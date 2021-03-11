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https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600826186.html
В России подали заявку на регистрацию совместной РФ-КНР вакцины Ad5-nCov
В России подали заявку на регистрацию совместной РФ-КНР вакцины Ad5-nCov
В России подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, которую разработали китайская компания CanSino Biologics и российская... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:41
2021-03-11T18:41
россия-китай: главное
чжан ханьхуэй
здоровье - общество
китай
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МОСКВА, 11 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В России подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, которую разработали китайская компания CanSino Biologics и российская "Петровакс".Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Третья фаза испытаний совместной вакцины будет завершена предположительно в сентябре 2021 года. Среднесрочные результаты исследования показали, что вакцина на 95% эффективна в предотвращении тяжелой формы COVID-19. Ожидается, что окончательный результат будет опубликован в первой половине 2022 года, через 12 месяцев после вакцинации первой партии добровольцев.После регистрации вакцины "Петровакс" готов организовать масштабное производство и вывести вакцину на рынок.
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чжан ханьхуэй, здоровье - общество, китай

В России подали заявку на регистрацию совместной РФ-КНР вакцины Ad5-nCov

18:41 11.03.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В России подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, которую разработали китайская компания CanSino Biologics и российская "Петровакс".
Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Третья фаза испытаний совместной вакцины будет завершена предположительно в сентябре 2021 года.
Среднесрочные результаты исследования показали, что вакцина на 95% эффективна в предотвращении тяжелой формы COVID-19. Ожидается, что окончательный результат будет опубликован в первой половине 2022 года, через 12 месяцев после вакцинации первой партии добровольцев.
После регистрации вакцины "Петровакс" готов организовать масштабное производство и вывести вакцину на рынок.
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