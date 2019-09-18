Путин отметил важность визита премьера Госсовета Китая в Россию

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что визит премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в РФ даст толчок развитию межгосударственных и экономических отношений двух стран, а также поздравил китайскую сторону с приближающимся 70-летием образования КНР.

"Уверен, что ваш визит, безусловно, даст хороший толчок развитию наших межгосударственных, экономических связей", - сказал Путин в среду на встрече с Ли Кэцяном в Кремле.

Российский лидер отметил насыщенную программу премьера госсовета КНР в РФ, уточнив, что во вторник тот работал в Санкт-Петербурге, где встречался с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Пользуясь случаем, на сегодняшней встрече хотел бы поздравить китайских друзей с приближающимся праздником, с юбилеем - 1 октября китайский народ отмечает 70-летие образования Китайской Народной Республики. А 2 октября мы вместе отметим 70-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами", - добавил российский лидер.

Он напомнил, что СССР в свое время стал первой страной, которая официально признала новый Китай.