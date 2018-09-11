Си Цзиньпин отметил стремительную динамику отношений России и Китая

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях IV Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Отношения Китая и России с начала года демонстрируют стремительную динамику развития, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 11-12 сентября впервые принимает участие в работе ВЭФ. Во вторник состоялась его встреча с Путиным, лидеры сначала пообщались в узком составе, а после прошли переговоры с участием делегаций.

"Мы с президентом (Путиным) едины в том, что с начала года китайско-российские отношения демонстрируют стремительную динамику, вступили в новую эпоху ускоренного развития и идут к более высокому уровню", — заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров с Путиным.

Он подчеркнул, что за последние четыре месяца трижды встречался с российским лидером. По словам Си Цзиньпина, такая интенсивность контактов свидетельствует о высоком уровне и особом характере китайско-российских отношений, подчеркивает их приоритетное место во внешней политике.

"Стороны подтвердили взаимную поддержку в выборе пути развития, соответствующего особенностям национального развития, а также в обеспечении собственной безопасности и интересов развития", — отметил председатель КНР.

Он подчеркнул, что все это служит примером отношений между крупными странами и соседями.

"Мы рады видеть, что, благодаря совместным усилиям, политическое преимущество и стратегические ценности наших двусторонних отношений шаг за шагом превращаются в ощутимые результаты сотрудничества", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.