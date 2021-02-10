https://ria.ru/20210210/postavki-1596879079.html

Посол России в Пекине рассказал о поставках газа по "Силе Сибири"

Посол России в Пекине рассказал о поставках газа по "Силе Сибири"

Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай могут удвоиться в 2021 году, считает посол России в Пекине Андрей Денисов. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:10

2021-02-10T18:10

2021-02-10T18:10

россия

сила сибири (газопровод)

андрей денисов

газпром

китай

природный газ

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай могут удвоиться в 2021 году, считает посол России в Пекине Андрей Денисов.Ранее компания "Газпром" сообщила, что объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и был в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года. Ранее глава компании Алексей Миллер заявил, что спрос на газ в Китае превышает объемы, зафиксированные в 30-летнем контракте с "Газпромом"."Зато в прошлом году мы начали поставлять в Китай трубопроводный газ. Поставили его более 4 миллиардов кубометров. Это мы фактически тестировали наш новый газопровод. И в наступившем году, я надеюсь, поставки как минимум удвоятся, а, может быть, будут еще больше", - сказал Денисов в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что Россия поставила в Китай почти 2 миллиарда кубометров СПГ в 2020 году.Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). По итогам 2020 года "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 миллиарда кубометров газа. В 2021 году компания планировала поставить в КНР до 10 миллиардов кубометров, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубометров газа в год.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/ukraina-1592120529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/gaz-1586147341.html

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россия, сила сибири (газопровод), андрей денисов, газпром, китай, природный газ