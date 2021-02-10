Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/postavki-1596879079.html
Посол России в Пекине рассказал о поставках газа по "Силе Сибири"
Посол России в Пекине рассказал о поставках газа по "Силе Сибири"
Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай могут удвоиться в 2021 году, считает посол России в Пекине Андрей Денисов. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:10
2021-02-10T18:10
россия
сила сибири (газопровод)
андрей денисов
газпром
китай
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576058029_0:154:3077:1884_1920x0_80_0_0_edaa62a576f1c24acbecaf8065031843.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай могут удвоиться в 2021 году, считает посол России в Пекине Андрей Денисов.Ранее компания "Газпром" сообщила, что объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и был в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года. Ранее глава компании Алексей Миллер заявил, что спрос на газ в Китае превышает объемы, зафиксированные в 30-летнем контракте с "Газпромом"."Зато в прошлом году мы начали поставлять в Китай трубопроводный газ. Поставили его более 4 миллиардов кубометров. Это мы фактически тестировали наш новый газопровод. И в наступившем году, я надеюсь, поставки как минимум удвоятся, а, может быть, будут еще больше", - сказал Денисов в эфире телеканала "Россия 24".Он также отметил, что Россия поставила в Китай почти 2 миллиарда кубометров СПГ в 2020 году.Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). По итогам 2020 года "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 миллиарда кубометров газа. В 2021 году компания планировала поставить в КНР до 10 миллиардов кубометров, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубометров газа в год.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/ukraina-1592120529.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/gaz-1586147341.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576058029_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_95efffd075deb2fbd21bcfa186cf6f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сила сибири (газопровод), андрей денисов, газпром, китай, природный газ

Посол России в Пекине рассказал о поставках газа по "Силе Сибири"

18:10 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири на Намском тракте у села Ус Хатын - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай могут удвоиться в 2021 году, считает посол России в Пекине Андрей Денисов.
Ранее компания "Газпром" сообщила, что объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и был в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года. Ранее глава компании Алексей Миллер заявил, что спрос на газ в Китае превышает объемы, зафиксированные в 30-летнем контракте с "Газпромом".
Рабочие на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 12:29
Почти на треть. "Газпром" уменьшил поставки газа через Украину
"Зато в прошлом году мы начали поставлять в Китай трубопроводный газ. Поставили его более 4 миллиардов кубометров. Это мы фактически тестировали наш новый газопровод. И в наступившем году, я надеюсь, поставки как минимум удвоятся, а, может быть, будут еще больше", - сказал Денисов в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что Россия поставила в Китай почти 2 миллиарда кубометров СПГ в 2020 году.
Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). По итогам 2020 года "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 миллиарда кубометров газа. В 2021 году компания планировала поставить в КНР до 10 миллиардов кубометров, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубометров газа в год.
Трансляция церемонии начала поставок российского газа в КНР по восточному маршруту - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 18:55Сказано в эфире
Эксперт оценил перспективы поставок российских энергоресурсов в КитайЗа неполный год Россия поставила Китаю 3,5 млрд кубометров газа по газопроводу "Сила Сибири", сообщил вице-премьер Александр Новак. Эксперт Владимир Колотов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что спрос на российские энергоресурсы в Китае будет расти.
 
РоссияСила Сибири (газопровод)Андрей ДенисовГазпромКитайПриродный газ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния