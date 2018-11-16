Китай готов наращивать объемы торговли с Россией, заявил Ли Кэцян

ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай готов работать над наращиванием объемов торговли и инвестиций с Россией, а также прикладывать совместные с РФ усилия для облегчения взаимного доступа на рынок двух стран, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях Восточно-Азиатского саммита и саммита АСЕАН.

Встреча прошла в Сингапуре в четверг.

"Россия и Китай имеют еще довольно много возможностей для развития делового сотрудничества. Китайская сторона готова продолжить углублять сотрудничество с Россией в торговле, в сфере инвестиций и финансов, энергетики и инноваций", — заявил Ли Кэцян, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

По его словам, китайская сторона также готова работать с РФ над "облегчением взаимного доступа на рынок двух стран, наращиванием объемов торговли и инвестиций, продвижением реализации проектов в сфере высоких технологий".

Он подчеркнул, что Китай также намерен прикладывать усилия, чтобы двустороннее сотрудничество принесло пользу народам обоих государств, а также для достижения еще большей взаимной выгоды.