итогам встречи будут отражены в совместном коммюнике. Кроме того, по итогам переговоров планируется подписание документов, касающихся углубления экономического взаимодействия в различных сферах.
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Ранее замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что Россия и Китай подпишут ряд соглашений в сфере авиации, космоса, инфраструктурного строительства и торговли.

Российско-китайское сотрудничество

Китай является ведущим торговым партнером России. По словам Приходько, взаимный товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 24% и, впервые превысив отметку в 100 миллиардов долларов, достиг 108 миллиардов. Как ранее сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов, двусторонняя торговля между РФ и КНР может к 2024 году достичь 200 миллиардов долларов.
Важной составной частью двусторонних экономических связей является российско-китайское взаимодействие в энергетике. В текущем году завершается строительство газопровода из России в Китай по "восточному" маршруту, идут переговоры о поставках в КНР российского трубопроводного природного газа и по другим маршрутам. Продолжает увеличиваться спрос Китая на высококачественный российский уголь, реализуются долгосрочные контракты на поставку российской электроэнергии в приграничные китайские регионы.
Страны также взаимодействуют в области мирного атома и освоения космоса. В частности, в сентябре сообщалось, что госкорпорация "Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР планируют заключить соглашение о процедурах допуска китайских специалистов на те предприятия российской атомной отрасли, которые заняты в проекте строительства и эксплуатации на территории Китая демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR-600.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в конце августа сообщал, что Россия готова поставлять Китаю ракетные двигатели в обмен на микроэлектронику. Он также рассказывал, что в начале следующего года ждет китайскую делегацию на космодроме Восточный. Ранее также сообщалось о возможном сотрудничестве России и Китая при создании сверхтяжелой ракеты, необходимой для пилотируемых лунных миссий.
Среди крупных российско-китайских проектов - совместное предприятие для реализации программы создания семейства широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов CR929.
Другим значимым проектом в области авиационной промышленности является разработка тяжелого вертолета. Рамочное соглашение о сотрудничестве холдинг "Вертолеты России" и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) подписали в мае 2016 года. Спрос на новую машину в Китае, по оценкам, может составить более 200 вертолетов до 2040 года. Как ранее сообщал РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков, сейчас контракт проходит процедуру одобрения в государственных органах КНР, и в ближайшее время ожидается подписание.
"Новый важный межгосударственный проект – проведение в 2020-2021 годах годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Он, несомненно, будет способствовать расширению взаимодействия двух стран в сфере науки, высоких технологий и инноваций, росту масштабов и результативности совместных научно-технических и исследовательских проектов", - рассказал журналистам Приходько.
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По его словам, перспективной сферой сотрудничества также является фармацевтика, нарастает динамика взаимодействия и в области сельского хозяйства. В ходе переговоров глав правительств предполагается затронуть и вопросы двустороннего гуманитарного сотрудничества между странами.
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КитайДмитрий МедведевДмитрий РогозинАнатолий СердюковРоссияЭкономика
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