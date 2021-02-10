Посол России в Пекине рассказал о поставках газа по "Силе Сибири"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай могут удвоиться в 2021 году, считает посол России в Пекине Андрей Денисов.
Ранее компания "Газпром" сообщила, что объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и был в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года. Ранее глава компании Алексей Миллер заявил, что спрос на газ в Китае превышает объемы, зафиксированные в 30-летнем контракте с "Газпромом".
"Зато в прошлом году мы начали поставлять в Китай трубопроводный газ. Поставили его более 4 миллиардов кубометров. Это мы фактически тестировали наш новый газопровод. И в наступившем году, я надеюсь, поставки как минимум удвоятся, а, может быть, будут еще больше", - сказал Денисов в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что Россия поставила в Китай почти 2 миллиарда кубометров СПГ в 2020 году.
Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). По итогам 2020 года "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 миллиарда кубометров газа. В 2021 году компания планировала поставить в КНР до 10 миллиардов кубометров, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубометров газа в год.
24 ноября 2020, 18:55Сказано в эфиреЭксперт оценил перспективы поставок российских энергоресурсов в КитайЗа неполный год Россия поставила Китаю 3,5 млрд кубометров газа по газопроводу "Сила Сибири", сообщил вице-премьер Александр Новак. Эксперт Владимир Колотов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что спрос на российские энергоресурсы в Китае будет расти.