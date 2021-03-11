https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600826186.html

В России подали заявку на регистрацию совместной РФ-КНР вакцины Ad5-nCov

В России подали заявку на регистрацию совместной РФ-КНР вакцины Ad5-nCov

В России подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, которую разработали китайская компания CanSino Biologics и российская... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:41

2021-03-11T18:41

2021-03-11T18:41

россия-китай: главное

чжан ханьхуэй

здоровье - общество

китай

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МОСКВА, 11 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В России подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, которую разработали китайская компания CanSino Biologics и российская "Петровакс".Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Третья фаза испытаний совместной вакцины будет завершена предположительно в сентябре 2021 года. Среднесрочные результаты исследования показали, что вакцина на 95% эффективна в предотвращении тяжелой формы COVID-19. Ожидается, что окончательный результат будет опубликован в первой половине 2022 года, через 12 месяцев после вакцинации первой партии добровольцев.После регистрации вакцины "Петровакс" готов организовать масштабное производство и вывести вакцину на рынок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/vaktsina-1598964452.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжан ханьхуэй, здоровье - общество, китай