https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600826186.html
В России подали заявку на регистрацию совместной РФ-КНР вакцины Ad5-nCov
В России подали заявку на регистрацию совместной РФ-КНР вакцины Ad5-nCov
В России подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, которую разработали китайская компания CanSino Biologics и российская... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:41
2021-03-11T18:41
2021-03-11T18:41
россия-китай: главное
чжан ханьхуэй
здоровье - общество
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579725957_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_59ddcb4260c6fdbd66da48c4399a55ee.jpg
МОСКВА, 11 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В России подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, которую разработали китайская компания CanSino Biologics и российская "Петровакс".Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Третья фаза испытаний совместной вакцины будет завершена предположительно в сентябре 2021 года. Среднесрочные результаты исследования показали, что вакцина на 95% эффективна в предотвращении тяжелой формы COVID-19. Ожидается, что окончательный результат будет опубликован в первой половине 2022 года, через 12 месяцев после вакцинации первой партии добровольцев.После регистрации вакцины "Петровакс" готов организовать масштабное производство и вывести вакцину на рынок.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/vaktsina-1598964452.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579725957_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_471e07f2cb40bc15512c049720b6af92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чжан ханьхуэй, здоровье - общество, китай